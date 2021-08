I migliori monitor da gaming Lenovo, dagli UltraWide al gaming competitivo

Mai come quest'anno abbiamo dovuto convivere con una forte crisi di produzione che ha determinato, nel corso dei mesi, una quasi totale irreperibilità di componenti informatiche, incluse le tanto agognate schede video. Per questo motivo, per molti la strategia migliore si è rivelata quella dell'attesa.

Un approccio più cauto, volto soprattutto a non alimentare un mercato, quello della speculazione, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ma se da un lato oggi assemblare un PC è divenuto un argomento tabù, chi aveva già un sistema a disposizione ha colto l'occasione per pianificare altri tipi di upgrade.

Uno degli argomenti più delicati, quando parliamo di periferiche, sono i monitor. Proprio in quest'ottica, cercheremo di valutare più da vicino alcune delle soluzioni più interessanti proposte da uno dei brand più attivi sul nostro territorio. Ecco quindi i migliori monitor da gaming prodotti da Lenovo, con un occhio particolarmente attento alla gamma Legion.



Tempo addietro abbiamo già provato a fare chiarezza sugli aspetti fondamentali da prendere in considerazione nella scelta di un nuovo monitor da gioco, perciò non ci dilungheremo ulteriormente su questo argomento e procederemo direttamente per fasce di prezzo e risoluzione.

Migliori proposte entry level

Se la ricerca del vostro nuovo monitor vi ha condotto su questi lidi ma il budget è limitato, occorre prima di tutto apportare una distinzione tra fasce di prezzo e quindi dimensioni. Partiamo, senza ulteriori indugi, con la nostra scelta Lenovo sotto i 200 euro ed entro i 24 pollici.



La proposta che abbiamo individuato in questa fascia di prezzo è il Lenovo WLED G24-10. Il pannello da 23,6 pollici è di tipo TN, con risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il prezzo è di 199 euro e si tratta di una buona scelta per la risoluzione target e il gaming ad alto framerate, soprattutto per via della compatibilità con la tecnologia Freesync.

Nella fascia sub-300 euro, una buona scelta è il Lenovo G27-20 con pannello IPS da 27 pollici e design senza bordi su tre lati. La scheda tecnica ci parla di un ottimo pannello con copertura dello spazio colore sRGB al 99%, frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e tempi di risposta di 1 ms.

Gradita aggiunta, la certificazione TUF Rheinland in merito alle tecnologie Low Blue Light e Flicker Free. Naturalmente non manca il Freesync Premium, per un monitor davvero completo, il cui unico neo è rappresentato dalla risoluzione massima 1080p. Il costo è appena al di sotto della soglia psicologica dei 300 euro, con un prezzo finale di 299 euro.

Miglior soluzione budget Legion per Esport

Di recente abbiamo avuto modo di raccontarvi la nostra esperienza con il Lenovo Legion Y25-25.



Il Legion Y25-25 vanta un pannello LCD IPS a 240Hz da 24,5 pollici con risoluzione FullHD. La scelta di un pannello IPS è certamente coraggiosa quando l'obiettivo principe è massimizzare la frequenza di aggiornamento per il gaming competitivo. Fortunatamente oggi il binomio TN - Esport non ha più il carattere dogmatico di un tempo e le soluzioni IPS ad alto refresh rate permettono di fare passi in avanti anche in termini di qualità dell'immagine.

Qui abbiamo una copertura del 99% dello spazio colore sRGB che consente un utilizzo multimediale appagante, degli angoli di visuale eccellenti per il tipo di tecnologia e soprattutto un bleeding della retroilluminazione ridotto. Non mancano, ovviamente, il Freesync e la compatibilità con il G-Sync. Il prezzo a cui viene proposto il Legion Y25-25 sul sito ufficiale è di 379 euro.

Miglior pannello Legion per il gaming 2K

Se il budget non è un problema e il target è il gaming a 1440p senza compromessi, allora un'opzione è rappresentata dal Lenovo Legion Y27GQ-20. Siamo di fronte a un pannello TN con rapporto di contrasto 1000:1. La tecnologia del piedistallo è molto simile a quanto già raccontato nella recensione del Legion Y25-25, con rotazione, inclinazione e regolazione dell'altezza con escursioni particolarmente ampie, ma i suoi migliori punti di forza sono senza dubbio all'interno del pannello.

Si tratta appunto di un pannello da 27 pollici con tecnologia NearEdgeless QHD, frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e tempo di risposta di 1 ms. Questa soluzione, proposta al prezzo di 629 euro, include anche la tecnologia NVIDIA G-SYNC.

Il miglior pannello Ultra-Wide

Il Lenovo G34W-10 è perfetto per chi è alla ricerca di un monitor ultrawide. In questo caso ci siamo alla presenza di un pannello VA da 34 pollici a 144Hz, con rapporto di contrasto 3000:1 e risoluzione WQHD, ideale per il gaming a 1440p, con supporto alla tecnologia AMD FreeSync.

Il G34W ha un rapporto 21:9 ed è dotato di una curvatura 1500R. Il prezzo sul sito ufficiale è di 527 euro.