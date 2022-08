I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro ad Agosto 2022

Per quest'anno, l'edizione di Ferragosto della nostra guida agli smartphone Android si occuperà della fascia del mercato tra i 200 e i 300 euro. Come prevedibile, in realtà non ci sono state grandi novità nel corso delle ultime settimane, se non l'annuncio di dispositivi come Samsung Galaxy A23 5G e Motorola Moto G32, ma è sempre utile dare un'occhiata alle proposte più interessanti, scelta del mercato compresa. Di seguito, quindi, i dispositivi che riteniamo più validi in questo segmento.



POCO X4 Pro 5G

In questa fascia di prezzo, un prodotto molto interessante può essere POCO X4 Pro 5G, dispositivo solido e in grado di convincere molto a fronte di un costo di 245,82 euro sul sito Web di POCO (6/128GB). Sì, sul mercato ci sono dispositivi più recenti del brand, ma i prezzi in generale superano i 300 euro.

Per intenderci, a bordo troviamo una ricarica rapida a 67W, uno schermo AMOLED con refresh rate di 120Hz e un reparto connettività che include NFC e 5G.



Si fa riferimento a uno smartphone che strizza l'occhio a una fetta di pubblico piuttosto ampia, ma non mancano alcuni aspetti che possono far storcere un po' il naso: su tutti, la presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, che non offre esattamente delle prestazioni al top del mercato. C'è, poi, un comparto fotografico non propriamente dei migliori, considerando anche che i video arrivano solamente al Full HD/30fps. Tuttavia, rientrando in questa fascia di prezzo, il dispositivo può far gola a molti.

Se siete interessati a saperne di più, potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO X4 Pro 5G.



Realme GT Master Edition

Un altro dispositivo valido che ormai in pianta stabile nella fascia tra i 200 e i 300 euro è Realme GT Master Edition. Proposto a un prezzo di 295 euro su Amazon tramite rivenditori (6/128GB), il dispositivo propone un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, nonché la ricarica rapida proprietaria SuperDart da 65W. Il pacchetto prevede, inoltre, un display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Si tratta, insomma, di un dispositivo interessante sotto più fronti, benché non manchino aspetti meno solidi nel pacchetto: l'autonomia, per esempio, non è esattamente delle migliori, così come il comparto fotografico potrebbe far storcere un po' il naso agli utenti più attenti agli scatti. Ricordatevi, poi, che la memoria interna non è espandibile.

Insomma, qualcosa che non convince del tutto c'è, ma Realme GT Master Edition rappresenta uno degli smartphone più intriganti di questa fascia.



POCO F3

Gli smartphone POCO della Serie F sono ormai ben noti, tanto che di recente è già approdato sul mercato POCO F4. Tuttavia, nonostante non si tratti del più giovane degli smartphone, anche POCO F3 resta particolarmente interessante, complici le prestazioni offerte dal processore Qualcomm Snapdragon 870. Purtroppo, al momento in cui scriviamo la disponibilità è limitata e il costo è in salita, ma con un po' di ricerche non dovreste faticare troppo a trovare il modello da 6/128GB a un prezzo inferiore ai 300 euro.



Tra i altri punti di forza del dispositivo troviamo uno schermo con refresh rate di 120Hz, nonché un comparto connettività che include NFC, 5G e Wi-Fi 6.

Fanno storcere un po' il naso solamente la mancanza del jack audio da 3,5mm per le cuffie e l'impossibilità di espandere lo storage esterno. Per il resto, come indicato nella nostra recensione di POCO F3, questo dispositivo potrebbe rivelarsi un buon compagno per non pochi utenti.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A33 5G

Stando alla classifica degli smartphone bestseller di Amazon Italia (in continuo aggiornamento), il dispositivo che più di tutti sta convincendo i connazionali sul popolare portale e-commerce in questo periodo estivo, nella fascia tra 200 e 300 euro, è il Samsung Galaxy A33 5G, proposto da venditori terzi in promozione a 253 euro (6/128GB). Tra i fattori che hanno contribuito a fargli raggiungere questo piazzamento ci sono sicuramente l'offerta attiva e il nome del brand, che gode di stima e fiducia nel nostro mercato, ma non si tratta solamente di questo.



Il Samsung Galaxy A33 5G è, infatti, uno smartphone di recente annuncio che convince soprattutto per via di un buon display Super AMOLED con refresh rate di 90 Hz, un'autonomia che non delude le aspettative, la presenza della certificazione IP67 e un buon reparto fotocamere, nonché un comparto connettività completo di 5G e NFC. Una delle maggiori critiche mosse al prodotto all'uscita era riguardante il prezzo: quei 389,90 euro erano un po' fuori focus.

Adesso, però, il dispositivo si sta facendo più convincente e infatti non sono in pochi ad averci puntato. Certo, le performance non sono al top del mercato, ma a questo prezzo si può chiudere un occhio.



Gli ultimi arrivati nel mondo Android

Le settimane che ci hanno portato a questo agosto 2022 non sono state poi così ricche di annunci nella fascia del mercato Android tra 200 e 300 euro. Certo, ci sono stati reveal importanti ad esempio in termini di top di gamma, ma i produttori hanno comprensibilmente rallentato un po' il ritmo per quel che riguarda le fasce low cost.

Questo non significa, però, che non si siano fatti vedere modelli interessanti, in quanto c'è stato l'annuncio di Samsung Galaxy A23 5G.



Con Samsung che si riconferma uno dei brand più attivi in generale, la concorrenza però non è rimasta a guardare. Come non citare, quindi, il reveal di Motorola Moto G32, che è già approdato sul mercato nostrano a un prezzo di 239,90 euro.

Infine, se volete dare un'occhiata a qualche dispositivo di questa fascia che abbiamo avuto modo di provare di recente, potrebbe interessarvi la nostra recensione di Samsung Galaxy M23 5G.

Come ci insegna ogni settimana, quindi, il mercato Android non manca mai di opzioni valide e variegate.