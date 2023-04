I migliori monitor da gaming provati nell'ultimo anno: da Sony a LG

Scegliere un monitor da gaming non è mai semplice. Sul mercato ci sono tanti, forse troppi modelli e non tutti vengono approfonditi a dovere, dato che il numero di prove che si possono trovare sul web è tutto sommato limitato.

Trovare indicazioni relative a monitor specifici non è uno scherzo, motivo per cui ogni tanto può valere la pena guardarsi indietro e fare un "riassunto" di quanto visto e provato. Quelli presenti di seguito rappresentano i monitor da gaming che ci hanno colpito di più tra quelli su cui abbiamo messo le mani nel corso dell'ultimo anno e che riteniamo i più validi.



Sony INZONE M9

Vale la pena iniziare da quella che rappresenta la novità in questo campo. Non è infatti da molto che Sony ha deciso di puntare in modo importante al mondo del gaming su PC, andando a interfacciarsi anche col mercato dei monitor.

Non è sempre stato tutto idilliaco, ma la gamma INZONE può potenzialmente fare gola a chi è solito giocare su desktop, magari affiancandogli una PlayStation 5, dato che ne sposa il design in maniera calzante.

In questo contesto, quello che rappresenta probabilmente il modello più riuscito è INZONE M9, monitor con tecnologia IPS e retroilluminazione Full Array Local Dimming con diagonale da 27 pollici.



Il pannello ha risoluzione 4K e refresh rate fino a 144Hz, con buoni picchi di luminosità e certificazione VESA DisplayHDR 600: si tratta di una soluzione che può convincere sotto più punti di vista, come potete approfondire nella nostra recensione di Sony INZONE M9.

Garantito il supporto a HDMI 2.1, così come i giocatori PC potranno contare sul G-Sync. Il monitor, inoltre, può riconoscere la PlayStation 5 e sfruttare l'Auto HDR Tone Mapping.

In linea generale si fa riferimento a un monitor reattivo e con una qualità d'immagine molto convincente; una soluzione che può fare gola a chi è solito giocare sia su PC che su console, proposta a un prezzo di 1.068,22 euro su Amazon.



LG UltraGear 45GR95QE

Finalmente anche nel mondo del gaming è sbarcata la tecnologia OLED e, senza troppe sorprese, si sta ritagliando uno spazio fisso nel portfolio dei principali produttori, LG in testa con la sua serie UltraGear.

Il modello che ci ha ammaliati nella gamma LG sfoggia un'ampia diagonale di 45 pollici e potrete saperne di più dando un'occhiata alla nostra prova di LG UltraGear 45GR95QE. Tra le sue principali caratteristiche troviamo la curvatura 800R e un refresh rate di ben 240 Hz.



Il monitor presenta delle cornici sottili e un design che può calarsi bene in più contesti. Immancabili le strisce LED, nonché una solida base a V. Il piedistallo consente la regolazione sia in altezza che in inclinazione, ma il pannello può anche essere ruotato.

Da notare anche la presenza di un comodo telecomando, ma ciò che può fare più gola sono il refresh rate e la risoluzione Quad HD. Si arriva per il resto a buoni picchi di luminosità e c'è il supporto a VRR, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e 2 porte HDMI 2.1.

Il prezzo in questo caso è di 1.749,42 euro su Amazon tramite rivenditori.



NZXT Canvas 32Q Curved

Un brand che presenta uno stile inconfondibile in ambito PC è sicuramente NZXT. Per chi se lo fosse perso, il brand americano si è da poco lanciato anche nel campo dei monitor da gaming, tra l'altro con dei prodotti validi sotto più punti di vista.

Tra questi rientra NZXT Canvas 32Q Curved, con pannello VA curvo, diagonale di 32 pollici e risoluzione 1440p. I tempi di risposta arrivano a 1ms, mentre il refresh rate può essere spinto sino a 165Hz, così come approfondito nella nostra recensione di NZXT Canvas 32Q Curved.



In questo caso si fa riferimento a un monitor da gaming di ben altra fascia rispetto a quelli citati in precedenza, considerando che il prezzo proposto sul portale ufficiale di NZXT è pari a 379 euro.

Si tratta quindi di un modello decisamente più accessibile e per un pubblico più ampio, ma comunque molto valido considerando che le caratteristiche tecniche includono una curvatura 1500R, la compatibilità con AMD FreeSync Premium e il supporto all'HDR10.

Se contestualizzato nella fascia di prezzo a cui viene venduto, NZXT Canvas 32Q Curved può risultare un discreto compagno di gioco per un buon numero di persone.



ASUS ROG Swift PG43UQ

Giunti a questo punto, avrete notato che su queste pagine nel corso dell'ultimo anno non sono mancate anche prove di monitor in un formato tutto nuovo, con diagonali ancora più ampie: questo vale anche per la recensione di ASUS ROG Swift PG43UQ, dato che si fa riferimento a un pannello VA con diagonale di 43 pollici.

La risoluzione è 4K, mentre la frequenza di aggiornamento arriva a 144Hz, ma non manca anche un tocco di identità, rappresentato dal ROG Projector, una fonte luminosa posta sul fondo che consente di proiettare il logo ROG sulla scrivania: se siete dei fanatici delle luci ma i classici LED sul retro vi hanno stancato, questa potrebbe essere una soluzione che fa al caso vostro.



Il monitor, che viene venduto a un costo di 1.499 euro sul portale ufficiale di ASUS, convince per qualità costruttiva, così come l'ottima resa con HDR attivo. Certo, non si tratta di una soluzione adatta a tutti i setup, considerate anche alcune mancanze tra cui le HDMI tutte 2.0 (i 120Hz in 4K si possono raggiungere comunque tramite DisplayPort), ma la qualità generale è elevata e chi punta a un pannello dall'ampia diagonale potrebbe trovare pane per i suoi denti.

In questo caso vale la pena sottolineare che si fa riferimento a una soluzione un po' particolare e forse per un pubblico più di nicchia, ma che merita un posto in questa sede.



Bonus: LG C2 da 42 pollici

Il quinto e ultimo slot di questo approfondimento è riservato a un nome che ormai non è più da considerare come un outsider: stiamo parlando di LG C2, Smart TV OLED venduta a 1.079 euro su Amazon.

La diagonale da 42 pollici potrebbe rappresentare un limite per molti, ma chi ha questa curiosità o necessità potrebbe dare un'occasione al pannello prodotto da LG. Come potete approfondire nella nostra prova di LG C2, infatti, utilizzarlo come monitor da gaming può rappresentare una scelta interessante soprattutto alla luce del fatto che col passare degli anni l'utilizzo di un televisore in campo PC gaming ha iniziato ad assumere sempre più senso.



Questo anche considerando che un modello come LG C2 dispone di quattro porte HDMI 2.1, è in grado di supportare VRR, FreeSync, ALLM, G-Sync e 4K a 120Hz, oltre a proporre un menu di gioco avanzato, con Game Mode, ottimizzazioni e monitoraggio delle opzioni attive. Dal gaming in HDR all'esperienza audio, chi è alla ricerca di un ibrido tra televisore e monitor da gaming potrebbe voler quantomeno dare un'occhiata a LG C2.