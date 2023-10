Le migliori smartband economiche a fine 2023 sotto i 50 euro

Ci stiamo ormai indirizzando verso la fine del 2023 e ormai, una volta affrontato e superato Halloween, ci dirigeremo spediti verso le feste di Natale. In questo contesto, magari anche per fare o farvi un regalo Tech non troppo costoso da mettere sotto l'albero, potreste valutare una nuova smartband.

Vale la pena tornare ad approfondire il mercato di questi dispositivi indossabili per fare il punto della situazione, soffermandoci sulla fascia economica sotto i 50 euro: di seguito troverete tre modelli tra i più apprezzati, che riteniamo essere i più validi attualmente disponibili sul mercato.



Xiaomi Smart Band 8

Sono ormai parecchi anni che Xiaomi riesce a offrire prodotti interessanti nel segmento delle smartband.

Il modello più recente è Xiaomi Smart Band 8, indossabile venduto dalle nostre parti nelle colorazioni Champagne Gold e Graphite Black. Il prezzo è di 39,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, per un dispositivo indossabile che offre un po' tutto ciò che un utente che si approccia per la prima volta a una smartband dovrebbe aspettarsi.

Per intenderci, si fa riferimento innanzitutto a oltre 150 modalità fitness e, tra gli altri aspetti che convincono, troviamo un ottimo display AMOLED che arriva fino a 600 nit e che supporta anche la modalità Always-On.



C'è poi una buona autonomia, in grado di accompagnare l'utente anche per più settimane.

Dall'applicazione associata Mi Fitness si potrà tenere traccia del proprio storico in termini di salute e attività, compresi i dati del tracciamento continuo di sonno, frequenza cardiaca, stress e ossigenazione del sangue.

Smart Band 8 non manca di certo di offrire un ricco ventaglio di funzionalità anche in termini di personalizzazione dei quadranti e di software in generale. Peccato solamente per l'assenza dell'NFC, ma per il resto è veramente difficile trovare una soluzione migliore in questa fascia di prezzo.



HONOR Band 7

Un altro brand che nel corso degli anni è riuscito a distinguersi sia nell'ambito degli smartphone che a livello di smartband è HONOR. La più recente proposta in questo campo è HONOR Band 7, che al momento in cui scriviamo ha un costo di 36,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Tra i principali punti di forza di questa soluzione troviamo un ampio schermo AMOLED da 1,47 pollici, nonché una buona autonomia potenzialmente in grado di raggiungere anche i 14 giorni.

Le modalità di allenamento in questo caso sono 96, un numero comunque piuttosto consistente. Tra l'altro, non manca anche il riconoscimento automatico dell'attività sportiva.

A livello di colorazione, da noi è possibile scegliere tra la classica Meteorite Black e la più vivace Coral Pink, mentre in termini di tracking ci sono tutti gli aspetti che ci si può aspettare da un dispositivo di questo tipo: si va dal sonno allo stress, passando per la frequenza cardiaca e per l'ossigeno nel sangue. Insomma, anche HONOR Band 7 è sicuramente in grado di convincere un'ampia platea.



Amazfit Band 7

Per quanto il mercato delle smartband oggi offra dispositivi un po' tutti simili a loro, cosa inevitabile vista la natura stessa di questi device, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alla Amazfit Band 7, che promette un'autonomia fino a 18 giorni e che offre un ampio display AMOLED HD da 1,47 pollici.

Dalla sua vanta più di 120 attività sportive, con tanto di riconoscimento intelligente di quattro attività con tracking automatico.

Il prezzo in questo caso è di 44,90 euro su Amazon Italia, sempre tramite rivenditori.

Un aspetto interessante è di certo l'integrazione dell'assistente Amazon Alexa, così come non manca il monitoraggio di ciò che riguarda la routine giornaliera a 360 gradi.

Più precisamente, si parla di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dello stress e dell'ossigeno nel sangue. Il sistema operativo Zepp consente inoltre di accedere a un ecosistema di mini app che possono tornare utili in più contesti. Per quanto non sia esattamente tutto perfetto, alla luce di un software non esattamente dei migliori sulla piazza, è chiaro che questo modello potrebbe potenzialmente fare gola a più di qualcuno.