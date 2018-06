Microwear L2 e X2 Plus: due versatili smartwatch per tutte le tasche

Il nostro viaggio alla scoperta di nuovi marchi cinesi, specializzati in gadget hi-tech economici, ci porta oggi da Microwear, brand fondato nel 2010 che vanta nella sua gamma diversi modelli di wearable low cost. Smartwatch con a bordo la versione completa di Android come la serie H, dotati anche di slot per Sim e connettività dati in 4G, o la linea L con schermo circolare. Non mancano, infine, prodotti destinati anche ad un pubblico femminile, come lo smartband X3. La nostra attenzione si rivolge oggi allo sportwatch L2 e all'X2 Plus, due versatili smartwatch che recensiremo nelle prossime settimane.

Microwear L2: sportwatch IP68 con display circolare

Il Microwear L2 è uno smartwatch che si caratterizza per il suo display touch, circolare e a colori, da 1,3", con risoluzione 240X240 pixel. Questo wearable Bluetooth è disponibile in varie colorazioni sia con un cinturino in gomma che con un più elegante bracciale in acciaio. Orologio, con cassa in metallo, fornito di due pulsanti fisici laterali e anche di speaker e microfono per la gestione delle chiamate direttamente dallo smartwatch.

All'interno dell'OS proprietario non mancano ovviamente le classiche funzionalità dedicate al monitoraggio dell'attività fisica, con numerosi sport supportati, dal calcio al basket. Davvero inaspettata la presenza del "Sex mode", che consente di monitorare i momenti " romantici" dell'utente.

Non dimentichiamo il sensore per il battito cardiaco, l'app dedicata "FunDo Pro", la visualizzazione delle notifiche dello smartphone ed il monitoraggio del sonno. Citiamo anche altre funzioni come rubrica, cronologia chiamate, calcolatrice, calendario, cronometro e la possibilità di controllare il player musicale del cellulare.

Concludiamo ricordando le varie watchfaces, dal look curato, la certificazione IP68, le dimensioni della cassa pari a 45X47X13 mm con un peso di 50 grammi e la batteria da 380 mAh. Infine il prezzo, L2 può essere acquistato nei vari store cinesi a circa 45 euro.

Microwear X2 Plus: wearable low cost con otto diversi sport supportati

Il Microwear X2 Plus è uno dei più recenti wearable realizzati dal produttore cinese.

Uno smartwatch Bluetooth con cassa tonda in plastica che ospita però un piccolo display LCD rettangolare, a colori, da 1,04 pollici. Wearable disponibile in tre colorazioni che si distinguono per il diverso profilo circolare attorno al display e per il retro del cinturino in gomma.

L'X2 Plus è inoltre dotato di un comando touch frontale e di due pulsanti fisici laterali per la navigazione tra i vari menù, oltre ai sensori per la misurazione del battito cardiaco, della pressione arteriosa e del livello di ossigeno nel sangue. Come sull'L2 troviamo le classiche funzionalità dedicate al monitoraggio dell'attività fisica, con otto diversi sport supportati (dal calcio al tennistavolo) in aggiunta alla curiosa "Sex mode". Ricordiamo inoltre la certificazione IP68, il monitoraggio del sonno, il controllo remoto della fotocamera dello smartphone e la possibilità di visualizzare sull'orologio le notifiche ricevute sul cellulare.

Infine citiamo le dimensioni della cassa, pari 47x45x14mm, con un peso di 50 gr, la batteria con una capacità di 400 mAh ed il prezzo, di circa 35 euro.