I migliori notebook per giocare e per lavorare del 2021, Everyeye Awards

L'annata più lunga per l'industria dell'hardware volge finalmente al termine. In dodici mesi di shortage generalizzato, con schede video e console che ancora latitano e prezzi a dir poco esorbitanti, un mercato in pienissima salute sembra essere stato quello dei notebook. La situazione sul versante desktop ha reso questi dispositivi fondamentali non solo in mobilità o in contesti ben settorializzati, ma anche per gli utenti stremati dall'attesa.



Da questo punto di vista, per fortuna, è stato un anno ricco di proposte, più o meno innovative o convenienti, ma di prodotti davvero validi ne sono usciti davvero a decine. Quali i migliori del lotto? Tiriamo le somme e scopriamolo insieme nella nostra puntata degli Everyeye Awards dedicata ai migliori notebook del 2021, ricordando che i prezzi indicati sono relativi a prodotti venduti e spediti da Amazon Italia oppure dal sito del produttore.

Miglior Notebook da Gaming

Non era proprio possibile partire da altri segmenti. Il nostro miglior dispositivo per il gaming in mobilità, che riesce a integrare un discreto grado di portabilità, nonostante l'atipica diagonale da 16 pollici, e delle performance di buon livello è il Lenovo Legion 5 Pro, configurabile sul sito ufficiale e attualmente in promozione a partire da 1574,10 euro con sconto preapplicato con coupon LNVNOV30 e ulteriore possibilità di risparmio per studenti universitari. La scheda tecnica ci parla di un notebook dotato di un ampio display IPS con risoluzione WQXGA e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, ideale quindi anche per sessioni a elevato framerate.

Ad alimentarlo, troviamo una CPU AMD Ryzen 7 5800H, ma si possono risparmiare 200 euro scegliendo il Ryzen 5 5600H nel configuratore. Al suo fianco, l'ottima NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e SSD M.2 da 256 GB. Per sbloccare soluzioni grafiche superiori, è necessario applicare un upgrade al disco M.2 scegliendo almeno la variante da 512 GB con un sovrapprezzo di 50 euro. A questo punto, aggiungendo altri 300 euro sarà possibile inserire una RTX 3070 da 8 GB di memoria GDDR6 per un totale già scontato di 1889,10 euro.

Di questa specifica configurazione abbiamo parlato nella nostra recensione di Lenovo Legion 5 Pro, laptop estremamente bilanciato e in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo.

Miglior Desktop Replacement

Se la corona di Re del Gaming nel 2021 è andata a Lenovo, non poteva mancare un'onorificenza anche per chi nel gaming in mobilità ha fatto scuola. Parliamo di Asus e della sua linea Republic of Gamers, che è stata in grado di sfornare il miglior Desktop Replacement dell'anno, l'Asus ROG Zephyrus S17, disponibile su Amazon Italia al prezzo di 3899 euro con il suo incredibile pannello antiriflesso da 17,3 pollici, risoluzione 4K fino a 120 Hz e una configurazione ai vertici della categoria.

Parliamo infatti di un dispositivo dotato di processore Intel Core i9-11900H e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 da 16 GB. Completano il pacchetto 32 GB di memoria DDR4 e 2TB di archiviazione su SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 dalle performance esagerate. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Asus ROG Zephyrus S17 2021, in cui abbiamo messo a nudo la variante con display WQHD da 165 Hz. La sua principale peculiarità? La tastiera telescopica, naturalmente, ma una delle novità più interessanti del pacchetto, rispetto alla prima generazione, riguarda l'implementazione di una webcam nonostante si tratti di un dispositivo formalmente bezel-less.

Miglior Notebook da Gaming Economico

Abbiamo analizzato le soluzioni più succulente per il gaming di qualità, ma è davvero necessario superare i 1000 euro per un'esperienza di gioco gratificante? Con i giusti strumenti, decisamente no.

La nostra scelta, in questo segmento, è l'Acer Nitro 5 55KL, modello che si ferma esattamente a 999 euro, disponibile venduto e spedito da Amazon Italia. Le sue specifiche sono in piena fascia media e consentono di godere di buone performance nel gaming in FullHD attraverso un display con diagonale da 15,6 pollici con Refresh Rate fino a 144 Hz. Quanto alla scheda tecnica, si tratta di un dispositivo dotato di CPU Intel Core i5-11300H e di GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4 GB. Non la soluzione più estrema in commercio, ma comunque una macchina in grado di garantire una buona fluidità in gran parte dei titoli più moderni, grazie a una scheda video discreta compatibile con le più moderne tecnologie sviluppate in casa NVIDIA, tra cui il DLSS che consente di ottenere imponenti boost di framerate senza rinunciare alla qualità video.

Migliore Ultrabook

Non potevamo esimerci dal parlarne, anche se tecnicamente si tratta di un modello "LATE 2020". Ci riferiamo al MacBook Air M1, un dispositivo dall'elevato valore tecnico e, perché no, anche filosofico.

Ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di MacBook Air M1: questo è il primo prodotto Apple ad arrivare sul mercato con processore proprietario sviluppato su nodo TSMC a 5 nanometri, il chip Apple M1 Silicon che ha convinto davvero tutti, sia in termini di prestazioni che di bilanciamento energetico. Un dispositivo dall'autonomia così elevata che la divisione Marketing di Apple pensava che si trattasse di un bug, come vi abbiamo raccontato in questo curioso aneddoto su MacBook Air M1. Andato letteralmente a ruba, il suo successo è stato comunque accompagnato da una solida e costante disponibilità sugli scaffali. Per fortuna, infatti, è ancora possibile acquistare con discreta facilità il nuovo MacBook Air su Amazon Italia a 1009 euro, sebbene la consegna entro le festività potrebbe non essere garantita.

Migliore innovazione

La menzione dell'anno va ad Asus ROG Flow X13, un ultrabook atipico con delle potenzialità fuori dal comune. Disponibile sul sito ufficiale a 3599 euro, non si tratta sicuramente di una soluzione per tutte le tasche ma per un notebook tanto curioso, lo scotto è più che giustificato. Vi abbiamo parlato delle sue potenzialità nella nostra recensione di Asus ROG Flow X13. Ma in cosa si distingue veramente?

Ebbene, siamo di fronte a un ultrabook da appena 1,3 Kg con scocca in lega di magnesio e spessore inferiore ai 2 cm. Sotto la tastiera, retroilluminata, prende posto un Ryzen 9 5890HS affiancato da 16 GB di RAM LPDDR4X. Il comparto grafico dispone invece di un adattatore integrato, di una NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4 GB e di una RTX 3080. No, non è un refuso.

Il ROG Flow può contare su tre gradi di prestazioni grafiche, grazie alla presenza di una doppia configurazione interna e di un box esterno dotato di RTX 3080 e di interfaccia proprietaria Asus ROG XG Mobile Interface che si appoggia su linee PCIe 8x. Una scatola aggiuntiva piuttosto compatta e facile da portare con sé in tutti quei contesti in cui si necessita di quel succo in più. Per tutte le altre situazioni, pensiamo ad esempio al gaming durante un lungo viaggio in treno, la 1650 sarà più che sufficiente.

Miglior tuttofare

La nostra scelta, in termini di notebook "da battaglia" ricade su un prodotto dotato di una configurazione ormai non più esotica ma che comunque continua a non convincere proprio tutti. Quale migliore occasione, quindi, per provare a dargli un po' di rilievo? Parliamo, nello specifico, delle recenti soluzioni APU di AMD, ovvero processori dotati anche di una grafica integrata dalle buone prestazioni. Attualmente giunti anche loro alla Serie 5000, una delle soluzioni più bilanciate è sicuramente l'APU AMD Ryzen 5 5500U.

Lo potete trovare sotto la scocca dell'Acer Swift 3, disponibile venduto e spedito da Amazon Italia a 599 euro. Quello proposto da Acer non è il primo compatto dotato di APU Ryzen. Corrette le incertezze delle prime generazioni, il nuovo Swift promette di tenere a bada il Ryzen 5 5500U all'interno di una scocca dalle dimensioni esigue.

A mostrarci il suo potenziale è un pannello IPS FullHD da 14 pollici e il taglio di memoria a cui si riferisce l'inserzione è da 8 GB di RAM e 512 di archiviazione su SSD NVMe. Grazie alla sua GPU Vega 7 è possibile giocare in FullHD a 30 FPS su gran parte del parco titoli attualmente in commercio, a patto di scendere a qualche compromesso con i dettagli grafici, in attesa che la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution faccia il suo corso e si diffonda, auspicabilmente a macchia d'olio, sul mercato.

Proprio la nuova metodica di upsampling di AMD, di cui abbiamo parlato nella nostra prova di FidelityFX Super Resolution, potrebbe rappresentare la chiave di volta per consentire di spingere ancora più in alto l'asticella del framerate su questi dispositivi che, grazie alla diagonale solitamente conservativa, ci permetterebbero di notare con maggiore difficoltà il deterioramento dell'immagine dato dai preset più aggressivi.

Uno sguardo al futuro

Nel marasma di un'offerta sempre più frammentata ed eterogenea, fare chiarezza sulle possibili migliori proposte del mercato notebook era doveroso, anche solo per un'operazione di decluttering di fine anno che in molti faranno anche dentro casa. Ma cosa ci aspetta nell'immediato futuro? I big del settore stanno già scaldando il motore in vista del primo appuntamento dell'anno, con Intel e AMD che hanno confermato la loro presenza al CES 2022 insieme a NVIDIA.

Tra indiscrezioni e conferme più o meno velate, potrebbe essere il turno della nuova flagship desktop del team verde, la chiacchierata RTX 3090 Ti, ma ci dovrebbe essere spazio anche per nuove soluzioni Mobility. Quanto a Intel, l'oggetto misterioso si chiama Alchemist e saranno le prime schede video discrete dedicate al Gaming del gigante blu in questo nuovo corso con Raja Koduri al timone. Saranno in grado di tenere testa agli agguerriti e ben radicati competitor? Solo il futuro saprà dirlo, in attesa di scoprire se ci sarà spazio anche per eventuali soluzioni da gaming in mobilità.