I migliori Headset da gaming del 2023: ecco le nostre scelte

Quando si parla di ottimizzare l'esperienza gaming tendiamo spesso a focalizzarci sugli elementi grafici e, di conseguenza, sui dispositivi che possono massimizzare l'impatto visivo dei nostri titoli preferiti.

Per rendere memorabile una sessione di gioco non bastano però immagini di qualità e un framerate fluido: anche l'udito vuole la sua parte. Immaginate di giocare con un audio compresso, flagellato da artefatti, clipping e de-sync: i nostri momenti preferiti pad alla mano verrebbero irrimediabilmente rovinati. Insomma, serbare la giusta attenzione per il comparto sonoro è fondamentale.



Per godere in maniera dignitosa dell'audio di gioco, sfruttando tutte le funzionalità portate in dote dalle moderne console e dai PC, non occorre più spendere una fortuna in complicati sistemi di casse e amplificatori: i recenti headset da gaming sono infatti in grado di restituire una qualità del suono di livello, per la gioia dei vostri vicini di casa.

Negli ultimi anni il livello delle cuffie dedicate al nostro medium preferito è nettamente migliorato, avvicinandosi in alcuni casi a quello dei prodotti riservati ad utilizzi più sofisticati.

Abbiamo selezionato cinque headset da gaming tra i migliori in circolazione, adatti a diverse esigenze e per tutte le tasche.



Audeze Maxwell: alta qualità è materiali "spaziali"

Prendete un'azienda giovane, aggiungete un ex scienziato della NASA che sviluppa materiali per l'industria aerospaziale, mescolate il tutto con esperti ingegneri del suono e avrete ottenuto la qualità garantita da Audeze.

Audeze Maxwell è il nuovo headset da gaming dell'azienda californiana, che porta in dote una qualità audio che si avvicina a quella delle migliori cuffie da ascolto: costruzione in allumino e acciaio, driver magnetici planari da 90 mm, risoluzione fino a 24-bit / 96 kHz, Bluetooth 5.3 con supporto a LE Audio, LC3Plus e LDAC, microfono con cancellazione attiva del rumore gestita da IA, latenza wireless ultra-bassa e una batteria che garantisce fino a 80 ore di autonomia con ricarica rapida in 20 minuti.

Esiste in due versioni, per PS5 e Xbox Series X (ma sono compatibili anche con PC e smartphone). Il prezzo è alto: si parte da 369 euro per una delle migliori cuffie mai prodotte.



SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: un nome una garanzia

Tra i prodotti top di gamma non può mancare l'ammiraglia di SteelSeries: Arctis Nova Pro Wireless è compatibile con PC, PS5 o Xbox Series X (a seconda del modello) e Nintendo Switch.

L'headset può contare su un avanzato sistema di cancellazione attiva del rumore basato su quattro microfoni dedicati e sull'intervento dell'IA.

Ottima qualità del microfono e buona resa dell'audio, il tutto personalizzabile tramite l'applicazione proprietaria Sonar.

Non manca il supporto a Tempest 3D Audio di Sony e a Microsoft Spatial Sound.

Doppia connettività Wi-Fi e Bluetooth, design elegante e solida costruzione con tanto di DAC esterno.

Anche in questo caso la qualità si paga: SteelSeries Artics Nova Pro Wireless costa 379,99 euro.



Razer Barracuda X: funzionalità premium a prezzo budget

Per godersi tutte le sfumature del sound design dei nostri titoli preferiti non serve spendere una fortuna. Razer Barracuda X è infatti un headset che garantisce un'ottima qualità audio accompagnata da funzionalità premium a un prezzo più che accessibile.

La doppia connettività Wi-Fi 2.4 GHz e wired consente a questo headset di essere il compagno perfetto per PC, Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch.

La virtualizzazione 7.1 di Razer è un valore aggiunto, il microfono e di buona qualità e il peso di 250 grammi è un toccasana per il comfort. La batteria inoltre può arrivare fino a 50 ore di autonomia.

Tutto questo al prezzo di 92,97 euro su Amazon Italia.



Logitech G PRO X: le migliori per lo streaming

Se siete alla ricerca di un headset adatto allo streaming e non volete spendere soldi per un microfono dedicato, Logitech G PRO X è una soluzione all-in-one degna di nota.

Il microfono di queste cuffie integra infatti alcune delle migliori tecnologie targate Blue e può contare sul software dedicato Blue VO!CE che ottimizza le frequenze della voce in base all'utilizzo streaming o podcasting.

La risposta audio non è da meno e anche come semplice headset da gioco il nuovo prodotto dell'azienda svizzera si posiziona nella parte alta della classifica: driver al neodimio da 50 mm e virtualizzazione 7.1 e scheda audio USB esterna garantiscono una delle migliori esperienze sonore sul mercato.

Al momento sono in offerta al prezzo di 99 euro.



Corsair HS35: qualità a un prezzo super

Semplici, leggere, comode e soprattutto economiche: le Corsair HS35 sono cuffie wired caratterizzate da driver da 50 mm con risposta in frequenza 20Hz - 20kHz e una qualità audio di buon livello, ideali se non siete interessati ai giochi competitivi e non avete la necessità di effettuare particolari equalizzazioni.

Il microfono estraibile porta in dote una buona risposta e una cancellazione del rumore di livello sorprendente per questa fascia di prezzo.Il design è semplice e accompagnato da una costruzione molto solida.

Mancano tutte le funzionalità relative all'audio surround ma il prezzo è davvero competitivo: le Corsair HS35 possono essere portate a casa per 51,29 euro.