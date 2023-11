I migliori PC desktop e monitor MSI in sconto per il Black Friday 2023

Dopo avervi mostrato i migliori notebook MSI in offerta, continuiamo ad analizzare la lista delle offerte proposte dal popolare brand in occasione del Black Friday 2023. Quest'oggi ci soffermeremo su quattro prodotti appartenenti a due categorie differenti ma che devono per forza di cose funzionare in simbiosi, ovvero PC e monitor.

Ne abbiamo scelti per voi quattro che rappresentano delle ottime occasioni da sfruttare al Black Friday per portarli a casa a prezzi convenienti rispetto a quelli di listino.

MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1058IT

Partiamo dallo sconto proposto su Amazon per l'MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1058IT, che può essere acquistato al prezzo promo di 1249 Euro, dai 1699 Euro di listino, con un risparmio consistente quindi anche alla luce della configurazione.

Il PC è basato su processore Intel Core i5-13400F, accompagnato da 16GB di RAM DDR5, scheda grafica RTX 4060, SSD da 1 terabyte ed anche un hard disk da 1 terabyte. Andando a spulciare la scheda tecnica però si scopre anche che è presente il supporto alla connettività WiFi 6E, che come noto è in grado di garantire performance di rete wireless ancora più veloci e stabili.

La scheda grafica MSI GeForce Ventus conferisce non solo prestazioni elevate, ma anche la possibilità di sfruttare tecnologie come il Ray Tracing e il DLSS 3.5, il tutto condito da un sistema di raffreddamento efficace. Quest'ultimo aspetto però riguarda non solo la GPU ma tutta la macchina, dal momento che il PC è progettato per offrire un raffreddamento ottimizzato e per gestire l'ingombro nel migliore dei modi, occupando il giusto spazio sulla scrivania senza però penalizzare la dissipazione termica.



E se anche l'occhio vuole la sua parte, sul MAG Infinite S3 troviamo un pannello laterale trasparente che permette di vedere i componenti interni, ed il sistema Mystic Light per personalizzare l'illuminazione del sistema.

MSI MPG Infinite X2 13FNUE-211IT

Con MSI PG Infinite X2 13FNUE-211IT si sale di livello in quanto a prestazioni, per un PC proposto a 2399 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2899 Euro di listino.

Questo PC da gaming è dotato del processore Intel Core i7-13700KF, 16GB di RAM DDR5, scheda grafica RTX 4070 ed SSD da 2 terabyte. Il sistema di raffreddamento Silent Storm Cooling 2 è in grado di ottimizzare il flusso d'aria con un design a doppia camera in cui l'accesso all'alimentatore è separato rispetto al resto del sistema, dove è presente un dissipatore a liquido a doppia ventola per la CPU.

Oltre ad offrire un sistema di raffreddamento efficiente, Silent Storm Cooling 2 rende il computer anche silenzioso. Degno di nota anche l'alimentatore 80 PLUS Gold da 850W, in grado di offrire tutta l'energia che serve al sistema con un occhio di riguardo all'efficienza.

MSI Optix MAG301CR2

Tra le offerte di MSI segnaliamo anche dei monitor. Partiamo con l'Optix MAG301CR2 da 30 pollici, che viene proposto a 249 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 349 Euro di listino.

Dei monitor MSI abbiamo più volte parlato su queste pagine anche con recensioni ed articoli dedicati, e sono tra i più popolari e presenti nelle postazioni da gioco di molti nostri utenti.

Il modello in offerta, appunto l'Optix MAG301CR2, è un monitor da gaming curvo da 30 pollici con curvatura di 1500R, ampi angoli di visione ed ampia gamma di colori, risoluzione WFHQ 2560x1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 200Hz e tempo di risposta da 1ms, due specifiche che lo rendono un'ottima scelta per i videogiocatori che necessitano delle migliori performance durante i giochi più frenetici (che siano di corsa o d'azione, passando per gli sparatutto in prima persona o gli sportivi). Il pannello, di tipo VA, supporta anche la tecnologia AMD FreeSync Premium che rende l'esperienza di gioco ancora più fluida.

Presente anche la Game Intelligence App che permette di personalizzare ulteriormente le funzioni offerte, mentre con MSI Mystic Light è possibile impostare a proprio piacimento gli effetti d'illuminazione del monitor per sincronizzarli anche con altri dispositivi.

MSI MAG 274UPF

Se non siete fan dei monitor curvi, MSI propone in offerta anche il MAG 274UPF, che per il Black Friday può essere acquistato al prezzo di 529 Euro, dai 619 Euro di listino.



Questo monitor è dotato di un pannello IPS con diagonale da 27 pollici e risoluzione 4K UHD di 3840x2160 pixel, refresh rate di 144Hz e tempo di risposta 1ms. Il Mag 247UPF ha ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR 400 e offre una luminosità di picco di 400 nits, inoltre è supportato l'AMD FreeSync Premium.



Anche in questo caso è presente l'applicazione MSI Gaming OSD che offre facile accesso ai profili ed alle shortcut personalizzabili a seconda della tipologia di gioco. Dal fronte connettività segnaliamo il supporto DisplayPort 1.4a, due ingressi HDMI 2.1 ed una porta USB-C, rendendolo un buon compagno di gioco su PC ma capace anche di gestire le console di ultima generazione.