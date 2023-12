I migliori robot aspirapolvere smart a fine 2023: Everyeye Awards Tech

Il 2024 è alle porte e, in previsione di quelle che saranno le riflessioni sull'anno che verrà dopo la festa e i giochi di fine 2023, abbiamo deciso di chiudere con gli Everyeye Awards Tech dedicati a una categoria di prodotti adatta a chi è alle prese con le faccende di casa. Perché sì, persino in ambito pulizie avere uno smartphone a portata di mano può tornare utile, come ci insegnano i migliori robot aspirapolvere smart che abbiamo messo alla prova nel corso degli ultimi dodici mesi.



Il top di gamma: Dreame L20 Ultra

Se nell'epoca dell'IA e dell'automazione la vita si fa sempre più frenetica, soddisfare anche la necessità di una regolare pulizia di casa può diventare complicato. Per fortuna, il robot aspirapolvere Dreame L20 Ultra è in grado di fare essenzialmente tutto da solo: lava, aspira e pulisce i pavimenti senza nemmeno avere bisogno di troppe indicazioni. Tra l'altro, se fino a poco tempo fa bisognava caricare e scaricare manualmente i serbatoi, adesso chi lo desidera può collegare la base all'impianto domestico per caricare automaticamente l'acqua pulita.



A nostro avviso, il Dreame L20 Ultra rappresenta l'apice in termini di automatizzazione del processo di pulizia, per un robot aspirapolvere top di gamma proposto a 1.199 euro su Amazon.

La stazione di svuotamento è dotata anche di un serbatoio per lo sporco, che viene raccolto in un sacchetto da 3,2 L sostituibile e di lunga durata mentre, per quanto riguarda la pulizia, ci sono due spazzole per il lavaggio più grandi rispetto al passato e una potenza di aspirazione di ben 7000 Pa modulabile tramite la tecnologia di identificazione delle superfici, tappeti inclusi.

La gestione del robot, invece, avviene mediante l'applicazione Dreamehome. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra prova di Dreame L20 Ultra.



Il tuttofare che si svuota da solo: Proscenic Floobot M9

I prezzi dei robot aspirapolvere top di gamma non sono esattamente per tutti, ma fortunatamente il mercato offre diverse fasce di prezzo.

Scendendo a meno della metà del prezzo del robot precedente troviamo il Proscenic Floobot M9, venduto a 499 euro su Amazon tramite rivenditori (al momento in cui scriviamo è anche possibile applicare un coupon sconto di 100 euro che porta il prezzo finale a 399 euro).

In questo caso parliamo di un mini robot tuttofare ed essenziale, per chi non ha necessità di tutte quelle opzioni disponibili sui robot aspirapolvere top di gamma.



L'importante è che un dispositivo di questo tipo aspiri la polvere e lavi i pavimenti, meglio ancora se, come fa Proscenic Floobot M9, riesce a svuotarsi in automatico grazie a una stazione aspirante inclusa nel prezzo.

La potenza di aspirazione è di 4500 Pa ed è ottima per catturare lo sporco standard, fino ai peli degli animali domestici. Per la mappatura dell'area da aspirare, questo robot usa uno scanner LiDAR 5.0 in tandem con l'apposita applicazione per smartphone, ma in confezione è presente anche un telecomando a infrarossi, utile per effettuare alcune rapide operazioni senza passare per lo smartphone.

In ogni caso, se vi interessa approfondire il prodotto, comprese le possibilità in termini di funzionamento vocale, potete fare affidamento anche in questo caso sulla nostra recensione del Proscenic Floobot M9.



La soluzione a prezzo aggressivo: Yeedi Vac 2 Pro

Non sempre puntare alle uscite più recenti sul mercato rappresenta la migliore delle idee, soprattutto per quel che riguarda una tipologia di prodotti come i robot aspirapolvere e quando ci si trova con un budget ancora più limitato. A ricordarcelo è lo Yeedi Vac 2 Pro, il cui prezzo, nella versione senza stazione aspirante, è sceso col passare del tempo a 339,99 euro su Amazon tramite rivenditori (al momento in cui scriviamo è attivo anche un coupon sconto di 110 euro per un prezzo finale di 229,99 euro).



Il prezzo è decisamente più basso rispetto a quello delle altre soluzioni, ma non sottovalutatelo: infatti, come evidenziato anche nella nostra recensione di Yeedi Vac 2 Pro uscita nel 2022, si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che risulta ancora completo ed efficace, con potenza di aspirazione di 3000 Pa. L'applicazione per dispositivi mobili è piena zeppa di funzionalità, così come il software risulta in continuo aggiornamento anche a più di un anno dall'uscita. Certo, qualche compromesso c'è, a partire da tempi di ricarica, non propriamente dei più rapidi, fino alla necessità di utilizzare una rete Wi-Fi solamente a 2,4 GHz, ma questa soluzione può indubbiamente convincere una vasta platea.