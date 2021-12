Le migliori Smart TV del 2021 tra OLED, QLED e HDMI 2.1, Everyeye Awards

Nel campo di TV e Smart TV il 2021 si è mosso abilmente tra tradizione e innovazione, confermando e migliorando tecnologie consolidate da una parte e presentando al grande pubblico interessanti novità dall'altra. LG, regina incontrastata del mercato OLED, ha infatti rinnovato la propria gamma raggiungendo nuove vette in termini di qualità e prestazioni, seguita a ruota da colossi come Sony, Panasonic e tanti altri.

Sul versante LED invece Samsung ha finalmente aperto le porte dei Mini-LED al grande pubblico con una gamma stratificata, capace di accontentare esigenze e tasche di ogni tipo, senza rinunciare ai vantaggi cromatici portati dai Quantum Dot. Anche la fascia budget ha vissuto un deciso miglioramento della qualità media grazie a produttori come TCL, Hisense e Xiaomi che si stanno facendo strada sul mercato europeo e italiano con prodotti sempre più convincenti.



In generale l'anno che sta per terminare ha visto l'implementazione massiccia dello standard HDMI 2.1 su moltissimi modelli, spinta soprattutto dalle nuove console PS5 e Xbox Series X, capaci di sfruttare l'incremento di banda e le funzionalità offerte da questa tecnologia, non senza qualche difficoltà e un po' di confusione per l'utente finale. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il 2022 - qualcuno ha detto QD-OLED? - andiamo a ripercorrere insieme le uscite degli ultimi dodici mesi, decretando i migliori televisori del 2021.

Miglior TV OLED/ALL-ROUND: LG C1

LG guadagna ancora una volta il gradino più alto del podio presentando un prodotto che si distingue in termini di dotazione tecnica e di rapporto qualità/prezzo. LG C1 è, infatti, il televisore quasi perfetto per l'home entertainment. Che siate amanti del cinema, delle serie TV, dello sport in diretta o dei videogiochi, il modello proposto dalla casa sudcoreana saprà accontentare tutti i palati.

Sebbene non dotato del nuovo pannello Evo presente nelle soluzioni più costose, questo modello mette in campo buoni picchi di luminosità e un'ottima gamma cromatica grazie ai 10-bit nativi del pannello, offrendo tutte le funzionalità introdotte da HDMI 2.1 con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto ALLM, VRR, G-Sync e FreeSync Premium, come abbiamo avuto modo di approfondire anche nella nostra recensione di LG C1.

Non manca la compatibilità con gli standard Dolby Vision, HDR-10 e HLG e l'assenza di HDR-10+ non si fa sentire più di tanto. Elaborazione e ottimizzazione del segnale video sono garantiti dal processore Alpha 9 di quarta generazione e dal connubio perfetto con l'accelerazione AI Picture PRO. Insomma, LG OLED C1 2021 offre praticamente tutto il necessario per godere al massimo dei moderni contenuti multimediali mantenendo un prezzo di listino accessibile, che grazie ad uno street price spesso benevolo diventa assolutamente conveniente. Basti pensare che dal prezzo di listino di 2199 euro, attualmente su Amazon è possibile reperirlo a 1399 euro nella variante con diagonale da 55 pollici.

Miglior TV LED: Samsung Neo-QLED QN95A

Nel campo dei televisori LED la protagonista assoluta è stata Samsung che ha consolidato la ormai tradizionale tecnologia QLED con i Mini-LED. Nonostante l'espansione a macchia d'olio sul mercato, per molti questa tecnologia appare ancora come un mistero. Per questo motivo, prima di tutto, consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sui Samsung Mini-LED.



La nuova gamma di prodotti Samsung NEO-QLED ha infatti portato una ventata di aria fresca in questo segmento di mercato, toccando punte di eccellenza con la Serie 9 ed in particolare con il modello 4K di punta, il Samsung Neo-QLED QN95A.

Grazie alla presenza di migliaia piccolissimi LED disposti in zone indipendenti il televisore del colosso sudcoreano può raggiungere picchi di luminosità mai visti prima, nonché contrasti decisi e una migliore nitidezza grazie alla gestione fine del local dimming. La profondità dei colori è garantita dall'immancabile tecnologia QLED mentre la qualità dell'immagine è controllata dal nuovo Neo Quantum 4K Processor.

Il supporto a HDMI 2.1 garantisce un refresh rate fino a 120 Hz e la piena compatibilità con ALLM, VRR, FreeSync Premium Pro e una modalità Gaming dedicata, per la gioia di tutti i videogiocatori. Se cercate una valida alternativa al pannello OLED, i nuovi Mini-LED di Samsung sono quanto di più avanzato si possa trovare disponibile sul mercato. Ancora una volta lo street price e le tante offerte proposte dai vari distributori rendono questa nuova gamma piuttosto accessibile. Attualmente risulta in promozione anche sul sito ufficiale Samsung a 1629 euro per la diagonale da 55 pollici, in contrapposizione coi 2296,26 euro di listino.

Miglior Alternativa Gaming: Sony X90J

Niente OLED o Mini-LED, della proposta più bilanciata per il gaming abbiamo già parlato nella nostra recensione del Sony Bravia X90J. Questa Smart TV di Sony punta tutto sulla cara e consolidata tecnologia Direct-LED full-array con local dimming. Ottima la gamma cromatica così come i picchi di luminosità.

Come ampiamente preventivabile, inoltre, questo televisore offre tutti i vantaggi dello standard HDMI 2.1, con soluzioni appositamente pensate per il gaming: risoluzione fino a 4K e 120 Hz perfettamente gestiti dal Cognitive Processor XR e dall'algoritmo XR Motion Clarity, Auto Genre Picture Mode (simile all'ALLM), AutoHDR Tone Mapping.

Sony ha infine promesso l'arrivo del VRR con un futuro aggiornamento. Non manca il supporto a Dolby Vision fino a 4K e 60 Hz, HDR-10 e HLG. Se volete accoppiare un ottimo televisore alle vostre PlayStation 5 e Xbox Series X spendendo meno di 1000 Euro per il modello da 55 pollici nelle più note catene di elettronica, con compromessi accettabili e godendo della qualità di un buon pannello, specialmente con i contenuti in 4K nativi, l'X90J fa assolutamente al caso vostro.

Miglior TV Home Cinema: Panasonic JZ2000

Per gli amanti del cinema che non vogliono scendere a compromessi, la scelta è una sola: il Panasonic JZ2000. Il nuovo top di gamma del produttore giapponese è infatti padrone incontrastato nel campo della qualità dell'immagine grazie al pannello proprietario Master HDR OLED Professional Edition, che garantisce picchi di luminosità altissimi per un display organico, accompagnati dalla ottima gestione dell'immagine del processore HCX Pro Intelligent e dalla modalità Filmmaker appositamente pensata per restituire la visione dei registi.

Il nuovo 4K di Panasonic porta in dote le funzionalità di HDMI 2.1 con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ALLM, VRR e supporto eARC, rendendolo il Panasonic JZ2000 un'ottima scelta anche per il gaming in virtù dell'input lag relativamente basso.

Gli altoparlanti da 125 W compatibili con Dolby Atmos completano il quadro, conferendo al Panasonic JZ2000 lo scettro di miglior televisore per l'Home Cinema del 2021. Costa parecchio, con uno street price superiore ai 2400 euro per il modello da 55 pollici, ma ne vale la pena.

Miglior TV Low Budget: Hisense A6G

Negli ultimi anni il mercato europeo dei televisori ha visto l'arrivo massiccio di molti prodotti provenienti dalla Cina. Proprio come successo per gli smartphone, di anno in anno la qualità della proposta di aziende come Xiaomi, TCL e Hisense è migliorata notevolmente e oggi riesce a offrire delle ottime alternative a quella delle marche più blasonate.

Tra tutte, la serie Hisense A6G aggiornata al 2021 offre il miglior rapporto qualità/prezzo grazie alla scelta di buoni pannelli 4K con supporto a Dolby Vision e HDR-10, integrazione di Amazon Alexa e compatibilità, seppure limitata, con HDMI 2.1. La serie A6G supporta, infatti, ALLM, VRR e eARC con risoluzione 4K a 60 Hz, oltre a una modalità Gaming in grado di abbassare notevolmente l'input lag. Quanto al prezzo, la variante da 55 pollici, per esempio, è disponibile a 486,38 euro su Amazon da venditori. Considerando questo fattore, che oscilla tra i 450 e i 650 euro, la nuova gamma di Hisense si accaparra il nostro trofeo di miglior televisore low cost del 2021.