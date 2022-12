I migliori headset da gaming del 2022: Everyeye Awards

Lo abbiamo scritto e detto tante volte ma vale la pena ripetersi: negli ultimi anni la qualità degli headset dedicati al gaming ha raggiunto livelli notevoli, sfiorando in alcuni casi le vette toccate da periferiche indirizzate ad altri segmenti più specifici.

Da costosi, ingombranti e "aggressivi" oggetti per videogiocatori, le cuffie da gioco hanno ricevuto una maggiore attenzione da parte dei produttori e in virtù delle crescenti esigenze dell'utenza hanno subito un processo di miglioramento costante, tanto da divenire più trasversali, trovando applicazione in tutti i campi dell'intrattenimento.



Non solo microfoni più potenti e precisi, anche grazie all'utilizzo di software basati su intelligenza artificiale, ma anche woofer di qualità superiore, capaci di sprigionare decibel mantenendo inalterata la gamma delle frequenze e algoritmi di virtualizzazione spaziale sempre più efficaci.

I più recenti headset da gaming sono in grado di accontentare anche i timpani più sofisticati senza mai dimenticare il motivo per cui sono nati: dopo aver passato in rassegna i migliori monitor da gaming del 2022 passiamo, quindi, alla ricerca dei migliori headset da gaming dell'anno in corso.



SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

SteelSeries è ormai una garanzia nel campo delle headset da gioco e il nuovo Arctis Nova Pro Wireless non delude le aspettative, posizionandosi ai vertici del segmento. Queste cuffie per PC/Mac, PS5, Nintendo Switch e mobile sono equipaggiate con un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) basato su ben quattro microfoni affiancati dall'IA, che garantiscono un isolamento quasi totale dal mondo esterno.

La qualità del microfono è di primissimo livello, così come la resa sonora che può essere enfatizzata dall'applicazione proprietaria Sonar con pieno supporto a Tempest 3D Audio e Microsoft Spatial Sound.

La doppia connettività Wi-Fi e Bluetooth garantisce la piena compatibilità con tutti i dispositivi. Design elegante e costruzione solida, sia dell'headset che del DAC, completano il quadro di una delle migliori soluzioni sul mercato. Arctis Nova Pro Wireless costa parecchio e può essere vostra al prezzo di 379,99 Euro.



Asus ROG Delta S

Se cercate la migliore qualità audio disponibile sul mercato, le ROG Delta S fanno al caso vostro. Dimenticate per un attimo la comodità della connessione wireless, collegate il cavo USB-C e godetevi tutta la qualità messa in campo dal primo headset con supporto ai formati lossless: il Quad DAC Hi-Res ESS 9221 con tecnologia di rendering MQA può rivaleggiare tranquillamente con le più quotate cuffie da ascolto.

Il microfono di buon livello accompagnato dall'algoritmo di cancellazione del rumore basato su IA svolge egregiamente il suo lavoro, a fronte di una risposta sonora senza pari in questo segmento.

Il tipico design a goccia e un archetto rifinito sono sinonimi di comodità, il tutto in 300g di peso. Le ROG Delta S supportano PC/Mac, Xbox One, PS4/PS5, Nintendo Switch, mobile e sono disponibili a partire da 209 Euro.



Razer Barracuda X

Mettersi in testa un buon headset non significa necessariamente spendere una fortuna: al di là dei tanti modelli avanzati proposti da Razer, le Barracuda X offrono un livello premium a un prezzo budget.

Queste cuffie wireless sono compatibili con PC/Mac, Xbox Series X/S, PS4/PS5, Nintendo Swtich, mobile e oltre alla connessione a 2.4 GHz propongono anche un comodo jack da 3.5 mm che allarga le possibilità di utilizzo.

La qualità audio è ottima e può contare sulla virtualizzazione 7.1 fornita da Razer, mentre il microfono fa quello che deve senza problemi di sorta. Design elegante e minimale, peso di 250g, batteria che garantisce 50 ore di utilizzo e prezzo super competitivo: le Razer Barracuda X possono essere portate a casa per 99 Euro.



HyperX Cloud Alpha Wireless

HyperX offre una vasta selezione di headset per tutte le tasche e per le più svariate esigenze. Ai vertici della proposta non poteva mancare il modello Cloud Alpha Wireless, una cuffia dal design inconfondibile che porta in dote woofer al neodimio da 50 mm in grado di esaltare la gamma sonora su tutte le frequenze.

Il software HyperX NGENUITY consente di regolare tutti i parametri e garantisce il pieno supporto a DTS Headphone:X Spatial Audio, mentre il microfono con cancellazione del rumore, attivabile direttamente dal padiglione, consente una comunicazione brillante e al sicuro dai rumori esterni.

Una menzione la merita anche l'incredibile durata della batteria, che arriva a toccare le 300 ore di autonomia con una singola ricarica.

HyperX Cloud Alpha Wireless è disponibile a 229,99 Euro.



Sony INZONE H9

Arrivata insieme ai nuovi monitor dedicati al gaming, la gamma di headset INZONE targata Sony mette in campo l'esperienza del colosso nipponico al servizio dei videogiocatori PC. In particolare, l'ammiraglia Sony INZONE H9 si presenta con un design particolare, che ricorda le vecchie cuffie da aviatore, e un concentrato di tecnologia degno di nota.

La qualità dei woofer è di primissimo livello e la cancellazione attiva del rumore con tecnologia Dual Noise Sensor isola completamente il giocatore dai suoni esterni. Il microfono Boom permette di comunicare con tutta la squadra e i controlli on-board consentono una rapida configurazione.

La connettività sia Bluetooth che Wi-Fi consente di collegarsi a più fonti contemporaneamente e l'headset supporta nativamente il Tempest 3D Audio di PS5. Ottimo anche il software da cui è possibile configurare ogni singolo parametro.

Da non confondere con l'esperienza, seppur ottima, raccontata nella nostra recensione delle Sony INZONE H7, che differiscono per la mancanza dell'ANC. Le Sony INZONE H9 offrono tanto e costano di più: il prezzo è di 300 Euro.