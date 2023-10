I migliori Monitor OLED per il gaming del 2023

Dopo anni di attesa e con un pò di ritardo rispetto al segmento TV, la tecnologia OLED è finalmente sbarcata sul versante dei monitor dedicati al gaming.

Sebbene i diodi organici non siano ancora diventati uno standard per il settore, sempre più produttori offrono ormai questo tipo di soluzione come parte integrante del loro catalogo, dedicandola spesso ai modelli di punta.



I giocatori PC, e in generale tutti gli utenti che preferiscono un monitor alla TV, possono finalmente godere dei vantaggi dei pannelli OLED: neri assoluti, contrasti decisi, una buona copertura della gamma cromatica e picchi di luminosità in grado di esaltare l'HDR e, quando disponibile, il Dolby Vision. Tutto questo senza rinunciare a frequenze di aggiornamento elevate e a tempi di risposta ridotti all'osso.

Abbiamo selezionato cinque tra le migliori proposte OLED del 2023, attualmente presenti sul mercato e dedicate al gaming e alla produttività: ecco le nostre scelte.



Alienware 34 QD-OLED

Alienware è uno dei brand più apprezzati (e costosi) sul mercato quando si parla di gaming. Il marchio del gruppo Dell è stato fra i primi a lanciarsi nel mondo degli OLED e il suo monitor ultrawide curvo Alienware 34 QD-OLED AW3423DWF rappresenta a oggi una delle migliori opzioni disponibili sul mercato.

Il pannello QD-OLED sfrutta la tecnologia dei quantum dot per aumentare brillantezza dei colori anche a elevata luminosità, che può raggiungere fino a 1.000 nit di picco con tanto di certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 400.

Il pannello da 34 pollici con rapporto di aspetto 21:9, configurazione che aumenta la superficie utilizzabile, non punta al 4K ma offre la risoluzione 3440x1440 pixel , dunque 1440p.

La frequenza di aggiornamento si attesta sui 165 Hz, con tempo di risposta di 0,1ms (GtG), ovviamente con supporto a AMD FreeSync Premium Pro.

L'Alienware AW3423DWF vanta una precisa riproduzione dei colori con una ottima copertura sia sRGB che DCI-P3, fattore che permette al monitor di essere utilizzato anche in contesti creativi.

Il supporto può essere regolato in altezza, inclinazione e rotazione, con una buona dotazione di porte tra cui HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, cinque porte USB-A e una presa audio da 3,5 mm.

Il monitor Alienware 34 QD-OLED AW3423DWF è disponibile a partire da 1.076 Euro.



LG UltraGear 27GR95QE

Tra le proposte migliori non poteva mancare LG, azienda che da sempre è sinonimo di OLED: il monitor LG UltraGear OLED da 27 pollici ha una risoluzione di 2560x1440, dunque con formato 16:9, caratteristica che lo rende ideale per tutti i giocatori che dispongono di una scheda video tarata per il QHD e non per il 4K.

Il display raggiunge la frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz, con pieno supporto anche tramite HDMI grazie allo standard 2.1, e offre tempi di risposta di 0,03 ms.

I picchi di luminosità fino a 1000 nit offrono una buona resa HDR10 con una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 98.5%, che lo rende particolarmente adatto anche per l'editing di foto/video.

Dal punto di vista della qualità, il monitor OLED 1440p targato LG offre immagini nitide, un'ottima resa della gamma cromatica e una reattività estremamente elevata.

Non mancano infine AMD FreeSync Premium e la compatibilità con G-Sync. Le connessioni non sono molte ma coprono tutti gli utilizzi: sono presenti due porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, due porte USB-A downstream e una presa audio da 3.5mm.

Il monitor LG UltraGear 27GR95QE è disponibile al prezzo di 999,99 Euro.



Samsung Odyssey OLED G9 G93SC

Tra i big della tecnologia OLED non può mancare l'ultima versione del Samsung Odyssey G9, un mostro da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5120x1440 pixel) nel formato 32:9 e una curvatura da 1800R.

L'ampio pannello Samsung vanta un refresh rate massimo di 240 Hz e tempi di risposta di appena 0.03 ms, caratteristiche che rendono l'Odyssey G9 uno dei migliori monitor da gaming sul fronte della reattività.

La luminosità nominale a schermo intero è valutata intorno ai 250 nit, allineandosi perfettamente agli altri monitor basati su tecnologia QD-OLED: Samsung, tuttavia, non specifica la luminosità massima in HDR, anche se il pannello è certificato DisplayHDR True Black 400, che garantisce picchi di luminosità elevati e una resa visiva che sfiora la qualità dei migliori TV.

Per quanto riguarda la connettività, ci sono porte DisplayPort, HDMI e mini HDMI, oltre a una hub USB con interfaccia USB-C, quest'ultima senza possibilità di ricarica rapida.

Dal punto di vista del design e della costruzione, ci troviamo di fronte ad uno dei migliori monitor mai concepiti da Samsung, minimale e solido nello stesso tempo.

Qualità di visione, diagonale importante, reattività elevata. Ci sono tutti gli elementi per definirlo uno dei migliori monitor OLED da gaming presenti sul mercato, ma la qualità si paga: Samsung Odyssey OLED G9 G93SC parte da 1.628 Euro.



LG C3 42''

Lo abbiamo detto in passato e torniamo a farlo: tra le migliori proposte per il gaming, nonostante non si tratti propriamente di un monitor, è giusto inserire anche il TV da 42 pollici di LG, che da ormai due edizioni offre una delle migliori esperienze desktop di cui è possibile godere.

Quasi indistinguibile sul fronte del design rispetto al C2 dello scorso anno, LG C3 42'' torna con una risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con picchi di luminosità che, sebbene fatichino ad arrivare a 1000 nit, offrono una qualità di visione tra le migliori in assoluto, grazie all'ampia copertura della gamma cromatica e a una risposta in termini di fedeltà dell'immagine che non ha rivali in questo segmento. Ovviamente con pieno supporto ad HDR e Dolby Vision.

La connettività è varia e si traduce in ben 4 porte HDMI 2.1 compatibili con VRR e ALLM, con un ingresso dedicato eARC, tre porte USB, una porta di rete, un'uscita audio digitale ottica e il supporto al Bluetooth.

A livello di performance, LG C3 da 42 trova quindi posto nell'olimpo dei monitor e dei TV da gaming, aggiungendo a tutto questo un supporto software notevole sul fronte videoludico: console e PC vengono riconosciuti all'istante ed è possibile giocare in cloud direttamente dalle applicazioni native per webOS, come NVIDIA GeForce NOW.

LG C3 42'' è anche tra le migliori soluzioni in termini di costi e parte da 985 Euro.



Panasonic LZ1500 42''

Nella categoria speciale dei TV prestati al mondo dei monitor da gaming rientra anche il Panasonic LZ1500 da 42 pollici, accompagnato da un pannello OLED EX prodotto ancora una volta da LG, con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz, supporto ad AMD FreeSync Premium Pro, picchi di luminosità fino a 700 nit, HDR e Dolby Vision IQ.

Come esige la tradizione giapponese, Panasonic LZ1500 può contare su una calibrazione di fabbrica studiata per fornire il massimo bilanciamento dell'immagine e una resa cromatica superiore, il tutto aiutato dall'elevato contrasto portato in dote dalla tecnologia OLED.

Panasonic ha poi studiato una serie di soluzioni appositamente pensate per il gaming, che aiutano ad abbattere la latenza e forniscono un menù specifico per la modalità gioco. Le porte HDMI sono quattro, due con supporto 4K/120Hz, VRR e ALLM (una delle quali con eARC), mentre le altre due si fermano al 4K/60Hz con ALLM.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un pannello che a livello qualitativo sovrasta i migliori monitor PC, fornendo al contempo alcune funzionalità aggiuntive tipiche degli smart TV. Il Panasonic LZ1500 42'' è disponibile a partire da 1.299 Euro.