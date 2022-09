I migliori prodotti dell'IFA di Berlino: dallo schermo flex ai MicroLED

L'edizione 2022 dell'IFA alla Messe Berlin, finalmente in presenza dopo anni di pausa, è ufficialmente giunta alla sua conclusione e ci ha permesso di scoprire quale sarà il futuro della tecnologia in ogni suo ambito, che si tratti di telefonia, TV, elettrodomestici o elettronica d'ogni sorta. Tra gli innumerevoli dispositivi presenti alla fiera, alcuni sono spiccati in particolar modo per il loro grado di innovazione.

Nella nostra selezione dei migliori prodotti visti all'IFA 2022, pertanto, non includeremo ad esempio il lancio di Honor 70 in Europa o la presentazione del top di gamma Sony Xperia 5 IV. Del resto, questi smartphone sono già conosciuti da tempo al pubblico internazionale e non rappresentavano una reale sorpresa specifica dell'evento. Saranno inclusi, tuttavia, anche prodotti già presentati in precedenza ma che hanno attirato particolarmente l'attenzione in quel di Berlino. Siete curiosi? Senza ulteriori indugi, ecco la nostra Top 5 dell'IFA 2022.



I nuovi MicroLED Samsung stupiscono

L'ultima generazione di televisori MicroLED di casa Samsung ha indubbiamente meravigliato il pubblico. Ufficializzata lo scorso gennaio, la gamma Samsung MicroLED 2022 è stata annunciata al CES già a gennaio prima di mostrarsi in Germania.

Per tale ragione, questa occasione si è rivelata essenziale per scoprire da vicino le capacità dei nuovi pannelli che vanno da 114 pollici ai 76 pollici, dove quest'ultimo è un taglio introdotto giusto in questi ultimi mesi.

Ma qual è la peculiarità di questi TV MicroLED? Per descriverla in termini più concreti, dovete immaginarvi l'incontro tra il nero dei pannelli OLED, i colori della tecnologia Quantum Dot e la luminosità dell'LCD. In breve, la tecnologia MicroLED è pensata come l'erede degli OLED in un futuro più o meno distante. Tra le altre specifiche tecniche evidenziamo il refresh rate fino a 120Hz, la profondità della scala di grigi a 20-bit, gamme di colore DCI-P3 e Adobe RGB coperte al 100% e compatibilità lato video con HDR10+ e AMD FreeSync Premium.



Insomma, gli standard odierni vengono elevati ulteriormente per colori precisi, neri perfetti e luminosità elevata.

Il risultato finale è quello che la critica può definire come il televisore definitivo. Purtroppo, però, è tutt'altro che accessibile: a oggi i prezzi non sono ancora stati confermati da Samsung, eppure già si vociferano cifre a partire dagli 80.000 dollari per il modello da 89" di diagonale. La variante da 76" costerà ovviamente meno, ma avete compreso quanto questi TV MicroLED siano destinati all'esclusività per coloro che dispongono di ingenti quantità di denaro, perlomeno sul breve periodo.



Leica Cine 1, il primo proiettore 4K a focale ultra-corta

Parlando sempre di televisori, ci muoviamo verso un'altra tipologia di esperienza home theater di ultima generazione con il primo proiettore laser 4K di casa Leica, noto altrimenti come Cine 1.

Questo prodotto viene descritto dallo storico produttore tedesco come "televisore laser" ed è sinonimo di innovazione sotto ogni punto di vista, in quanto combina l'immagine ad altissima definizione con un consumo energetico significativamente ridotto rispetto alla maggior parte dei televisori OLED.

L'azienda tedesca ha precisato che il proiettore Leica Cine 1 esisterà in due versioni: una da 80 pollici, la quale può trasmettere immagini da una distanza di circa sei pollici, e una da 100 pollici con trasmissione da 12 pollici di distanza. Il risultato finale è una brillante immagine 4K proiettata da "sofisticati obiettivi Summicron con elementi asferici prodotti secondo gli standard Leica". La società afferma che le immagini proiettate sono "notevolmente meno affaticanti per gli occhi rispetto ai tradizionali display TV" e che il consumo energetico ridotto porta a una vita operativa di oltre 25.000 ore senza compromissione della qualità.

Venendo al design, questo TV laser ha un corpo in alluminio premium e una sottile copertura antipolvere, mentre ai lati troviamo piastre perforate per una migliore ventilazione e l'uscita audio. A proposito di quest'ultima, Leica ha dotato Cine 1 di un sistema Dolby Atmos integrato. Non mancano, oltretutto, il launcher VIDAA per le funzionalità smart e porte HDMI e USB per il collegamento di console e lettori Blu-ray.

Questo traguardo di ingegneria nell'ambito dell'home entertainment sarà acquistabile in Europa dal secondo trimestre del 2023 a un prezzo ancora non ufficializzato. Secondo report recenti, Leica Cine 1 dovrebbe costare 6.900 dollari nella versione da 80" e 7.900 dollari per quella da 100".



LG OLED Flex LX3 meraviglia gli amanti del gaming

Spostiamo il focus sul mondo del gaming, in quanto il gigante sudcoreano LG ha presentato all'IFA 2022 il suo primo TV OLED flessibile da 42 pollici, LG OLED Flex LX3. Se preferite un display curvo per il gaming e piatto per la visione di film e serie TV in streaming, questo sarà il dispositivo che farà al caso vostro. A dirla tutta, è forse l'annuncio più interessante dell'evento in quanto vero e proprio prodigio della tecnica.

LG OLED Flex LX3 può essere utilizzato come monitor o TV a seconda delle proprie preferenze e il suo formato può essere cambiato con la semplice pressione di un pulsante sul telecomando.

Il passaggio dal pannello piatto a quello curvo, tuttavia, può avvenire anche a incrementi ridotti per un totale di 20 livelli, cosicché ogni utente possa scegliere la sua curvatura preferita.

Grazie al supporto a Dolby Vision 4K 120Hz, alla presenza di HDMI 2.1 con frequenza di aggiornamento variabile, alla modalità a bassa latenza automatica, a NVIDIA G-Sync e ad AMD FreeSync, l'LX3 si propone come uno dei monitor/TV da gaming migliori in arrivo sul mercato. Al momento mancano ancora prezzi e data di rilascio, ma possiamo già aspettarci cifre elevate e una disponibilità limitata, anche per una comprensibile volontà di sondare il mercato.



Il primo laptop OLED pieghevole al mondo, ASUS ZenBook 17 Fold

Conosciamo invece tutti i dettagli relativi al laptop OLED pieghevole ASUS ZenBook 17 Fold. Presentato in occasione del CES 2022 e portato sul palcoscenico dell'ultima kermesse in Europa, questo straordinario computer portatile pieghevole da 17,3 pollici ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo interessante form factor e per la qualità visiva.

ASUS ZenBook 17 Fold si presenta con un grande schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e risoluzione 2,5K che, una volta piegato, crea due display 3:2 da 12,5 pollici con risoluzione pari a 1920 x 1280 pixel.

A ciò si aggiungono poi la tastiera ASUS ErgoSense Bluetooth e il touchpad in un kit adatto a molteplici modalità di utilizzo: desktop, laptop (con tastiera Bluetooth o tastiera virtuale) e tablet sono solo alcune delle possibilità offerte dal dispositivo.

Oltre alla compattezza e alla bellezza del pannello OLED, non mancano anche performance da top di gamma: il processore Intel Core i7 U-Series di dodicesima generazione accompagnato da chip grafico Intel Iris Xe è una certezza mentre, lato memoria, abbiamo fino a 16 GB di RAM e una veloce unità NVMe PCIe Gen4 da 1 TB.



Inoltre, ASUS ZenBook 17 Fold presenta due comode porte Thunderbolt 4, per ricarica rapida e connessione a display esterni.

Il risultato finale è un laptop che sa davvero di innovazione e che speriamo possa dare slancio al segmento dei notebook pieghevoli touchscreen.



Samsung Odyssey Ark, monitor da gaming mai visto prima

Chiudiamo questa Top 5 con un prodotto non presentato in occasione dell'IFA 2022 bensì una settimana prima. La sua prima apparizione in pubblico è stata alla Gamescom 2022 di Colonia, ma era presente anche lui a Berlino.

Altra città tedesca, ma lo spettacolo è lo stesso: Samsung Odyssey Ark è il primo monitor da gaming 4K curvo da 55" al mondo dotato di pannello Quantum Matrix, pensato per avvolgere il campo visivo dell'utente con la curvatura 1000R e le sue possenti dimensioni.

Il design è il vero elemento caratteristico di questo dispositivo, in quanto Odyssey Ark è capace di passare dalla posizione verticale a quella orizzontale per utilizzi differenti, e non mancano funzionalità speciali accessibili tramite il controller Ark Dial a energia solare per modificare la dimensione e il rapporto dello schermo.



Le specifiche tecniche sono altrettanto notevoli: il display da 55" ha una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms (GtG) e supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro.

Sul fronte audio troviamo quattro altoparlanti con AI Sound Booster e Dolby Atmos mentre, lato gaming, non manca il Samsung Gaming Hub con tutti i servizi di Cloud Gaming istantaneamente accessibili come NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Xbox Cloud Gaming.

Il prezzo si conosce già ed è pari a 2.999 euro, con disponibilità immediata sul sito ufficiale italiano Samsung.