I migliori monitor da gaming del 2022: Everyeye Awards

Trovare un buon monitor da gaming mantenendo sotto controllo il rapporto qualità/prezzo non è un'impresa semplice: rispetto ai pannelli equipaggiati sui televisori, che puntano a diagonali sempre più ampie e che ogni anno portano in dote qualche avanzamento tecnologico, le controparti per desktop hanno vissuto un lungo periodo di stagnazione in virtù di costi di produzione e, di conseguenza, al dettaglio molto più alti.



Durante l'anno in corso, abbiamo assistito finalmente all'espansione a macchia d'olio di tecnologie attese da tempo dai videogiocatori, che possono ora godere di display OLED, QD-OLED e Mini-LED in grado di restituire risposte in frequenza molto elevate a fronte di picchi luminosi e di una qualità dell'immagine degni di nota, per non parlare delle tanto chiacchierate HDMI 2.1, diventate ormai uno standard anche su questi dispositivi.



Giocare spremendo tutti gli fps concessi dalle moderne schede video in presenza di un vero HDR è finalmente una possibilità concreta. Intendiamoci, i prezzi sono ancora alti, in particolare se confrontati con quelli del mercato TV, ma in generale una flessione c'è stata e nei prossimi anni le specifiche di livello diventeranno sempre più accessibili.

Qui di seguito troverete le nostre scelte sui migliori monitor da gaming usciti nel 2022, sulla base di prestazioni e caratteristiche tecniche: buona lettura!



Alienware 34 QD-OLED

Non potevamo che iniziare con una delle migliori proposte dell'anno in corso: l'Alienware 34 è un monitor da gaming ultrawide curvo dotato di pannello QD-OLED, tecnologia che fonde l'elevata resa cromatica del filtro Quantum Dot ai neri profondissimi dei diodi organici.

La risoluzione QHD da 3440x1440 pixel e il refresh rate fino a 175 Hz sono accompagnati da picchi di luminosità che toccano i 1000 nit e che consentono al display di accaparrarsi una certificazione Vesa DisplayHDR True Black 400, con tempi di risposta di 0,1 ms.

Il mix di queste caratteristiche consente al monitor di brillare non solo in reattività ma soprattutto nella qualità dell'immagine: colori fedeli, contrasti realistici e un livello di definizione che non ha nulla da invidiare ai migliori televisori.

Alienware 34 si presenta con un design futuristico, immediatamente riconoscibile, con una curvatura 1800R avvolgente al punto giusto e, naturalmente, il pieno supporto a NVIDIA G-Sync. Il prezzo di listino di Alienware 34 QD-OLED è di 1.334 Euro.



Samsung Odyssey Neo G7

La gamma Odyssey di Samsung ha ormai conquistato i desktop di molti giocatori e nella versione 2022 porta in dote la Quantum Matrix Technology finalmente a prezzi più "umani". Il Samsung Odyssey Neo G7 è equipaggiato con un display da 32 pollici con illuminazione Mini-LED a ben 1.196 zone e controllo della luminanza a 12-bit. I vantaggi concreti balzano immediatamente all'occhio: contrasti profondi, luminosità elevata con certificazione Quantum HDR 2000 e una precisione dell'immagine notevole.

La risoluzione Ultra HD, il refresh rate fino a 165 Hz, i tempi di risposta di 1 ms e il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro completano il quadro di un monitor ai vertici del segmento.

Il design mantiene la tradizione della gamma mentre la dotazione di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 lo rendono il compagno ideale per PC, PS5 e Xbox Series X. Il Samsung Odyssey Neo G7 è in vendita a partire da 1.165 Euro.



LG 27GN950

Tra i protagonisti dell'anno non poteva mancare un grande classico: la serie UltraGear di LG è una solida certezza e trova degna rappresentanza nel modello da 27 pollici con tecnologia Nano IPS.

Il nuovo LG 27GN950 si presenta con un pannello flat 4K, refresh rate fino a 144 Hz e tempi di risposta di 1 ms, con una profondità di colore a 10-bit e certificazione Vesa DisplayHDR 600.

Le qualità di questo monitor si spingono pressoché in ogni frangente: alta fedeltà dei colori, ampio angolo di visione, risposta rapidissima anche ad alte risoluzioni, contrasti elevati e un buon HDR.

Il supporto nativo ad AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità con NVIDIA G-Sync tramite DisplayPort 1.4 fanno chiudere un occhio sulla mancanza di porte HDMI 2.1. Design minimale, costruzione solida, caratteristiche tecniche di livello: pochi fronzoli e tanta sostanza: l'LG 27GN950 parte da 769 Euro.



Sony INZONE M9

Una delle novità più gradite di questo 2022 vede l'ingresso a gamba tesa di Sony nel mercato delle periferiche dedicate al gaming su PC. La neonata linea INZONE punta a conquistare il cuore dei videogiocatori desktop, strizzando l'occhio ai possessori della console proprietaria PlayStation 5.

In particolare, il Sony INZONE M9 è un monitor da gaming con diagonale da 27'' e tecnologia IPS con retroilluminazione Full Array Local Dimming, che gli consente di raggiungere buoni picchi di luminosità con tanto di certificazione Vesa DisplayHDR 600.

La risoluzione 4K e il refresh rate fino a 144 Hz fanno il paio con il supporto nativo a NVIDIA G-Sync e restituiscono un monitor reattivo e con una qualità dell'immagine ai vertici della categoria, anche grazie alle tante zone di controllo di cui dispone il pannello.

Non poteva mancare il supporto allo standard HDMI 2.1 che in questo caso è accompagnato da una funzionalità dedicata a PS5: il monitor, infatti, riconosce la console di casa e grazie all'Auto HDR Tone Mapping fornisce una calibrazione ad hoc della gamma cromatica che fa brillare le immagini a schermo. Per saperne qualcosa in più, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Sony INZONE M9: costa parecchio ma se tendete a fare la spola tra PC e console potrebbe diventare un compagno inseparabile. Si parte da 1.099 Euro.



Asus ROG Swift OLED PG42UQ

Monitor, TV o tutti e due? Quando ci troviamo di fronte a dimensioni inusuali come quelle del ROG Swift OLED PG42UQ il dubbio sorge spontaneo e i confronti con i migliori TV OLED per il gaming sono quasi automatici.

Il gigante della Republic of Gamers è un monitor da gaming armato di tutto punto dotato di un pannello OLED con risoluzione 4K, refresh rate fino a 138 Hz in overclock, tempi di risposta di 1 ms, profondità del colore a 10-bit nativi, HDR1000, supporto a NVIDIA G-Sync, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1.

Vederlo sopra una scrivania regala un colpo d'occhio unico, ma la qualità dell'immagine e l'accuratezza dei colori colpiranno ancora di più. Il sistema di dissipazione ideato da Asus previene qualsiasi problema di surriscaldamento e salvaguarda la longevità dei diodi organici.

Che siate nel vostro studio o comodamente spalmati nel salotto di casa, l'Asus ROG Swift OLED PG42UQ è tra i migliori monitor da gaming per PC e console. Il prezzo è di 1.599 Euro.