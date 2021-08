I migliori notebook da gaming Lenovo Legion, quali acquistare?

Il mondo del PC Gaming riconosce numerose tipologie di utenti: c'è chi vuole montarsi un computer da solo e chi invece ritiene sia un'ottima scelta acquistare un preassemblato. Tuttavia, soprattutto in un anno difficile come il 2021, in cui la disponibilità delle GPU non è delle migliori, un po' tutti i videogiocatori concordano sul fatto che puntare su un notebook da gaming possa risultare una buona scelta.



In questo campo uno dei brand più apprezzati è Lenovo, che offre una vasta gamma di notebook da gaming nella famiglia Legion. Questi ultimi tra l'altro si collocano in fasce diverse, costituendo un portfolio ampio e potenzialmente adatto a un buon numero di utenti. Andiamo, dunque, ad approfondire alcune delle migliori soluzioni per le più svariate esigenze.

Lenovo Legion 5 Gen 6 o Legion 5 Gen 5 (15" AMD)

Spesso i notebook da gaming sono accompagnati dall'idea che non si tratti di prodotti per tutte le tasche e potreste pensare che, soprattutto in un periodo non propriamente roseo come quello in cui stiamo vivendo, non sia possibile trovare buoni notebook a un costo inferiore o poco superiore ai 1000 euro, come una specie di soglia psicologica. In questo ci viene incontro Lenovo, che offre due interessanti modelli, ovvero Legion 5 Gen 6 e Legion 5 Gen 5, rispettivamente a un prezzo di partenza di 1139 euro e 769 euro.



Il primo è il vero portatile da battaglia. Dalla sua, una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6, SSD da 512GB, schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, 8GB di RAM, supporto al Wi-Fi 6 e processore AMD Ryzen 5 5600H. Queste sono le caratteristiche di partenza, ma sarà possibile anche migliorarne la configurazione. In particolare, è possibile inserire un processore fino al Ryzen 7 5800H o aumentare lo spazio di archiviazione fino a 1TB, sempre su SSD. Insomma, la parola d'ordine è possibilità di scelta.

Se avete un budget più contenuto, il modello Legion 5 Gen 5 potrebbe fare al vostro caso. Il modello 15ARH05, venduto a 769 euro, dispone di una scheda video GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria GDDR6, processore AMD Ryzen 5 4600H, display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, 128GB di SSD, 8GB di RAM e supporto al Wi-Fi 6.

Non manca anche qui un'ampia possibilità di personalizzazione, ma la vera chicca è la possibilità di scegliere la variante FreeDOS, ovvero senza sistema operativo, risparmiando ulteriori 60 euro e portandosi dunque a casa il notebook a 709 euro.

Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (16" Intel)

Se quelli citati in precedenza sono ottimi modelli per tutte le tasche, vediamo cosa si può fare salendo di fascia e, ovviamente, di budget. Ecco quindi il Lenovo Legion 5i Pro Gen 6: a un prezzo di partenza di 1499 euro, è possibile portarsi a casa un notebook prestante ed equilibrato, che dispone di un processore Intel Core i5-11400H, 8GB di RAM e 256GB di SSD.

Attira l'attenzione lo schermo da 16 pollici con risoluzione WQXGA, cioè 2560 x 1600 pixel, con rapporto 16:10 e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB di memoria GDDR6. Si tratta di un notebook da gaming che può coprire anche l'ambito professionale, ma sblocca la sua vera potenza nella variante da 1799 euro.

Infatti, quest'ultima dispone di un processore Intel Core i7-11800H, affiancato da una NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6 e un SSD da 512GB.



Sempre nella gamma Legion 5 troviamo il Legion 5 Pro, un ottimo notebook che unisce caratteristiche interessanti, come il processore Ryzen 7 5800H e la GPU RTX 3070, a un prezzo di 1999€. Tutte le informazioni su questo modello sono disponibili nella nostra recensione del Lenovo Legion 5 Pro.

Lenovo Legion 7i Gen 6 (16" Intel)

Finora abbiamo visto modelli dalle ottime prestazioni, tuttavia per gli utenti più esigenti queste non sono ancora sufficienti. È giunta quindi l'ora di presentarvi il Lenovo Legion 7i Gen 6, modello che, senza mezzi termini, punta alla prima classe. Il suo design è aggressivo, tagliente e pieno zeppo di LED, in puro stile gaming, ma la capacità di Lenovo di riuscire a sposare due mondi consente alle linee del Legion 7i di non sfigurare anche in un contesto lavorativo.

Sono però principalmente le prestazioni a fare sul serio: sotto la scocca batte un prestante processore fino all'Intel Core i9-11980HK, che trova i suoi perfetti compagni in una scheda video fino a una NVIDIA GeForce RTX 3080 (16GB GDDR6) e in fino a 32GB di RAM. Per non farsi mancare nulla, fa capolino un display da 16 pollici con risoluzione WQXGA, nonché un SSD fino a 2TB.

Lenovo Legion 7i Gen 6 è dunque un portatile per chi non vuole scendere a compromessi, puntando semplicemente a ciò che di meglio ha da offrire la serie Legion 7 di Lenovo. Il prezzo in questo caso parte da 2199 euro, ma aggiungere i componenti più prestanti può far salire il costo.



Come scegliere un portatile Lenovo

Insomma, se eravate indecisi in merito a quali notebook approfondire, ora sapete dove rivolgere lo sguardo. Per il resto, se avete dubbi in merito al modello che potrebbe fare per voi, Lenovo mette a disposizione un comodo e rapido tool che consente di comprendere a quanti FPS si può far girare un determinato titolo con un certo modello.

Tra i titoli selezionabili ci sono Apex Legends, GTA 5, Call of Duty Warzone e Fortnite, solo per citarne alcune dei più popolari, ma la lista è lunga e si può andare ben oltre, come potrete immaginare. Questo utile strumento è disponibile sul portale ufficiale di Lenovo.