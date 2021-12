Le migliori cuffie del 2021 per gaming e musica, Everyeye Awards

Nonostante la carenza di componenti e i rinvii continui di prodotti tanto attesi dal pubblico, fortunatamente il mercato delle cuffie e degli auricolari nel 2021 non ha particolarmente risentito di tale morsa e ha continuato a sfornare modelli interessanti, alla ricerca di un continuo perfezionamento. Ci sono state alcune conferme, ma anche sorprese intriganti che hanno soddisfatto non solo le orecchie ma anche gli occhi dei consumatori, e in certi casi anche il portafogli.

Come da nostra tradizione, dunque, anche per quest'anno è giunto il momento di assegnare gli Everyeye Awards alle migliori cuffie del 2021, che suddivideremo ovviamente in auricolari TWS e cuffie sia per ascolto di musica, sia da gaming. Se siete quindi a caccia di un regalo da mettere sotto l'albero, questa rassegna potrà incontrare le necessità più disparate, ricordando che di seguito saranno elencate soltanto le voci nel catalogo di Amazon Italia oppure direttamente dal sito del produttore stesso.

Per chi cerca auricolari di qualità: Sony WF-1000XM4

Anche quest'anno Sony si è confermato tra le certezze assolute sul mercato degli auricolari true wireless. La serie WF negli ultimi anni ci ha sorpreso continuamente, tanto che nella nostra compilation dei migliori auricolari TWS a metà 2021 abbiamo continuato a consigliare le Sony WF-1000XM3 alla luce della loro qualità.

Tuttavia, l'approdo sul mercato delle successive Sony WF-1000XM4 non è passato affatto inosservato e, anzi, ha rappresentato l'evoluzione perfetta della detta gamma. La nostra recensione di Sony WF-1000XM4 lo illustra chiaramente e nel dettaglio: queste nuove cuffie true wireless si rinnovano con un design elegante, ben distinto e, soprattutto, ecosostenibile. La custodia si ridimensiona e il comfort è migliorato rispetto al predecessore, mentre non mancano novità importanti come la certificazione IPX4 e, sotto la scocca, il nuovo chip V1 dall'efficienza notevolmente superiore. Lato hardware, è impossibile fare a meno di notare il supporto a nuovi standard audio come LDAC, che consente di trasmettere brani musicali a una qualità superiore, ma anche tecnologie come DSEE Extreme e Reality Audio 360 per offrire maggiore immersione, audio spaziale e garantire versatilità nell'ascolto di contenuti multimediali differenti.

Sono pochi i contro delle Sony WF-1000XM4, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Qualcuno potrebbe storcere il naso osservando il prezzo, attualmente pari a 239,99 Euro su Amazon Italia. I più veloci avranno però colto l'occasione del Black Friday 2021, durante il quale questo modello è sceso alla sorprendente quota di 188 Euro, ma siamo comunque di fronte a un notevole ribasso rispetto al prezzo di listino, pari a 280 euro.

Per chi cerca l'equilibrio: OPPO Enco X

Se il cartellino delle Sony WF-1000XM4 dovesse risultarvi astronomico, allora meglio abbassare lo sguardo dalle stelle ad altezze decisamente più accessibili. A misura d'uomo, troviamo le OPPO Enco X, arrivate in Italia nel novembre 2020.

Non si raggiunge certamente l'eccellenza della produzione del Sol Levante, ma le orecchie rimangono comunque pienamente soddisfatte. Ne abbiamo parlato in maniera ben più approfondita nella nostra recensione di OPPO Enco X, se siete abituati a modelli economici, wireless o cablati che siano, questo è un salto di qualità del tutto accessibile se si considera che dai 160 Euro di listino scendono oramai con estrema facilità anche attorno ai 90-100 Euro. Giusto in questo periodo potrete trovarle a 97,99 Euro su Amazon, il prezzo più basso di sempre registrato sul portale italiano del noto ecommerce.

Durante la nostra prova abbiamo potuto confermare la qualità delle OPPO Enco X, sviluppate in collaborazione con gli esperti danesi di Dynaudio, produttori di sistemi Hi-Fi di fascia alta.

Compatti, leggeri e dal design semplice e comodo, questi auricolari true wireless godono anche della certificazione IP54 per polvere e acqua, che le rende adatte anche all'uso durante attività sportiva, e sono dotate di una cancellazione del rumore notevole, come anche di una qualità audio convincente. In altre parole, si tratta di un prodotto dal rapporto qualità/prezzo interessante che, da fine 2020 a fine 2021, non è affatto invecchiato male. L'unica nota a margine riguarda l'impossibilità di gestirle appieno se si è utenti iOS, dato che l'applicazione HeyMelody non è disponibile su App Store, bensì soltanto su smartphone Android.

Per chi punta alla qualità e allo stile: Nothing ear (1)

Tornando invece a cuffiette a tutti gli effetti appartenenti all'annata in fase di conclusione, non potevamo esimerci dal consigliare le sorprendenti Nothing ear (1), innovative sotto ogni punto di vista. Il neonato brand Nothing ha subito attirato investitori e fan con le sue premesse: design mai visto prima, famose personalità dell'industria tech, musicale e dei social network a guidare il progetto e grandi piani per il futuro.

A fare la differenza rispetto al resto del mercato sono stati, in primis, gli auricolari TWS di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Nothing ear (1). L'occhio resterà subito affascinato dal design trasparente che offre una sensazione di purezza e, a sorpresa, di solidità; tutto ciò è frutto del lavoro di teenage engineering, marchio ben noto soprattutto per sintetizzatori come OP-1, stereo wireless come OD-11 e persino fotocamere istantanee come I-1. Nomi criptici, per prodotti dallo stile che non può passare inosservato. L'equilibrio tra stile e qualità audio è soddisfatto pienamente da Nothing ear (1), tra l'altro dal peso e dall'ergonomia ottimi. Gli auricolari possono essere controllati a dovere tramite l'applicazione ufficiale, dove è possibile impostare la cancellazione attiva del rumore come si preferisce. L'unica nota negativa del prodotto riguarda proprio l'app che, però, riceverà aggiornamenti continui e supporto dedicato con ogni probabilità, trattandosi del primo dispositivo in assoluto dell'azienda.

Per il prezzo attuale, pari a 79,99 Euro su Amazon e in ribasso da 99, Nothing ear (1) è un modello da non sottovalutare: se siete alla ricerca di auricolari che alla buona qualità sonora accoppiano un design mai visto prima - che delizierà gli occhi degli amanti del minimalismo - puntando su questo prodotto andrete sul sicuro.

Per chi vuole cuffie tuttofare: EPOS H3 Hybrid

Spazio importante nel mercato dell'audio anche per le cuffie preferite da coloro che ricercano anche un certo avvolgimento, isolamento e comfort.

Qualcuno sarà maggiormente interessato a modelli dedicati esclusivamente al gaming, altri invece cercheranno dei dispositivi tuttofare che possano soddisfare qualsiasi esigenza. Ebbene, proprio per questi ultimi abbiamo un ottimo consiglio: le EPOS H3 Hybrid. Anche in questo caso potrete trovare sul sito la nostra recensione di EPOS H3 Hybrid, per approfondire ulteriormente il prodotto. In questo contesto, invece, spenderemo soltanto qualche parola come riepilogo. Diciamolo subito: queste cuffie non sono propriamente eccellenti e presentano alcuni difetti come la disponibilità di un'unica iterazione dai padiglioni auricolari lievemente ridotti nella dimensione, ergo inadatti per utenti specifici, e una tecnologia Surround 7.1 attivabile tramite software dedicato disponibile solo su PC e non sempre affidabile.

Ciononostante, le EPOS H3 Hybrid hanno una versatilità notevole: come da nome, si tratta di cuffie ibride, utilizzabili sia cablate che wireless da PC, Mac, console come PS5 e Xbox Series X|S, Nintendo Switch, smartphone Android, iOS e anche smart TV. A ciò va aggiunta l'autonomia eccellente e una qualità audio piuttosto soddisfacente sia in ambito gaming che durante l'ascolto di musica. La combinazione dei pregi e dei difetti visti sopra rende le EPOS H3 Hybrid un prodotto intrigante, ottimo per colmare lo spazio vuoto nell'esperienza multimediale di ogni giorno. Il prezzo di listino è pari a 179 Euro, a nostro avviso leggermente elevato, ma restano cuffie caldamente consigliate e da tenere sott'occhio in attesa di nuovi sconti.

Per chi vuole ottime cuffie da gaming: Razer Kraken V3 HyperSense

Per coloro che intendono acquistare cuffie da gaming di pregiata fattura e dall'esperienza d'uso eccellente, invece, non possiamo non citare le Razer Kraken V3 HyperSense. Si tratta dell'ultima iterazione della gamma Kraken firmata dalla società di Min-Liang Tan, ma con l'aggiunta del motore aptico HyperSense.

Come analizzato nella nostra recensione delle Razer Kraken V3 HyperSense, si tratta di una feature completamente opzionale ma che potrebbe risultare gradevole per chi è alla ricerca di una maggiore immersione sia nella musica che nel gaming, dato che offre vibrazioni di diversa intensità a seconda di posizione e potenza delle frequenze interessate. Con o senza questa peculiare aggiunta, le Razer Kraken V3 soddisfano ogni esigenza grazie al driver audio proprietario TriForce Titanium e alla tecnologia THX Spatial Audio per il virtual surround. Il software Razer Synpase funziona egregiamente e garantisce margini di movimento importanti per l'equalizzazione, moderando alti e bassi a proprio gradimento. A ciò si aggiungono poi un'ottima cancellazione passiva del rumore, una qualità costruttiva eccellente e la giusta comodità nonostante il peso di 344 grammi.

Trattandosi di un prodotto completo, equilibrato e a un prezzo di listino competitivo, pari a 139,99 Euro per la versione HyperSense e 109,99 Euro per le Razer Kraken V3 base, risulta quasi obbligatorio citarle per il 2021. Se siete amanti del gaming, non perdetevele.

Per chi vuole la massima qualità: Sony WH-1000XM4

Ancora una volta tocca a Sony. La casa giapponese agli auricolari WF-1000XM4 appaia le cuffie WH-1000XM4, cugine ben differenti, rilasciate anch'esse nel 2020 come le OPPO Enco X ma che sono state particolarmente apprezzate dal pubblico per tutto il 2021, offrendo la massima resa sonora, condita da un'eccellente cancellazione del rumore e una comodità sorprendente.

Chi ha già letto la recensione delle Sony WH-1000XM4 avrà notato la nostra sorpresa nella loro prova: se il modello precedente WH-1000XM3 risultava già eccellente, la versione aggiornata della medesima gamma è ricca di una serie di ottimizzazioni nel design e nella qualità audio che elevano ulteriormente il dispositivo nell'olimpo delle cuffie, che ricordiamo essere utilizzabili sia con cavo che wireless. Nonostante manchino il supporto allo standard aptX o aptX HD e una certificazione IP a garantire maggiore sicurezza nell'utilizzo in ambienti differenti, le Sony WH-1000XM4 restano sul podio del mercato grazie alla tecnologia ANC senza rivali e all'eccellente suono naturale, fin troppo equilibrato e senza necessità di interventi alcuni sull'equalizzatore. Che si tratti di utilizzo cablato o senza fili, esse convinceranno continuamente chiunque le provi.

Il prezzo non è per tutti, sia ben chiaro: se di listino costano 380 Euro, scontate raggiungono comunque quote importanti e solo durante il Black Friday 2021 su Amazon sono scese a circa 230 Euro. Sebbene sia passato più di un anno dall'uscita, in questo periodo si trovano a 275,99 Euro su Amazon. Il nostro giudizio resta comunque fermo e queste rimangono una delle migliori opzioni per il 2021 per un'esperienza audio senza rivali.

Cosa ci riserverà il 2022?

L'anno nuovo potrebbe regalarci qualche sorpresa interessante, ma anche conferme per i brand da noi premiati quest'anno. Nothing potrebbe ritornare sul mercato con gli auricolari ear (2), sebbene allo stato attuale risulti un'evenienza difficile, dato l'interesse anche per altri segmenti di mercato come smartphone e smartwatch, dispositivi che con il design minimalista visto nei primi TWS farebbero certamente un figurone. Attenzione poi alle AirPods Pro 2 di casa Apple attese per il 2022, con un chip inedito e funzionalità aggiuntive per elevare ulteriormente il prodotto tra gli auricolari migliori sul mercato.

Da Sony ci si potrebbe aspettare un aggiornamento della serie WH con la versione M5 nell'agosto 2022: così facendo, la compagnia nipponica manterrebbe la tradizione del rilascio a cadenza biennale, almeno formalmente. Difficile però pensare agli aspetti da puntellare, considerato che già le WH-1000XM4 rasentano l'eccellenza assoluta.

Insomma, anche nel mercato delle cuffie e degli auricolari le sorprese restano sempre dietro l'angolo e non si deve nemmeno escludere l'arrivo di nuovi brand capaci di offrire dispositivi di qualità, come è successo con Nothing. Lasciamoci quindi sorprendere anche nel 2022, sperando che i problemi visti negli ultimi due anni per il mercato dei chip non arrechino danni al settore.