I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro ad Agosto 2021

Anche in pieno agosto il mercato smartphone non si ferma, le ultime settimane hanno visto annunci interessanti nella fascia tra i 200 e i 300 euro. Certo, non c'è stato alcun lancio di peso, ma all'estero sono stati svelati POCO X3 GT e Huawei Nova 8i, mentre rumor e leak si sono soffermati su dispositivi come Samsung Galaxy M22. Inoltre, non sono mancati cali di prezzo e scelte a sorpresa da parte degli utenti.



Insomma, i modelli da analizzare non mancano di certo. Prima di procedere, tuttavia, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.

OnePlus Nord CE 5G

Tra gli smartphone più recenti usciti in questa fascia di prezzo c'è OnePlus Nord CE 5G. Nonostante l'uscita di OnePlus Nord 2 5G abbia un po' rubato la scena, si tratta in ogni caso di fasce di prezzo diverse e Nord CE 5G può risultare un ottimo modello per un certo tipo di utente.

Venduto a 299 euro sul sito Web ufficiale nel taglio da 6/128GB, si tratta di un dispositivo solido sotto molti punti di vista, a partire dal supporto allo standard 5G in termini di connettività, nonché dalla presenza di NFC e jack audio per le cuffie. Buono anche lo schermo, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, così come la maneggevolezza risulta migliore rispetto a molti dispositivi.

Le performance sono nella media, mentre fanno un po' storcere il naso l'assenza del classico slider fisico OnePlus, che consente di silenziare lo smartphone, un comparto fotografico non esattamente fra i migliori e l'impossibilità di espandere la memoria. Se volete approfondire come si deve il prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G.

POCO F3

Se puntate molto sulle performance, una soluzione che potrebbe fare per voi è il POCO F3 con SoC ad alte prestazioni Qualcomm Snapdragon 870. Il prezzo è interessante: 295 euro su Amazon Italia tramite rivenditori con 6/128GB di memoria.

In ogni caso, non ci troviamo di fronte a un dispositivo essenziale che punta solo alle prestazioni, dato che troviamo un comparto connettività completo di NFC, Wi-Fi 6 e 5G, nonché una ricarica rapida a 33W e un display con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Se volete approfondire il tutto, potete farlo mediante la nostra recensione di POCO F3. Non è tutto oro però. Lo storage non si può espandere, il contrasto dello schermo non è sempre perfetto e manca il jack audio per le cuffie. Nonostante questo, POCO F3 rappresenta sicuramente una buona soluzione in questa fascia.

Redmi Note 10 Pro

Un Redmi Note non ha certo bisogno di presentazioni, dopotutto Redmi Note 7, Redmi Note 8 e Redmi Note 9 sono ben impressi nella mente degli appassionati.

Note 10 Pro non solo raccoglie sulle sue spalle l'importante eredità delle precedenti generazioni, ma riesce anche a migliorarsi. Si tratta infatti di un valido dispositivo 4G, che presenta il supporto all'NFC, un reparto fotografico che può convincere chi non cerca il massimo, un buon pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una ricarica rapida a 33W.

Se volete conoscere meglio questo smartphone, potreste trovare interessante la nostra recensione completa del Redmi Note 10 Pro. Peccato solamente per la sporgenza delle fotocamera, che risulta un po' troppo elevata per i nostri gusti, nonché per delle foto grandangolari non propriamente delle migliori. Non male il prezzo: 245,82 euro sul sito Web ufficiale (6/64GB).

Scelta del mercato: Realme 8 Pro

Prendendo in considerazione la classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, il dispositivo che sta convincendo di più gli italiani in questo periodo nella fascia tra 200 e 300 euro è Realme 8 Pro, venduto a 243,90 euro tramite rivenditori con 8/128GB di memoria.

D'altronde, si tratta di uno smartphone recente che dispone di un reparto fotografico in grado di convincere un buon numero di utenti grazie a un sensore principale da 108MP, a una ricarica rapida da ben 50W, a una maneggevolezza migliore rispetto a molti altri dispositivi, a un reparto connettività completo di 4G, NFC e jack audio per le cuffie e a un buon display Super AMOLED.

Ottima anche l'autonomia, ma alcune mancanze potrebbero risultare cruciali per alcuni utenti. Lo schermo, ad esempio, si ferma solamente a 60 Hz, c'è qualche sbavatura nel sensore grandangolare e la velocità di sblocco non è propriamente delle migliori. In ogni caso, non sono in pochi coloro che si stanno trovando bene con questo modello, quindi potreste volerlo approfondire.

Le novità Android: da POCO X3 GT a Samsung Galaxy M22

Siamo ad agosto e dunque è normale che il mercato stia viaggiando un po' al rallentatore. In questo contesto, non si sono registrati nuovi lanci di peso ma all'estero sono stati svelati POCO X3 GT e Huawei Nova 8i.

Il primo attira l'attenzione anche per via della sua ampia batteria da 5.000 mAh, mentre il secondo pone un certo focus sul comparto fotografico. Purtroppo però non abbiamo informazioni in merito al possibile arrivo di questi modelli in Italia.



Guardando al futuro, si vocifera del possibile arrivo del Samsung Galaxy M22, che dovrebbe collocarsi proprio in questa fascia. Sempre rimanendo in casa Samsung, ricordiamo che recentemente sono arrivati Galaxy A22 5G e Galaxy M32.

Inoltre, non potevamo non citare anche POCO X3 Pro (qui l'analisi) e Motorola Moto G50 (qui la recensione). Infine, ci sono voci in merito a ulteriori possibili novità da parte di brand come Honor, Realme e OPPO, quindi non ci resta che attendere e scoprire di cosa si tratta.