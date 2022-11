I migliori notebook da gaming di MSI da acquistare per il Black Friday 2022

La settimana del Black Friday 2022 è arrivata, portando con sé miriadi di promozioni sui più disparati dispositivi tecnologici.

Tra le aziende più attive in questo contesto c'è sicuramente MSI, che ha deciso di lanciare sconti non di poco conto su alcuni dei suoi notebook, sia da gaming che da lavoro. In questa sede andremo a guardare più da vicino le principali proposte del brand, che non solo vanno a collocarsi in fasce di prezzo differenti, ma che mirano a a coprire diverse tipologie di utenti.



MSI Vector GP66HX 12UGS-060IT

La punta di diamante del portfolio MSI nel campo dei notebook da gaming per il Black Friday 2022 è rappresentata dal MSI Vector GP66HX 12UGS-060IT, un notebook da gaming con una configurazione particolarmente spinta.

A bordo, infatti, trovano posto un processore Intel Core i7-12800HX e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8GB di memoria GDDR6 dedicata. Completano la scheda tecnica 16GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1TB.

Lo schermo scelto da MSI ha una diagonale da 15,6 pollici, con refresh rate a 240Hz e risoluzione Full HD, mentre lato connettività c'è il pieno supporto allo standard Wi-Fi 6E.



Gli amanti dei LED apprezzeranno anche la presenza della tastiera RGB Per-Key di SteelSeries, mentre a tenere a bada la potenza del notebook durante le sessioni di gioco ci penserà il sistema di raffreddamento con design Cooler Boost 5, che dispone di soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU. Portarsi a casa questo modello usualmente avrebbe un costo di 2.799 euro, ma nel periodo del Black Friday 2022, più precisamente fino al 30 novembre 2022, sarà possibile acquistarlo a 2.499 euro su Amazon.



MSI Pulse GL76 12UEK-491IT

Le offerte di MSI per la settimana più "calda" dell'anno in termini di offerte posano i riflettori anche sul MSI Pulse GL76 12UEK-491IT, un notebook da gaming che si avvale delle prestazioni del processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione.

Al suo fianco, poi, prende posto una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6 dedicata.

Il prezzo del portatile è sceso in modo importante durante il Black Friday 2022, in questo caso mediante una promozione che rimarrà attiva fino al 28 novembre 2022: attualmente è possibile acquistarlo a 1.399 euro su Amazon, anziché i precedenti 1.999 euro.



A questa cifra è possibile portarsi a casa un modello che dispone di 16GB di memoria RAM DDR4, un SSD NVMe da 1TB e il supporto al Wi-Fi 6. Non manca, inoltre, il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, mentre il display a 144Hz è da 17,3 pollici e ha risoluzione Full HD. Da notare che l'illuminazione della tastiera può essere personalizzata in base allo stile di gioco, sfruttando Mystic Light di MSI Center.



MSI Prestige 15 A12UC-043IT

Se invece siete alla ricerca di un portatile sobrio ed elegante, pronto per il lavoro ma che possa anche strizzare l'occhio al gaming, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al modello MSI Prestige 15 A12UC-043IT.

Pur presentando un design che si adatta anche all'ufficio, il notebook nasconde sotto la scocca una scheda tecnica di tutto rispetto, tra cui un processore Intel Core i7-1280P ad architettura ibrida, affiancato in questa variante dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6 dedicata. I tagli di memoria sono da 16GB di RAM DDR4 e 1TB di archiviazione su unità NVMe.



Il pannello ha una diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. L'esperienza include anche Windows Hello, che consente di effettuare l'accesso al portatile tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Si fa notare, poi, il supporto al Wi-Fi 6E, così come non passa inosservata la presenza della porta Thunderbolt 4. Generalmente il costo del notebook sarebbe di 1.799 euro, ma fino al 28 novembre 2022 sarà possibile acquistarlo a 1.249 euro su Amazon.