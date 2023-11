I migliori robot di Ecovacs in offerta per il Black Friday 2023

Anche quest'anno Ecovacs torna alla carica durante il periodo delle offerte del Black Friday per offrire occasioni imperdibili sui suoi prodotti di punta. Le proposte del brand spaziano dai robot aspirapolvere sino ai prodotti più specifici, come ad esempio quelli pensati per la pulizia automatica delle finestre.

Andiamo a scoprire tutti i segreti di alcuni dei prodotti in promozione che abbiamo selezionato per voi. Le offerte saranno a tempo limitato e dureranno solo dal 17 al 27 novembre 2023.



DEEBOT X2 OMNI

Il nuovo DEEBOT X2 OMNI è il top di gamma di casa Ecovacs. Si tratta di una macchina completa e performante, dotata di funzionalità di aspirazione e lavaggio con mop, e include anche la stazione per la ricarica e lo svuotamento automatico.

La sua forma rettangolare è stata studiata per raggiungere anche gli angoli più remoti, mentre lo spessore di appena 95 millimetri gli consente di passare anche sotto mobili particolarmente bassi.

Non teme lo sporco, grazie a una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, un salto in avanti del 60% rispetto alla precedente generazione. La navigazione è più precisa che mai, grazie al nuovo sensore con doppio Laser Lidar che gli conferisce una visione angolare a 210 gradi con capacità di rilevamento fino a 10 metri di distanza. Il nuovo Laser fa il paio con l'Intelligenza Artificiale, che consente al robot di adattarsi dinamicamente agli ostacoli, come ad esempio le porte o le sedie.



Il lavaggio avviene con acqua calda per sciogliere anche lo sporco più resistente. I panni per lavare i pavimenti sono dotati di meccanismo di sollevamento automatico (15 millimetri) quando il robot identifica superfici come tappeti.

Inoltre, la stazione di ricarica provvede alla loro pulizia sempre con acqua , al riempimento del serbatoio dell'acqua e allo svuotamento automatico di quello della polvere. La batteria è da 6.400 mAh.

Solitamente venduto a 1.399 euro, nel corso del periodo del Black Friday il DEEBOT X2 OMNI sarà disponibile a 999 euro, per uno sconto pari al 28%.



DEEBOT T20 OMNI

Il T20 OMNI è un prodotto di fascia alta che offre il meglio della tecnologia Ecovacs a un prezzo inferiore ai 1.000 euro. Viene proposto con stazione di ricarica e svuotamento e ha una potenza di aspirazione di 6.000 Pa.

Come l'X2, anche in questo caso la manutenzione automatica prevede anche il ricambio dell'acqua, la pulizia del serbatoio della polvere e il lavaggio dei panni del mop, a una temperatura di 55 gradi con successiva asciugatura.

Durante la navigazione per casa assicura che la strumentazione di lavaggio non rovini i tappeti grazie al sollevamento di 9 millimetri, mentre la batteria da 5.200 mAh garantisce un'autonomia fino a 260 minuti a seconda del programma selezionato.

Il sistema di mappatura avanzato TrueMapping 2.0 consente di ricostruire i propri ambienti domestici in pochi minuti, mentre l'intelligenza artificiale consentirà di impartire comandi complessi al robot usando solo la voce.

Il prezzo, che di listino è di 1.099 euro, durante il periodo promozionale sarà ridotto del 36% fino a 699 euro.

Al suo fianco, il T20e OMNI scende da 799 a 599 euro, con uno sconto del 25%. Si tratta della variante pensata per chi non necessita della pulizia con acqua calda ma desidera comunque un robot di pari livello a un costo più accessibile.



Winbot W1 Pro

L'outsider di questa selezione è il Winbot W1 Pro: si tratta di un robot specializzato nella pulizia dei vetri, per chi necessita di una manutenzione regolare e frequente su superfici di vetro di dimensioni importanti.

Il W1 Pro è pensato per automatizzare un processo che può essere lungo e complesso come quello della pulizia di finestre e box doccia. Dotato di una potenza di aspirazione di 2.800 Pa, assicura una presa salda senza rischio di cadere.

La pulizia, invece, avviene attraverso un ciclo a tre fasi chiamato Win Slam 3.0, con tre modalità differenti tra pulizia rapida, profonda e rimozione delle macchie ed è assicurata da diversi meccanismi, tra cui il sistema a spruzzo incrociato con serbatoio da 60 mL.

Molto interessante anche la funzione di rilevazione dei bordi, che gli consente di pulire senza rischi anche le finestre prive di telaio. Il suo prezzo in offerta è di 349 euro.