I migliori auricolari TWS che abbiamo provato nel 2023

Arrivati ormai a poco più di un mese dalla fine del 2023, è giunto il momento di iniziare a tirare le somme su quanto abbiamo provato nel corso dell'anno.

Gli auricolari True Wireless sono forse tra i dispositivi più complessi da scegliere, sia per varietà delle alternative che per valutazione, che mai come per un indossabili necessita di una valutazione anche soggettiva. Ecco quelli che, secondo le nostre valutazioni degli ultimi 12 mesi, si sono dimostrati tra i prodotti più validi, da Sony a Nothing, passando immancabilmente per Huawei.



Sony WF-1000XM5

Il prodotto più valido che abbiamo messo alla prova in questo settore nel 2023 sono gli auricolari Sony WF-1000XM5, proposti a un prezzo di 279 euro su Amazon.

Questi auricolari non solo si piazzano al top del mercato, ma vanno anche a migliorare in modo significativo un prodotto che sembrava ormai essere pienamente maturo. Eppure, rispetto ai precedenti WF-1000XM4, Sony è riuscita ad andare oltre a partire proprio dal design e da una discreta riduzione delle dimensioni.

Lo stacco con i WF-1000XM4, però, è netto anche negli altri contesti, come abbiamo raccontato più nel dettaglio nella nostra recensione degli auricolari Sony WF-1000XM5.

Si fa riferimento sia alla qualità audio che alla comodità, ma i punti di forza vanno oltre: Sony è riuscita a migliorare l'esperienza d'uso anche nelle chiamate, così come a livello di autonomia, che permette di arrivare a 24 ore totali. Immancabile, come si può immaginare, una cancellazione del rumore migliorata. Insomma, parliamo di un prodotto tra i migliori sulla piazza, per chi non vuole in alcun modo scendere a compromessi.



Huawei FreeBuds Pro 3

Un altro brand che sta facendo bene in ambito TWS è Huawei, che nel corso degli ultimi anni si è saputa distinguere con prodotti di elevata qualità.

A tal proposito, nel 2023 abbiamo avuto modo di mettere le mani sugli auricolari FreeBuds Pro 3, venduti a un costo di 199 euro su Amazon e che offrono un'esperienza interessante sotto più fronti, a partire da un ANC eccezionale e da un'ottima qualità sonora. Uno degli aspetti da non sottovalutare è la buona integrazione con iOS, cosa tutt'altro che scontata per degli auricolari non Apple.



Non mancano, inoltre, la possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi e la modalità Pure Voice 2.0, che permette di migliorare in modo importante la ricezione della voce durante le chiamate.

Il sistema di gesture è realizzato molto bene, mentre alcuni aspetti che possono un po' far storcere il naso sono l'equalizzatore proposto dall'app Huawei e l'autonomia che, per quanto possa essere tutto sommato buona, non raggiunge i vertici del mercato.

Nonostante ciò, sono sicuramente degli auricolari in grado di convincere un'ampia platea, come potrete approfondire anche in questo caso attraverso la nostra recensione degli Huawei FreeBuds Pro 3.



Nothing Ear (2)

Spostandoci su una realtà più giovane rispetto a Sony e Huawei, a distinguersi anche quest'anno è stata Nothing che, all'inizio del 2023, ha lanciato gli auricolari Nothing Ear (2). La nuova proposta TWS di Carl Pei e soci è attualmente disponibile a un prezzo di 149 euro su Amazon.

Al netto dell'ottima qualità sonora offerta dal driver dinamico da 11,6mm, fra le sue caratteristiche più interessanti troviamo il peso, molto contenuto, di ogni singolo auricolare (4,5 grammi).



C'è poi la certificazione IP54 (IP55 per il case), ma in generale si vanno a correggere un po' tutti i "punti critici" che erano stati segnalati nella prima generazione.

L'azienda ha saputo ascoltare il feedback della community migliorando un prodotto già ottimo, come abbiamo spiegato meglio nella nostra recensione di Nothing Ear (2). Tra questi aspetti, sicuramente utile è l'In-Ear Detection, ma anche il software risulta notevolmente migliorato e personalizzabile. Fa piacere anche il supporto alla ricarica wireless Qi, al Bluetooth 5.3 e a LHDC, nonché la presenza di un ANC fino a 40dB. Certo, scomodare gli AirPods è un po' troppo, ma sicuramente gli auricolari Nothing Ear (2) rientrano tra i migliori che abbiamo provato nel 2023.



Bonus: Huawei Watch Buds

Va bene: Huawei quest'anno è stata scatenata, lanciando addirittura un ibrido tra smartwatch e auricolari, il dispositivo 2-in-1 Huawei Watch Buds, ovvero un indossabile che si apre per mostrare degli auricolari nascosti al suo interno.

Si tratta di un form factor innovativo, per un dispositivo venduto a 499,90 euro su Amazon.

Certo, non è un prodotto che consiglieremmo a chi è semplicemente alla ricerca solamente di un paio di auricolari wireless, ma abbiamo deciso di parlarne perché Huawei Watch Buds a suo modo rinfresca il mercato e potreste volerci dare un'occhiata.

Per una valutazione più completa potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Huawei Watch Buds, ma sappiate che la qualità audio è ottima, al netto di qualche limitazione relativa alla cancellazione del rumore.