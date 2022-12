I migliori laptop per il lavoro del 2022

Quello dei laptop dedicati al mondo del lavoro e ai professionisti è un segmento in continua evoluzione e il fermento che ha generato negli ultimi anni ha forse prodotto più innovazione che in qualsiasi altro campo: al di là delle componenti sempre più prestanti e di batterie in grado di sostenere le lunghe giornate di lavoro, questa tipologia di portatili ha goduto dell'arrivo di pannelli OLED, touchscreen, doppi display, soluzioni tablet o convertibili, pennini e tanto altro, il tutto con un'attenzione particolare al design, all'autonomia, alle dimensioni e soprattutto al peso. I prodotti in campo sono tanti, capaci di rispondere alle più disparate esigenze e per tutte le tasche.

Praticamente tutti i brand più popolari sul mercato hanno sfornato almeno un dispositivo degno di nota e scegliere quello ideale non è una sfida semplice. In questo speciale abbiamo selezionato alcuni dei notebook che, secondo noi, sono stati tra i più versatili e innovativi del 2022.



Apple MacBook Air 14 (M2)

Il nuovo MacBook Air targato Apple apre le danze e non poteva essere diversamente: il laptop della casa di Cupertino si rivela ancora una volta tra i migliori sulla piazza e probabilmente vince il premio di miglior dispositivo "per tutti", dagli studenti ai professionisti sempre in movimento.

Il chip proprietario Apple M2 garantisce la potenza necessaria per tutte le operazioni d'ufficio e può gestire software anche piuttosto impegnativi a fronte di una batteria che nella maggior parte dei casi arriva a fine giornata. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici con risoluzione 2560x1664 è un vero piacere per gli occhi, offre immagini nitide e contrasti elevati grazie a picchi di luminosità che arrivano a 500 nit.

Quando si parla di prodotti della mela è impossibile tacere sulla questione ecosistema Apple e su tutti i servizi che ne derivano, un vero e proprio plus soprattutto nel caso si voglia utilizzare il dispositivo anche per scopi multimediali e per lavoro su più device. Se, invece, vi interessano la touchbar, un'autonomia ancora più elevata e dissipazione attiva con ventola, potreste prendere in considerazione il MacBook Pro M2, altrimenti il MacBook Air M1 risulta ancora una più che valida alternativa (a patto di trovare la giusta offerta). Per tutto il resto il MacBook Air 14 resta la scelta migliore: leggero, sottile e prestante. La configurazione base parte da 1.529 Euro.



Microsoft Surface Laptop 5

I passi da gigante fatti negli ultimi anni da Microsoft per i dispositivi "fatti in casa" trovano concretezza nel nuovo Surface Laptop 5 da 13.5 pollici: il design scelto dal colosso di Redmond è minimale, elegante, subito riconoscibile e accompagnato dalla potenza necessaria per l'utilizzo in ufficio che non disdegna la multimedialità.

Il cuore pulsante del laptop è un processore Intel Core di dodicesima generazione a partire dall'i5-1235U con grafica Intel Iris Xe (che con qualche rinuncia non disdegna i videogiochi), 8 o 16 GB di RAM LPDDR5X e unità a stato solido che parte da 256 GB. Il display PixelSense con risoluzione 2256x1504 pixel porta in dote il supporto a Dolby Vision IQ e una qualità dell'immagine che non ha nulla da invidiare ai migliori monitor per desktop.

Da segnalare il pannello touchscreen con input multi-tocco a 10 punti, il sistema audio Omnisonic con Dolby Atmos, quest'ultimo tra i migliori in questa categoria, e una buona autonomia. Insomma, se preferite l'ecosistema Microsoft, il Surface Laptop 5 mette a disposizione tutti gli strumenti giusti per studenti e lavoratori. La configurazione iniziale parte da 1.209 Euro



Lenovo ThinkPad X1 Nano

Lenovo è uno dei brand con l'offerta di laptop dedicati al lavoro più ampia sul mercato e la linea ThinkPad è da sempre tra le prime scelte di aziende e liberi professionisti. Basato su piattaforma Intel Evo, il ThinkPad X1 Nano segna un ulteriore step evolutivo e si presenta come il laptop più leggero della categoria: il design essenziale, i materiali solidi e l'ormai mitico trackpoint rosso trovano spazio in soli 970 grammi, senza lesinare sul fronte delle prestazioni.

Il processore, disponibile nelle varianti Intel Core i5-1240P e Intel Core i7-1260P, è accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5 a 6400 MHz e da un SSD PCIe 4.0 che parte da 256 GB. Il display da 13 pollici con risoluzione 2.160 x 1.350 pixel arriva a picchi di 450 nit e la scheda integrata Intel Iris Xe dà una mano nell'elaborazione dell'immagine.

Le specifiche consentono al laptop di effettuare tutte le operazioni ufficio senza alcun tipo di incertezza, la batteria arriva a fine giornata anche con utilizzo intenso e il dispositivo rimane tiepido e silente anche sotto sforzo: ThinkPad X1 Nano è la scelta ideale per chi viaggia spesso ma non vuole rinunciare al proprio PC. La configurazione base è disponibile a 1.889,10 Euro.



Dell Notebook XPS 13

Tra i punti fermi della proposta dedicata al lavoro c'è la serie XPS targata Dell: l'azienda texana ripropone e migliora con Notebook XPS 13 un portatile elegante, sottile e leggero, completamente in allumino e che sembra nato per conquistare le scrivanie.

Nella nuova versione, il dispositivo si presenta con due opzioni per la CPU, a scelta tra l'Intel Core i5-1230U e l'i5-1250U, mentre la scelta per la RAM spazia da 8 a 32 GB LPDDR5 a 5.200 MHz.

L'unità a stato solido NVMe fino a 1 TB completa il quadro e contribuisce a delinearne il carattere: un laptop per certi versi tradizionale, funzionale, solido e senza fronzoli, che non trova ostacoli di sorta in termini di performance. Una menzione merita l'ampia possibilità di personalizzazione offerta dal sito Dell che consente di configurare il proprio laptop in ogni singolo dettaglio. Il prezzo italiano parte da 1.299 Euro.



Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED

Ultimo ma non meno meritevole è il nuovo Zenbook Pro Duo di Asus: il laptop della casa taiwanese è anzi tra i migliori esempi di innovazione, nonché una piccola perla di tecnologia in generale, un dispositivo che si rivolge a tanti generi di professionisti con una particolare predilezione per i designer, gli architetti e i creativi.

La sua "killer feature" non può che essere la presenza di un doppio display: il pannello principale da 14.5 pollici mette in campo la tecnologia OLED con una risoluzione di 2880 x 1800 pixel, refresh rate di 120 Hz, tempi di risposta di soli 0.2 ms e una luminosità fino a 550 nits con certificazione VESA Display HDR True Black 500 e PANTONE.

Inutile soffermarsi sulla qualità dell'immagine che si presenta ai vertici della categoria in tutte le condizioni. Se un solo display vi sta stretto, il secondo pannello touchscreen posto sopra la tastiera ne espande le potenzialità: si tratta dello ScreenPad Plus da 12.7 pollici e ha una risoluzione di 2880 x 864 pixel, consentendo di utilizzarlo come una vera e propria console che si adatta a diverse esigenze ed è compatibile con decine di software professionali.

Anche le restanti specifiche sono da top di gamma: processore Intel Core i7-12700H, scheda grafica Intel o NVIDIA dedicata, 16 GB di RAM e SSD compatibile con PCIe 4.0. Lo Zenbook Pro 14 Duo OLED è un laptop di fascia alta e che si rivolge ad un pubblico preciso: il modello base parte da 2.199 Euro.