I migliori notebook da gaming di MSI da comprare in offerta per Natale 2022

Le festività natalizie sono fatte anche per i regali, ma anche per togliersi qualche sfizio dopo aver risparmiato tutto l'anno.

Con il Natale alle porte, potrebbe essere arrivata l'occasione giusta per acquistare quel notebook da gaming che aspettavate da tanto tempo, un regalo di un certo livello per poter finalmente giocare, studiare e lavorare in mobilità.

Se questo è il progetto che avete intenzione di portare a termine nel corso delle prossime settimane o se più semplicemente pensate di fare un ricco regalo a vostro figlio, potreste prendere in considerazione gli sconti lanciati da MSI in vista di Natale e fine 2022, con proposte pensate per diverse fasce di prezzo.



MSI GF63 Thin 11UC-487IT

Se per Natale cercate un notebook da gaming pur rimanendo sotto la soglia dei 1.000 euro, l'MSI GF63 Thin 11UC-487IT potrebbe essere uno dei candidati ideali. Questo notebook viene proposto, nell'ambito di una promozione che proseguirà fino alla giornata del 24 dicembre 2022, a un prezzo pari a 949,99 euro da MediaWorld. Prima di queste promozioni, il costo del portatile era di 1.349 euro.



Ma cosa ci si porta a casa a questo prezzo? La scheda tecnica ci parla di un dispositivo di fascia media dotato di un processore Intel Core i7-11800H in tandem con una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata. Al loro fianco, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su unità a stato solido.

Il display Full HD dalla diagonale di 15,6 pollici ha un trattamento antiriflesso per un maggiore comfort visivo, mentre a livello software la gestione di prestazioni e personalizzazione è affidata a MSI Dragon Center, preinstallato su Windows 11.



MSI Stealth 15M B12UE-016IT

Il notebook da MSI Stealth 15M B12UE-016IT, attualmente proposto a un costo di 1.499,99 euro da MediaWorld, permette di alzare ulteriormente le prestazioni. Precedentemente il prezzo era di 1.899,99 euro, ma l'offerta resterà valida fino al 31 dicembre 2022 così da inaugurare l'anno nuovo nel migliore dei modi.



Sotto il cofano trova posto il processore Intel Core i7-1260P di dodicesima generazione con architettura ibrida. Al suo fianco la RTX 3060 con 6 GB di memoria video dedicata, 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 1TB. Lo schermo antiriflesso FullHD è da 15,6 pollici anche in questo caso.

Per chi è alla ricerca di una nuova macchina per il gaming online, vale la pena segnalare che non manca il supporto allo standard di connettività Wi-Fi 6, mentre il sistema di dissipazione a 6 heatpipe promette di tenere a bada CPU e GPU anche nelle sessioni più frenetiche.



MSI KATANA GF76 12UC-020IT

Processore Intel Core i7-12700H, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata, 16GB di RAM DDR4 e 512GB di archiviazione su SSD. Queste le principali caratteristiche tecniche con cui si presenta all'appello MSI KATANA GF76 12UC-020IT, che viene proposto, nell'ambito degli sconti di Natale di MSI, a un prezzo di 1.199,99 euro da MediaWorld, anziché 1.649,99 euro. La scadenza dell'offerta è fissata al 31 dicembre 2022.



In questo caso si fa riferimento a un portatile che dispone di un ampio pannello con diagonale di 17,3 pollici. La risoluzione è Full HD e si tratta di uno schermo antiriflesso.

Il sistema di raffreddamento anche in questo caso permette grande efficienza sia per la GPU che per la CPU grazie alla tecnologia Cooler Boost 5, mentre la tastiera è stata sviluppata in tandem con SteelSeries, che ha progettato anche il comparto audio targato Nahimic.



MSI Prestige 15 A12SC-044IT

La serie Prestige di MSI punta molto su un'estetica sobria ed elegante, adatta a tutti i contesti, ufficio incluso.

Il Prestige 15 A12SC-044IT, in particolare, è tra quelli in offerta nel contesto delle promozioni natalizie. Sotto la scocca trova posto anche in questo caso il processore Intel Core i7-1280P, affiancato dalla scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria GDDR6 dedicata, il tutto supportato da 16GB di RAM LPDDR4 e da un'unità M.2 PCIe 4.0 da 1TB: una scheda tecnica che strizza l'occhio anche ai videogiocatori che sono alla ricerca di un dispositivo particolarmente trasversale.



Lo schermo FullHD scelto da MSI ha una diagonale di 15,6 pollici, mentre lato connettività non manca il supporto al Wi-Fi 6E.

Il prezzo in offerta è di 1.149 euro su Amazon, al posto dei precedenti 1.699 euro.

Per poter usufruire dell'iniziativa promozionale ci sarà tempo fino alla giornata del 31 dicembre 2022.

In ogni caso, se desiderate avventurarvi alla ricerca di altre soluzioni e approfondire un po' tutte le iniziative promozionali lanciate per l'occasione, potete fare riferimento al portale ufficiale di MSI.