I migliori auricolari usciti nel 2023, Everyeye Awards Tech

Ormai mancano poche ore a Natale e il tempo è ormai scaduto per gli ultimi regali da piazzare sotto l'albero, visto e considerato che più di qualcuno starà già seguendo i movimenti di Babbo Natale tramite il Santa Tracker di Google.

Oltre che per augurarvi ufficialmente buone feste, questo speciale abbiamo deciso di dedicarlo ai migliori auricolari usciti nel 2023, selezionati tra quelli che abbiamo avuto modo di provare su queste pagine nel corso degli ultimi dodici mesi, mettendo chiaramente da parte gli AirPods di Apple, che giocano ancora un campionato tutto loro.

Audio al top: Sony WF-1000XM5

Se cercate un prodotto che non scende a compromessi di alcun tipo, gli auricolari migliori di questo 2023 sono i Sony WF-1000XM5, proposti a un prezzo di 249 euro su Amazon.

Non solo ci troviamo al top del mercato in termini assoluti, ma questi auricolari True Wireless riescono anche a migliorare un prodotto che per più di qualcuno sembrava ormai essere pienamente maturo. Partendo infatti dall'ottima base dei precedenti WF-1000XM4, Sony è riuscita innanzitutto a mettere in atto una discreta riduzione delle dimensioni.



Tuttavia, come spiegato più nel dettaglio nella nostra recensione degli auricolari Sony WF-1000XM5, lo stacco rispetto alla precedente iterazione risulta netto sotto più punti di vista. Oltre alla superiore comodità, infatti, sono stati effettuati ottimi passi in avanti a livello di qualità audio, nonché di esperienza d'uso durante le chiamate. Non manca poi una buona autonomia, per un totale di 24 ore se si considera anche l'astuccio.

Immancabile la cancellazione del rumore, anche questa migliorata rispetto al passato. I nuovi Sony WF-1000XM5 si meritano dunque una menzione per chi cerca un audio al top.



La certezza: Huawei FreeBuds Pro 3

Ormai è da parecchio tempo che Huawei è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante in ambiti che vanno oltre il mondo smartphone. Non sorprende, dunque, che anche i FreeBuds Pro 3, proposti a 199 euro su Amazon, siano riusciti a non deludere le aspettative riuscendo a offrire un'esperienza interessante sotto diversi punti di vista, dall'ottima qualità sonora all'eccezionale ANC. Si fa poi riferimento a degli auricolari che dispongono di una buona integrazione con iOS, cosa non sempre scontata.



Il sistema di gesture è di ottima realizzazione e non mancano feature più particolari, quali ad esempio la modalità Pure Voice 2.0 per migliorare la qualità del dialogo durante le chiamate e la possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi. In questo caso una delle poche criticità è rappresentata dall'app Huawei, con un equalizzatore non esattamente tra i migliori, così come l'autonomia non riesce a raggiungere il top del mercato.

Tuttavia, anche nel 2023 Huawei rimane una certezza nel settore TWS, proponendo un prodotto che strizza l'occhio a un ampio numero di utenti, come potrete approfondire tramite la nostra recensione degli Huawei FreeBuds Pro 3.



Gli outsider: Nothing Ear (2)

Nothing, il brand di Carl Pei e soci, è tutto sommato giovane nel mondo degli auricolari, specialmente se messo a confronto con i colossi menzionati in precedenza.

Tuttavia, il prodotto lanciato dall'azienda a inizio 2023, ovvero Nothing Ear (2), è riuscito a convincere molti, riproponendo la ricetta vincente dell'anno precedente: il design trasparente è alla base della filosofia del brand e, seppur iterativo rispetto a Nothing Ear (1), non mancano le differenze.

Non è però solamente questo il punto di forza degli auricolari, attualmente venduti a 141,67 euro su Amazon tramite rivenditori.

Di mezzo c'è infatti un'ottima qualità sonora, grazie alla presenza di un driver dinamico da 11,6mm, così come si fa notare il peso molto contenuto per singolo auricolare (appena 4,5 grammi).

In linea generale, come indicato nella nostra recensione di Nothing Ear (2), l'azienda ha ascoltato il feedback della community, riuscendo a migliorare una base già interessante. Tra i vari aspetti da notare c'è la presenza della certificazione IP54 (IP55 per il case) e di un software personalizzabile. Da non dimenticare poi Bluetooth 5.3, LHDC e ricarica wireless Qi, così come l'ANC fino a 40dB. Certo, scomodare gli AirPods forse è ancora un po' troppo, ma è innegabile che questi auricolari rientrino tra i migliori che abbiamo messo alla prova nel 2023, soprattutto in relazione al prezzo.



L'ibrido: Huawei Watch Buds

L'ultimo prodotto che abbiamo deciso di premiare, ma non per questo meno importante, è in realtà un ibrido tra smartwatch e auricolari. In che senso? Basta dare un'occhiata a un'immagine del prodotto per capirlo: Huawei Watch Buds è un dispositivo indossabile 2-in-1 che permette di sollevare lo schermo per accedere a un vano "segreto" in cui sono nascosti degli auricolari. Per quanto si tratti di un prodotto destinato a non convincere proprio tutti in termini di design, di certo è un form factor che non si vede tutti i giorni.

A fronte di un costo di 464,95 euro tramite rivenditori, ci si porta a casa uno smartwatch insieme a un paio di auricolari wireless, che tra l'altro offrono un'ottima qualità audio, come indicato nella nostra recensione di Huawei Watch Buds. Certo, non si tratta propriamente del principale dispositivo da consigliare per chi cerca esclusivamente l'esperienza sonora, ma si tratta di una soluzione che si è fatta notare nel 2023 e che meritava dunque il suo posto in questa particolare classifica.