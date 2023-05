I migliori auricolari TWS provati nel 2023: da Nothing a Huawei

Dopo aver scelto i migliori smartphone Android ad aprile 2023, è giunto il momento di soffermarsi su un'altra categoria di prodotti Tech a cui usualmente si pensa un po' meno a livello generale: ci riferiamo agli auricolari TWS, poiché negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di mettere le mani su un buon numero di modelli e siamo dunque pronti a tracciare una linea e premiare quelli che finora riteniamo più validi.

Si va da Nothing a Huawei, passando per OPPO: soluzioni interessanti e che coprono, tra l'altro, diverse fasce di prezzo.



Nothing Ear (2)

La soluzione più interessante nel segmento degli auricolari TWS che abbiamo avuto modo di provare in questo inizio di 2023 è sicuramente rappresentata da Nothing Ear (2).

Venduti a 149 euro sul portale ufficiale dell'azienda, questi auricolari rappresentano un importante passo in avanti rispetto alla prima generazione, consolidando la posizione del brand di Carl Pei nella categoria dei True Wireless. A livello estetico le novità lasciano il passo alle conferme, pur presentando qualche divergenza qua e là, ma in termini di esperienza d'uso si raggiungono nuove vette, così come spiegato anche nella nostra recensione di Nothing Ear (2).



Fra i tratti distintivi, segnaliamo un peso ridotto per singolo auricolare (ora pari a 4,5 grammi), la certificazione IP54 (IP55 per il case) e un'ottima qualità sonora offerta dal driver dinamico da 11,6mm.

Gli auricolari Nothing Ear (2), oltretutto, vanno a migliorare i "punti critici" segnalati nella prima generazione - dimostrando l'attenzione dell'azienda ai feedback della community - implementando un software ampiamente personalizzabile e sistemando la questione dell'In-Ear Detection.

Non può poi che fare piacere il supporto a LHDC, ricarica wireless Qi e Bluetooth 5.3, oltre all'ANC fino a 40dB: qualcuno ha già scomodato gli AirPods coi paragoni ma forse è un po' presto; tuttavia, gli auricolari Nothing Ear (2) restano tra i migliori che abbiamo provato quest'anno.



Huawei FreeBuds 5i

Se vi interessa scendere un po' col prezzo, magari al di sotto della barriera psicologica dei 100 euro, la scelta che potrebbe fare al caso vostro è quella dei nuovi Huawei FreeBuds 5i.

A un prezzo di 99,90 euro sul sito Web ufficiale, è possibile portarsi a casa una soluzione che ha ben poco da invidiare a quanto offerto da altri prodotti ancora più blasonati. Certo, fa un po' storcere il naso l'assenza della ricarica wireless, così come indicato anche nella nostra recensione degli Huawei FreeBuds 5i, ma ciò a cui facciamo riferimento è l'effettiva qualità sonora.

Per un certo tipo di utente, tra l'altro, il design della proposta Huawei potrebbe risultare persino più interessante di quello proposto da soluzioni più costose e, inoltre, c'è una cancellazione attiva del rumore in grado di convincere un ampio numero di persone.

Quella di Huawei, quindi, è una proposta dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, un cosiddetto "daily driver" per appassionati e sicuramente una delle soluzioni TWS più valide tra quelle su cui abbiamo avuto modo di mettere le mani di recente.



OPPO Enco Air2 Pro

Ultimamente, tra OPPO e OnePlus gli auricolari TWS non sono di certo mancati.

Non tutti sono stati in grado di convincere il nostro udito, ma se c'è un prodotto che ha attirato la nostra attenzione è OPPO Enco Air2 Pro, un set di auricolari proposto a un prezzo di 54,99 euro su Amazon (al momento in cui scriviamo è attiva un'offerta che "taglia" il prezzo del 31%).

Avrete già intuito uno dei loro principali punti di forza, ovvero il prezzo pari alla metà (se non addirittura un terzo) rispetto ad altre popolari soluzioni presenti in questo mercato.



Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro mirano infatti a un pubblico che non dispone di un ampio budget ma che vuole comunque trovare sul piatto una resa sonora di buon livello e che non vuole lasciarsi sfuggire funzionalità Premium come l'ANC, che tra l'altro si è rivelata all'altezza della fascia di prezzo, come potrete leggere nella nostra recensione di OPPO Enco Air2 Pro.

Senza strafare e senza scomodare soluzioni di tutt'altra fascia, questo prodotto può comunque convincere un'ampia platea, consentendo anche di effettuare chiamate senza troppi problemi e offrendo un design pulito e minimale.



Bonus: Huawei Watch Buds

Cosa ci fa uno smartwatch in un approfondimento dedicato agli auricolari TWS? Fermi lì, ci spieghiamo subito: nel 2023 Huawei ha lanciato un prodotto indossabile ibrido: Huawei Watch Buds è un dispositivo 2-in-1, uno smartwatch che si apre per "nascondere" degli auricolari da portare sempre in giro.

Un form factor tutto nuovo, per un dispositivo proposto a un prezzo di 499 euro sul portale ufficiale di Huawei.

Va bene: non si tratta di una soluzione che consiglieremmo se foste solo alla ricerca di auricolari TWS, ma di certo Huawei Watch Buds rappresenta un dispositivo per certi versi sorprendente, a cui un certo tipo di utente potrebbe voler dare un'occhiata.

Per tutte le informazioni del caso, come sempre, potete fare riferimento alla nostra recensione di Huawei Watch Buds, ma sappiate che la resa audio è ottima, al netto di qualche limite con la cancellazione del rumore.