Le migliori offerte di Xiaomi per Natale, dagli smartphone alle friggitrici

La tecnologia riveste ormai da anni un ruolo fondamentale nella scelta dei regali di Natale e per molti è una vera e propria ancora di salvezza se non si hanno molte idee. Proprio in questo periodo molti brand propongono offerte e sconti particolari e tra questi c'è Xiaomi.

Quando mancano pochi giorni al Natale 2023, Xiaomi ha infatti deciso di lanciare una serie di offerte molto interessanti sul proprio store ufficiale, dove fino al 16 Dicembre 2023 sarà possibile godere di riduzioni su molti dei propri prodotti.

Smartphone in offerta: Redmi, Xiaomi e POCO

Partendo da quello che è storicamente il focus principale di Xiaomi, sono tanti gli smartphone che vengono proposti a prezzi ridotti, su cui è possibile risparmiare delle ottime somme.

Xiaomi 13T, nella variante con 8GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, è disponibile a 499,90 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699,90 Euro: dati alla mano si tratta del prezzo più basso raggiunto sullo store. Dello smartphone abbiamo ampiamente parlato su queste pagine e rappresenta un'ottima occasione per gli appassionati di fotografia: grazie alle collaborazione con Leica, è dotato di tre fotocamere, tra cui una grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 50MP ed una fotocamera ultra grandangolare da 12MP. A questo si aggiunge una batteria con lunga durata e supporto alla ricarica rapida in pochi minuti.



Per quanto riguarda i Redmi, invece, in offerta a 149,90 Euro troviamo il Redmi Note 12, nella versione 4/64GB che di listino costa 229,90 Euro. Ottimo smartphone per rapporto qualità-prezzo, può contare su una ricarica rapida da 33W e batteria da 5000 mAh. A livello fotografico è presente una tripla fotocamera con funzionalità d'intelligenza artificiale per ottimizzare gli scatti, oltre che la Night Mode che si aggiunge a tanti filtri.



Infine, sempre restando tra gli smartphone, segnaliamo anche l'offerta sul POCO X5 Pro 5G che nel modello 6/128GB viene proposto a 269,90 Euro, in calo dai 349,90 Euro di listino. New entry della gamma X di POCO, è dotato di uno schermo Flow AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz e Dolby Vision, ed una scocca sottile appena 7,9mm, uno spessore che lo rende facile e comodo da tenere in mano sia durante l'uso quotidiano che durante le sessioni da gaming.

Per gli amanti della vita in movimento

Se la persona a cui state pensando di fare un regalo è amante della vita in movimento, le proposte di Xiaomi sono due.

La prima è rappresentata dallo Xiaomi Electric Scooter 4, il monopattino elettrico che è disponibile a 399,99 Euro, rispetto ai 549,99 Euro di listino. Siamo di fronte ad un monopattino con design leggero e pieghevole, che lo rende facile da trasportare anche in ufficio ed in ascensore, oltre che in metropolitana. Rispetto al modello precedente è dotato di una guida più confortevole, ma i miglioramenti abbracciano complessivamente tutta la scheda tecnica.

L'autonomia massima garantita è di 35 chilometri con una singola carica, mentre può raggiungere una velocità massima di 20 chilometri orari. La potenza di picco erogata è di 600W, mentre dal fronte della sicurezza troviamo un doppio sistema frenante con E-ABS posteriore e freno a disco posteriore.



Infine, tra le proposte troviamo Xiaomi Watch 2 Pro nella variante Bluetooth Only a 269,99 Euro con possibilità di godere di un coupon del 10%. Elegante e comodo, è dotato di un display AMOLED luminoso e si abbina perfettamente a tutti i tipi di outfit: che sia una cena di gala o una sessione in palestra, può diventare il vostro compagno ideale. Lo smartwatch include una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui il rilevamento del battito cardiaco, del sonno e l'ossigenazione del sangue.



Per rendere la casa più smart

Se volete rendere la vostra casa più smart, non potete non passare attraverso le offerte di Xiaomi di Natale.

Molto interessante lo sconto sulla Mi Smart Air Fryer a 69,99 Euro invece di 119,99 Euro. Ormai la conoscono tutti: stiamo parlando della friggitrice ad aria da 3,5 litri con relativi controlli smart che consente di preparare cibi croccanti e sani senza l'aggiunta di olio, e può essere controllata anche tramite l'applicazione Xiaomi Home, dov'è possibile scegliere tra vari programmi preimpostati. La temperatura può essere regolata tra 40 a 200 gradi celsius, mentre il cestello è dotato di un rivestimento antiaderente a doppio strato.



In offerta anche la scopa elettrica Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum a 699,99 Euro piuttosto che 799,99 Euro. Siamo di fronte ad una scopa elettrica che lava e aspira, e che permette di mantenere sempre pulite le stanze e anche gli angoli più difficili. Presente anche un sistema intelligente di rilevamento dello sporco, ed una funzione adattiva integrata che regola automaticamente la potenza di pulizia in base alla quantità di polvere identificata.



Le offerte in questione saranno disponibili fino al prossimo 16 Dicembre 2023: il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in quanto la congestione dei corrieri classica del periodo di Natale potrebbe provocare ritardi con le consegne.