I migliori prodotti del MWC 2022: tra smartphone, portatili e tablet

Il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona è una delle fiere più importanti del settore. Certamente le ultime edizioni sono state un po' limitate per via della situazione pandemica, ma questo non ha intaccato lo spirito delle grandi aziende tech presenti alla kermesse.

Con il nostro Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye, di ritorno direttamente dal posto, abbiamo deciso di stilare una sorta di classifica relativa alle novità più convincenti presenti in quel di Barcellona. Tra smartphone, portatili e tablet, scopriamo e approfondiamo i prodotti più affascinanti incontrati in giro per gli stand.

Miglior innovazione: OPPO, ricarica rapida e Find X5 Pro

In un periodo in cui sono in molti a criticare un mercato stagnante sotto molteplici punti di vista, OPPO ha deciso di rispondere con forza, cogliendo l'occasione del palcoscenico offerto dal MWC per annunciare le sue nuove tecnologie di ricarica rapida. In futuro ne vedremo delle belle da questo punto di vista, dato che SuperVOOC 150W arriverà presto sul mercato e consentirà di ricaricare gli smartphone con batteria da 4.500 mAh in modo completo in circa 15 minuti.

OPPO, però, non ha intenzione di fermarsi qui: si mira a portare la ricarica SuperVOOC a 240W e il tempo di ricarica sotto i 10 minuti. Tutto questo senza andare a impattare troppo sulla batteria, in grado, nel caso di SuperVOOC 150W, di mantenere l'80% della sua capacità originale in seguito a 1.600 cicli di ricarica.

Nonostante si tratti di tecnologie che vedremo sul mercato più avanti (anche se non molto più in là, a quanto pare), capite bene che il premio per la miglior innovazione non poteva che andare a OPPO per il MWC 2022. Tra l'altro, il brand ha portato alla kermesse anche la sua più recente proposta commerciale in campo smartphone, tra cui spicca sicuramente OPPO Find X5 Pro, che annovera una partnership con Hasselblad per il comparto fotografico, presenta già ora una ricarica rapida SuperVOOC a 80W ed è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

In questa sede abbiamo solamente scalfito la superficie di quanto offerto dal dispositivo, ma ricordiamo che per tutti gli approfondimenti del caso potete fare riferimento alla nostra recensione di OPPO Find X5 Pro.

Miglior lancio dell'MWC: Honor, Magic 4 Pro

Il premio per il miglior lancio in grande stile nell'ambito della kermesse va Honor, che con la sua presentazione della serie Magic 4 (e soprattutto del modello Pro) è tornata a scaldare i cuori degli appassionati del mondo smartphone come non si vedeva da tempo.

Infatti, il brand ha ormai messo totalmente alle spalle le vicissitudini legate al ban USA di Huawei, andando ora dritto per la sua strada e tornando a implementare, già da un po' di tempo in realtà, i servizi Google. La gamma Magic 4 rappresenta, però, il "ritorno" in pompa magna di Honor in una situazione suggestiva come il MWC 2022.

Il design circolare sul retro ha sicuramente attirato l'attenzione, ma anche la presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, implementato sia da Honor Magic 4 che da Honor Magic 4 Pro, non è di certo passata inosservata. Questo senza considerare l'ampio display LTPO da 6,81 pollici con refresh rate di 120 Hz e la ricarica rapida a 100W supportata dal modello Pro. Insomma, non è un caso che Honor abbia fatto il pieno di premi al MWC 2022.

Miglior novità portatile: Samsung, Galaxy Book2 Pro 360

Una delle sensazioni più diffuse riguardo l'edizione 2022 del Mobile World Congress è che siano stati annunciati più portatili che smartphone. D'altronde, un buon numero di società aveva deciso di anticipare la kermesse visti i tempi che corrono, dunque è del tutto comprensibile che si sia andato a delineare uno scenario di questo tipo. In ogni caso, siamo arrivati a una conclusione in merito alla migliore novità di questo tipo vista durante il MWC: il premio va a Samsung, per Galaxy Book2 Pro 360.



Le motivazioni non sono da ricercarsi solamente nei passi in avanti in termini prestazionali, bensì anche nella presenza di un display touch screen con supporto alla S Pen, nel sistema operativo Windows 11 e nel design particolarmente portatile e flessibile. Insomma, il gioco è fatto: l'annuncio di Samsung Galaxy Book2 Pro 360 è quello che ci ha convinto di più in termini di computer portatili.

Miglior novità tablet: Lenovo, IdeaPad Duet 5i

Il MWC non è solamente la fiera di smartphone e portatili, ma un po' di tutti quei prodotti che ruotano attorno al mondo tech. In questo contesto, non sono mancati miriadi di reveal anche nel mondo dei tablet. D'altronde, questi dispositivi hanno conosciuto una seconda primavera per via della DaD e dello Smart Working. Il nostro premio per la migliore novità in tal senso arrivata durante il MWC 2022 va a Lenovo, ovvero il brand dietro al modello IdeaPad Duet 5i.

L'idea è interessante: lanciare un tablet da 12,35 pollici che basa le performance su processori Intel Alder Lake. Si fa riferimento a un dispositivo che presenta il sistema operativo Windows 11, nonché una batteria da 50 Wh, un display con risoluzione 2,5K e una tastiera removibile. Insomma, il reveal di IdeaPad Duet 5i non è passato inosservato per coloro che stanno tenendo d'occhio questo mercato e il nostro premio non poteva che essere indirizzato a Lenovo.

La sorpresa: OnePlus, OnePlus 10 Pro

Nonostante il periodo che ha costretto un buon numero di persone a non potersi recare fisicamente a Barcellona per l'edizione 2022 del Mobile World Congress, la fiera è ancora oggi un'esperienza che va innanzitutto vissuta in prima persona. Per questo motivo, è bene anche captare le sensazioni di chi ha avuto modo di calpestare i corridoi della kermesse, scoprendo, tra uno stand e l'altro, prodotti in grado di suscitare emozioni.



Da questo punto di vista, la sorpresa dello show è arrivata da OnePlus, che ha deciso di mostrare lo smartphone OnePlus 10 Pro, dapprima annunciato all'estero. Solo in un secondo momento si è saputo che OnePlus 10 Pro sarebbe arrivato in Europa a marzo 2022. Il genuino primo contatto con il prodotto durante la fiera è riuscito a innescare il fattore sorpresa anche per via del suo design. Ci sarà sicuramente modo di tornare sul dispositivo, ma era giusto catturare con un premio anche questo tipo di sensazioni.