I migliori laptop da gaming del 2022

Vi ricordate i tempi in cui per poter giocare in mobilità e con prestazioni decenti occorreva munirsi di un bagaglio apposito che potesse contenere un ingombrante, pesantissimo e quasi sempre coloratissimo computer portatile?

Bene, quel momento della storia tecnologica legata al gaming su notebook è finalmente passato e oggi, al netto del segmento Enthusiast, praticamente tutti i produttori presenti sul mercato sono in grado di offrire laptop dalle dimensioni contenute e soprattutto dal design più semplice, che possono tranquillamente spingere sull'acceleratore delle prestazioni senza sfigurare sulle scrivanie dei nostri uffici.

Display con risoluzioni e refresh rate elevati, processori e schede video sempre più potenti e intelligenti, sistemi di raffreddamento efficaci e un'efficienza energetica via via più ottimizzata per l'utilizzo senza cavo, hanno reso questi dispositivi sempre più performanti ed affidabili.

La scelta di certo non manca, ma districarsi tra sigle e versioni potrebbe rivelarsi un'impresa ardua: per questo motivo abbiamo selezionato alcuni tra i migliori laptop da gaming usciti nel 2022 per darvi qualche punto di riferimento nella scelta di un nuovo dispositivo.



Lenovo Legion 5i Pro

Lenovo è da anni impegnata nel campo del gaming e il brand Legion ha conquistato il cuore di tanti videogiocatori con prodotti potenti e affidabili.

Tra questi, abbiamo provato il Lenovo Legion 5i Pro, che prosegue sul solco tracciato dalle passate versioni e si presenta con un design elegante ed essenziale, un display IPS da 16 pollici con risoluzione fino a 2560 x 1600 pixel e refresh rate fino a 165 Hz accompagnato da picchi di luminosità fino a 500 nit e pieno supporto a Dolby Vision.

Sul fronte della componentistica, è possibile configurarlo a partire dall'i5-12500H all'i9-12900H di dodicesima generazione, accompagnato da grafica fino alla NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8 GB di memoria video GDDR6 dedicata.

La possibilità di installare fino a 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e l'SSD da 1 TB completano il quadro e danno vita a una configurazione "all-round" che non teme i giochi più pesanti e che non sfigura in ambito professionale.

Al di là dei tanti servizi offerti da Lenovo, il vero punto di forza di Legion 5i Pro è il rapporto qualità/prezzo: per mettere le mani su questo gioiellino si parte da 1.599 Euro.



Lenovo Legion 7i

Se siete alla ricerca di un laptop che non scende a compromessi e il portafogli più leggero non vi spaventa, Lenovo ha pensato anche a voi: Lenovo Legion 7i è probabilmente il meglio della casa e porta in dote specifiche da vero top di gamma.

In questo caso il display da 16 pollici mette in campo la tecnologia Mini Led opzionale con risoluzione 2560 x 1600 pixel, refresh rate fino a 165 Hz, ben 1250 nit di picco luminoso con certificazione VESA DisplayHDR 1000 e supporto a Dolby Vision.

La CPU Intel Core i7-12800HX (o addirittura i9-12900HX) e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti da 175 W con 16 GB di memoria non temono alcun carico di lavoro e sono ben assistiti da 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e da un'unità NVMe da 1 TB. Rispetto al fratello "minore" cambiano leggermente dimensioni e peso, ma il design resta pressoché invariato.

Differente invece il prezzo: Lenovo Legion 7i Pro parte da 2.821 Euro.



Asus ROG Zephyrus G15

La sintesi tra design e prestazioni trova concretezza nel nuovo Asus ROG Zephyrus G15: il laptop targato Republic of Gamers si presenta con linee eleganti e dinamiche, impreziosite dal coperchio a matrice di punti che aggiunge un discreto fascino al dispositivo, il tutto contenuto in circa 1.9 Kg di peso. Il display WQHD con refresh rate fino a 240 Hz offre tempi di risposta inferiori ai 3 ms, colori brillanti e pieno supporto a Dolby Vision.

Il processore AMD Ryzen 9 6900HS e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 da 8 GB garantiscono la potenza necessaria per affrontare anche i giochi più recenti. 16 GB di RAM DDR5 (espandibili fino a 48 GB) e un'unità a stato solido PCIe Gen4 da 1 TB completano la dotazione.

Da segnalare il sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling con compound termico in metallo liquido e il sistema audio compatibile con Dolby Atmos.

Asus ROG Zephyrus G15 è un laptop in grado di soddisfare i giocatori più esigenti e con una particolare attenzione per il design. Per portarlo a casa ci vogliono 2.199 Euro.



MSI Stealth GS66

Minimale, compatto, elegante: un monolite nero che trova naturale collocazione anche negli uffici più eleganti. Con MSI Stealth GS66 il dragone taiwanese è riuscito nell'impresa di creare un laptop da gaming dalle linee essenziali, capace di mimetizzarsi e di non sfigurare in ambito professionale: insomma, il compagno perfetto nelle pause di lavoro "pad alla mano".

Schermo da 15.6 pollici con risoluzione 1440p e refresh rate fino a 240 Hz; nello chassis ridotto ai minimi termini trovano posto un processore Intel Core i7-12700H e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8 GB di memoria GDDR6, ma è disponibile anche la variante con i9-12900H e RTX 3080 Ti. Al loro fianco 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e un SSD NVMe Gen4 da 1 TB.

La tastiera targata SteelSeries offre un'illuminazione RGB Per-Key che mette in risalto il particolare font scelto da MSI, mentre il collaudato e migliorato sistema di raffreddamento Cooler Booster Trinity+ tiene a bada i bollenti spiriti del laptop. Bello, potente e costoso: in questa configurazione, MSI Stealth GS66 è disponibile a 3.199 Euro.



Alienware x15 R2

La serie Alienware di Dell è da sempre considerata ai vertici della categoria e anche quest'anno l'azienda texana ha sfornato una serie di prodotti degni di nota.

Tra questi spicca l'Alienware x15 R2, un laptop dal design sottile, futuristico e subito riconoscibile, che può contare su un pannello da 15.6 pollici e risoluzione 2560 x 1440 pixel, refresh rate fino a 240 Hz e appena 2 ms in tempi di risposta.

Dal punto di vista hardware, la creatura di Dell è configurabile con processore Intel Core i7-12700H o i9-12900H, grafica a scelta dalla RTX 3060 alla RTX 3080 Ti, 16 o 32 GB di RAM DDR5 a 5.200 MHz e archiviazione a stato solido da 512 GB a 8 TB (2 x 4 TB), a scelta anche RAID0.

I materiali premium e le particolari linee lo rendono un vero protagonista della scrivania e le prestazioni non vi faranno rimpiangere i migliori desktop.

Costa più della media, ma prevede la garanzia Dell direttamente dal sito ufficiale e per comprarlo sono necessari almeno 2.599 euro.