I migliori notebook da gaming provati nel 2023, Everyeye Awards Tech

Natale è ormai alle porte e più di qualcuno sarà sicuramente alle prese coi regali dell'ultimo minuto (prestando attenzione alle tempistiche di spedizione, in caso di acquisto online). Le festività possono rappresentare un'occasione interessante anche per concedersi uno sfizio, quella spesa personale che magari non fareste in altri periodi dell'anno. E quale migliore occasione, quindi, per parlare di notebook da gaming: ecco a voi il resoconto dei più validi che abbiamo provato nel 2023, una lista che potrebbe tornarvi utile, al netto della questione disponibilità, sia per farvi un'idea che come guida all'acquisto, soprattutto se non volete scendere a troppi compromessi.



Il mostro di potenza Intel: Lenovo Legion Pro 7i

Tra i prodotti lanciati da Lenovo nel 2023 non c'è solamente la console portatile Legion Go.

Il brand Legion, in effetti, è ormai tra i più noti oltre a essere particolarmente attivo in campo notebook, e uno dei suoi prodotti più apprezzati e popolari è certamente il Lenovo Legion Pro 7i, venduto in diverse configurazioni a partire da 2.326,27 euro sul portale ufficiale dell'azienda (il modello che abbiamo provato noi è identificato dal codice 16IRX8H, che indicativamente costa sui 3.999 euro). Si fa chiaramente riferimento a un top di gamma assoluto.



La configurazione hardware può d'altronde arrivare a ospitare un processore Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 thread, nonché una frequenza di picco pari a 5,40 GHz. Di pari livello la grafica e infatti si può scegliere fino alla NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16GB di memoria dedicata. Immancabile il supporto alle più recenti tecnologie del pacchetto DLSS, Frame Generation incluso. Per saperne di più sull'esperienza d'uso, potete fare riferimento alla nostra recensione di Lenovo Legion Pro 7i, ma non servono in realtà troppi approfondimenti per capire che siamo praticamente nell'Olimpo dei laptop da gaming.



AMD alla massima potenza: ASUS ROG Strix Scar 17 X3D

Entrando nel mondo AMD, il ROG Strix Scar 17 X3D è sicuramente il modello a cui fare riferimento. Si tratta infatti di un notebook da gaming che vanta in esclusiva il processore Ryzen 9 7945HX3D, ovvero la prima soluzione con tecnologia 3D V-Cache su notebook e i risultati si sentono, come potrete leggere anche nella nostra recensione di ASUS ROG Strix Scar 17 X3D.

Senza troppi giri di parole, siamo ai vertici del mercato, anche ma non solo per merito della CPU. La configurazione, infatti, si completa anche in questo caso con una RTX 4090.

Una scheda tecnica di questo tipo non ha bisogno di troppe presentazioni. Oltre al marcato vantaggio nel gioco, derivante dall'ampio quantitativo di Cache L3, questa macchina ha anche una spiccata propensione per le attività che coinvolgono più core. Il risultato è quello di un mostro da gaming che non teme alcun tipo di concorrenza ma neanche un utilizzo di tipo professionale.



La proposta più trasversale: MSI Stealth 16 Studio A13V

Va bene: puntare sui mostri di potenza non è per tutti e più di qualcuno potrebbe in realtà essere alla ricerca di un portatile che possa essere utilizzato in maniera più flessibile, ovvero sia in contesti di gaming che in ambito produttivo. In questo caso, il modello a cui potreste voler dare un'occhiata è MSI Stealth 16 Studio A13V, venduto a 2.699 euro su Amazon nella configurazione con Intel Core i7-13700H e NVIDIA GeForce RTX 4070, nonché con pannello QHD+ da 240Hz.

Si tratta di un notebook compatto ed elegante, che riesce a non dare troppo nell'occhio anche in ambienti di tipo professionale. Il modello include inoltre diversi profili di sicurezza, dalle impronte al riconoscimento del volto IR, puntando sull'ambito produttivo anche grazie alla presenza di un lettore microSD. Potete approfondire quanto proposto direttamente nella nostra recensione di MSI Stealth 16 Studio A13V, ma se cercate un compromesso tra i due ambiti adesso sapete dove rivolgere il vostro sguardo.



Il piccolo concentrato di potenza: MSI Stealth 14 Studio A13V

A fronte di un costo che può aggirarsi attorno ai 1.899 euro su Amazon, è possibile portarsi a casa MSI Stealth 14 Studio A13V. Si tratta di un altro prodotto "stealth", nel senso che cerca di evitare di dare nell'occhio in contesti non ludici.

A un prezzo tutto sommato abbordabile, oltretutto, fanno eco delle dimensioni particolarmente compatte, rendendolo un piccolo concentrato di potenza per chi cerca portabilità con ben pochi compromessi.

Sotto la scocca, infatti, si può trovare una configurazione dotata di processore Intel Core i7-13700H e di GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6, per il modello indicato su Amazon. Nella nostra recensione di MSI Stealth 14 Studio A13V, invece, abbiamo messo alla prova la variante con RTX 4070, ma in linea generale si tratta di un notebook al contempo compatto e dalle ottime prestazioni, che non rinuncia anche a un certo stile in ambito di design.



L'outsider: Medion Erazer Beast X40

L'ultimo, ma non per importanza, è il Medion Erazer Beast X40, una piccola "bestia", per citare il nome del modello, proposta a 4.699 euro sui portali dei vari rivenditori. Il costo è giustificato dalla configurazione di altissimo livello che si può scegiere, ma anche per via della predisposizione al raffreddamento a liquido con radiatore esterno (se si vuole anche il cooling kit, vanno aggiunti circa 200 euro).



Certo, la strizzata d'occhio è rivolta al mondo dell'overclocking "di serie", visto che Medion è di fatto riuscita a spremere al meglio la potenza dell'hardware al suo interno, tra cui il processore Intel Core i9-13900HX con frequenza di boost fino a 5,4 GHz e l'immancabile top di gamma RTX 4090.

Completano la scheda tecnica 32GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz e un pannello da 17 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 240 Hz.

Se rientrate tra coloro che non hanno alcuna intenzione di scendere a compromessi, date un'occhiata alla nostra recensione di Medion Erazer Beast X40.