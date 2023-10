I migliori occhiali smart venduti in Italia a fine 2023: non solo Ray-Ban

Se avete seguito le dichiarazioni di Mark Zuckerberg sul futuro del mondo Tech saprete che, secondo il CEO di Meta, il "formato" tecnologico che potrebbe sostituire gli smartphone sul lungo periodo sono gli occhiali smart.

Ma qual è l'attuale stato del mercato di questo particolare tipo di indossabili? Al netto degli Amazon Echo Frames (che rimangono confinati negli USA) e dei Legion Glasses (che non risultano ancora in vendita), potrebbe essere un momento adeguato per dare un'occhiata ai tre prodotti già in commercio dalle nostre parti, dall'immancabile proposta della stessa Meta in collaborazione con Luxottica fino a soluzioni di secondo piano ma di certo non meno interessanti.



Ray-Ban Meta Smart Glasses

Non si può non fare riferimento al mondo degli occhiali smart senza citare i Ray-Ban Meta Smart Glasses, modello che per più di qualcuno rappresenta il primo passo concreto verso il futuro indicato da Zuckerberg ed evoluzione diretta di ciò che dovevano già essere i Ray-Ban Stories nel 2021.

Annunciati nel 2023 e approdati in Italia a un prezzo di partenza di 329 euro, si tratta di un dispositivo che cerca di passare inosservato nel quotidiano, adottando un design molto simile ai classici occhiali della gamma Ray-Ban.

La loro particolarità è chiaramente nell'hardware e nelle funzioni smart, a partire dalla presenza di una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP (video verticali in 1080p) e di un sistema a cinque microfoni.



Una delle funzioni più chiacchierate è quella relativa alla possibilità di trasmettere ciò che si vede in diretta su Instagram e Facebook con tanto di sistema di sicurezza che permette a chi ci sta intorno di sapere che è in corso una registrazione attraverso un apposito LED di notifica frontale.

Non mancano poi dei discreti altoparlanti open ear che consentono di ascoltare musica ed effettuare chiamate, tutto senza usare le mani. Va poi detto che all'estero i Ray-Ban Meta Smart Glasses vengono definiti come i primi occhiali da sole dotati di intelligenza artificiale, ma l'utilizzo di "Ehi Meta" per ora è pensato esclusivamente per gli Stati Uniti. Di pari passo, anche funzioni legate all'IA come l'identificazione di ciò che si sta osservando arriveranno solamente più avanti. Insomma, soprattutto da noi si tratta ancora di un prodotto un po' limitato rispetto al suo reale potenziale, ma di certo si tratta degli occhiali smart più noti attualmente in commercio. Le varianti presenti sul mercato sono quelle che adottano il tipico design dei Wayfarer e i più tondeggianti Headliner.



INMO Air2

Un nome che potrebbe dirvi ben poco è INMO Air2. Si tratta infatti di un progetto finanziato tramite Kickstarter che ha visto i primi sostenitori della campagna ricevere il prodotto nel corso del 2023. Tralasciando gli assurdi paragoni col futuro Apple Vision Pro da parte di alcuni youtuber, questi occhiali sono riusciti a farsi strada sul Web proprio a suon di video sulla popolare piattaforma di Google. Si tratta dunque di una sorta di prodotto apripista per quel che riguarda il formato degli occhiali smart, dato che hanno fatto discutere gli appassionati di tecnologia e mostrato che si può andare oltre al semplice registrare dei video e conversare con un assistente vocale.



Per quanto gli INMO Air2 non risultino semplici da trovare in commercio al momento in cui scriviamo (indicativamente il costo consigliato per il kit di base sarebbe di 799 dollari) e il design non passi inosservato, le possibilità offerte sono decisamente interessanti: questi occhiali smart, che possono disporre anche di lenti graduate, consentono di accedere a un vero e proprio sistema operativo, utilizzando l'astina per i controlli.

Che si tratti di guardare un video in AR, conversare con ChatGPT, partecipare a un meeting su Zoom o farsi tradurre una frase in tempo reale, questi occhiali smart lo permettono, dando un primo sguardo di futuro a coloro che hanno già avuto modo di provarli.

Oltretutto, possono essere utilizzati in tandem con un altro prodotto molto interessante, che rappresenta un ulteriore sistema di controllo, ovvero il cosiddetto INMO Ring, un anello che può essere utilizzato per avere anche dei controlli fisici.



XREAL Air 2

Per concludere l'approfondimento sugli occhiali smart, vale la pena anche accennare ai nuovi XREAL Air 2. Anche in questo caso il nome potrebbe non dirvi molto, ma in realtà si fa riferimento a una startup cinese che in precedenza era nota col nome di NReal.

Che la conosciate o meno, potreste voler dare un'occhiata al loro nuovo dispositivo indossabile, disponibile in Italia a un costo di partenza di 459 euro per il modello base e di 515 euro per la variante Pro. Al momento in cui scriviamo sono attivi i preorder, quindi potrebbero volerci un po' di settimane prima dell'effettiva spedizione, se interessati.



Un aspetto interessante di questi occhiali smart è che non integrano fotocamere, ponendo dunque il focus su aspetti diversi rispetto ai classici indossabili di questo tipo.

Si punta insomma a mantenere un design il più vicino possibile a quello dei classici occhiali da vista, integrando però al contempo display basati sulla tecnologia micro-OLED con un refresh rate di 120Hz. Quel che è possibile fare mediante l'apposita porta USB-C è collegare gli occhiali, ad esempio, a una console portatile, così da sfruttarli come schermo esterno. Non a caso il motto del prodotto è "un solo schermo che sostituisce tutti gli altri". Tra l'altro, il modello Pro si differenzia da quello base per via della possibilità di oscurare le lenti tramite uno strato elettrocromico.