I migliori notebook da gaming con NVIDIA RTX Serie 40 provati a metà 2023

Ci sono vari modi per giocare in mobilità, anche all'interno della propria abitazione. C'è chi punta a una console portatile, chi utilizza lo streaming e chi invece non vuole scendere a compromessi nemmeno per scherzo. È quest'ultima categoria di giocatori quella per cui probabilmente un notebook da gaming può rappresentare in tutto e per tutto un desktop replacement.

In questa prima metà del 2023 abbiamo avuto modo di mettere le mani su un ampio numero di soluzioni di questo tipo. Visto che spesso in questo contesto può non essere semplice ottenere consigli riguardanti modelli specifici, abbiamo pensato di fornirvi una sorta di riassunto dei portatili più validi tra quelli che abbiamo provato, focalizzandoci sulle soluzioni con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40. I prezzi, come potete immaginare, non sono sempre per tutte le tasche, ma gli utenti più esigenti possono sicuramente trovare pane per i propri denti tra i modelli di cui vi parleremo in queste righe.



MSI Titan GT77 XH 13V1

Se c'è un modello che più di tutti vuole eliminare la parola compromesso dall'equazione, è l'MSI Titan GT77 XH 13V1: la denominazione Titan lascia intendere quanto si voglia puntare in alto in termini di performance, equipaggiando immancabilmente un processore Intel Core i9-13950HX e affiancandolo a una NVIDIA GeForce RTX 4090. Non sono però solamente queste le caratteristiche interessanti della soluzione, come potrete approfondire meglio nella nostra recensione di MSI Titan GT77 XH 13V1.



Impossibile non citare la presenza di un display MiniLED TrueColor da 17,3 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Si parte insomma dall'ottima base di un Titan GT77 migliorando l'offerta sotto più punti di vista, tastiera meccanica inclusa, una vera gioia per i polpastrelli. Le prestazioni sono semplicemente eccellenti, ovvero pensate per chi vuole un'esperienza al top del mercato, un desktop replacement per definizione, anche in termini di dimensioni.

Il prezzo a cui viene venduto l'MSI Titan GT77 XH 13V1, che supera la fascia dei 5000 euro, è probabilmente per pochissimi, ma è risaputo che per puntare al top non si può badare a spese.



MSI Stealth 14 Studio A13V

A un prezzo che può aggirarsi attorno ai 2500 euro, a metà strada rispetto alla prima soluzione, troviamo invece un portatile che punta in modo importante sulla portabilità: MSI Stealth 14 Studio A13V. Il design è curato e racchiude bene la rappresentazione di un prodotto "stealth", che evita dare nell'occhio anche in contesti più istituzionali (ma solo fino a un certo punto).

Risulta quasi difficile credere che questo piccolo concentrato di potenza, dallo schermo da 14 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 240Hz, disponga di un processore Intel Core i7-13700H e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di memoria GDDR6. Potete trovare maggiori dettagli nella nostra recensione di MSI Stealth 14 Studio A13V, ma in linea generale si fa riferimento a un portatile compatto e dalle ottime prestazioni, che non rinuncia a un tocco di stile (tra cura maniacale per i dettagli e collocazione strategica dei LED RGB).



Acer Predator Helios 18

Volete mettere una NVIDIA GeForce RTX 4080 nello zaino e non avete troppi problemi in termini di budget? Non tutte le soluzioni offrono un pannello da 18 pollici WUXGA o WQXGA con refresh rate a 240Hz come l'Acer Predator Helios 18. La diagonale proposta dal portatile è ampia, ma in generale l'esperienza è pensata per dominare se si fa riferimento alla risoluzione nativa del display.

Sotto la scocca risiede infatti una configurazione che parte da un Intel Core i7-13700HX con RTX 4070 ma può arrivare anche a un Intel Core i9-13900HX con RTX 4080, come visto nella nostra recensione di Acer Predator Helios 18. 32GB di RAM DDR5-5600 e 2TB di archiviazione vanno poi a completare la scheda tecnica.

Per intenderci, sul fronte delle performance la RTX 4080 è in grado di lasciare indietro di oltre il 30% la RTX 3080 Ti dell'anno precedente. Si potrebbe fare meglio sul fronte del software PredatorSense, ma è innegabile che sia una soluzione di alta caratura, al netto dell'importante prezzo attorno ai 4000 euro (ma sul Web il costo può variare).



Medion Erazer Beast X40

Medion propone una piccola bestia", per citare il nome Erazer Beast X40. La concezione di portatile che potrebbero avere alcuni utenti è quella del piccolino di casa, da affiancare al desktop e magari da utilizzare solo in mobilità.

Tuttavia, questo modello dispone persino di un sistema di raffreddamento a liquido con radiatore esterno. Sì, avete capito bene: Medion è di fatto riuscita a spremere la potenza di un portatile da gaming aprendo le porte al mondo dell'overclocking "di serie".

Le performance del resto non mancano: sotto la scocca prendono posto un processore Intel Core i9-13900HX e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090. Frequenza di boost di 5,4 GHz e 16GB di memoria GDDR6, insomma. Il tutto accompagnato da ben 32GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz, nonché da un pannello da 17 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 240Hz. Vi lasciamo alle considerazioni presenti nella nostra recensione di Medion Erazer Beast X40 per comprendere meglio come funziona il tutto all'atto pratico, ma è palese che si tratti di una soluzione di altissimo livello, pensata per gli utenti più esigenti. D'altronde, il prezzo è di 4.699 euro per il portatile, a cui vanno aggiunti circa 200 euro per il cooling kit.