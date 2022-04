I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro ad Aprile 2022

Nonostante il periodo continui a essere non propriamente dei migliori, il mondo tech ha grande voglia di tornare a qualche anno fa, come dimostra l'annuncio del ritorno dell'IFA di Berlino in presenza. In questo contesto, anche la fascia tra 200 e 300 euro del mercato Android sta accogliendo un buon numero di novità. Per intenderci, nel corso delle ultime settimane sono arrivati annunci di dispositivi importanti come OPPO Reno7, Redmi Note 11S 5G e OPPO A96. Insomma, anche questo mese i modelli da approfondire non mancano di certo: proseguiamo dunque alla consueta analisi. Prima di iniziare, ricordiamo semplicemente che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



POCO F3

POCO F3 è uno smartphone che ha ben poco da invidiare lato performance a dispositivi molto più costosi. Sotto la scocca c'è infatti un SoC Qualcomm Snapdragon 870, montato anche dal recente Xiaomi 12X. Si fa però riferimento a un dispositivo completo anche sotto altri punti di vista, dal comparto connettività che include 5G, Wi-Fi 6 e NFC allo schermo con refresh rate di 120 Hz. Tra gli aspetti positivi rientra anche il prezzo: 279 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).



C'è da dire che non si tratta esattamente del dispositivo più recente approdato sul mercato, ma capite bene che la scheda tecnica può fare gola ancora oggi. Non mancano però alcune pecche, come l'assenza del jack audio per le cuffie e l'impossibilità di espandere la memoria interna, ma il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO F3 per maggiori dettagli.



POCO X4 Pro 5G

Il secondo smartphone di POCO che prendiamo in considerazione in questa sede è il più recente POCO X4 Pro 5G, che risulta uno dei dispositivi legati a Xiaomi più validi su cui abbiamo avuto modo di mettere le mani nell'ultimo periodo. Infatti, a fronte di un costo pari a 269,90 euro su Amazon Italia (6/128GB) è possibile portarsi a casa un modello dal design interessante (grazie anche agli ottimi giochi di luce) e che supporta una ricarica rapida a 67 W. Non mancano poi un'autonomia granitica, uno schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz e un reparto connettività completo di NFC e 5G.



Le prestazioni non sono esattamente al top del mercato, ma sono in grado di sorreggere senza troppi problemi le classiche operazioni quotidiane. In ogni caso, come potete approfondire nella nostra recensione di POCO X4 Pro 5G, non manca qualche imperfezione: c'è qualche lag qua e là a livello di performance, i video arrivano solamente al Full HD/30 fps e il comparto fotografico in generale non convince del tutto. Nonostante questo, POCO X4 Pro 5G è sicuramente uno dei migliori dispositivi in questa fascia di prezzo.



Realme GT Master Edition

Un dispositivo che sta risultando interessante per un buon numero di persone è Realme GT Master Edition. Quest'ultimo presenta un prezzo aggressivo, ergo 229 euro Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB), nonché un reparto connettività completo di NFC, 5G e Wi-Fi 6, una ricarica rapida a 65 W e uno schermo Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.



Certo, non è tutto perfetto: l'autonomia non è infatti al top del mercato (anche se c'è una ricarica rapida), il comparto fotografico non è esattamente dei migliori e non è possibile espandere lo storage interno. Insomma, si tratta di un modello che può risultare un po' "divisivo" ma che trova sicuramente il suo collocamento sul mercato.



Scelta del mercato: Xiaomi 11 Lite 5G NE

Facendo riferimento alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, al momento in cui scriviamo lo smartphone che sta risultando maggiormente in grado di convincere gli utenti italiani in questa fascia per quel che riguarda il popolare portale e-commerce è Xiaomi 11 Lite 5G NE. D'altronde, il prezzo è di quelli niente male: 269,90 euro (6/128GB). A questo costo si acquista uno smartphone che convince per un reparto connettività completo di NFC, Wi-Fi 6 e 5G e per peso e dimensioni più contenuti rispetto a molti altri modelli.



Autonomia e performance risultano nella media, c'è il supporto alla ricarica a 33 W e non manca uno schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Certo qualche sbavatura c'è: il comparto fotografico non è propriamente dei migliori, manca il jack audio per le cuffie e c'è qualche app preinstallata di troppo per i nostri gusti. In ogni caso, un buon numero di persone si sta trovando bene con questo dispositivo e le motivazioni non mancano di certo.



Le novità tra 200 e 300 euro del mondo Android: da OPPO Reno7 a Redmi Note 11S 5G

Come anticipato rapidamente in apertura, le ultime settimane hanno visto svariati annunci da tenere in considerazione per quel che riguarda la fascia tra 200 e 300 euro. Ad attirare l'attenzione ci ha pensato principalmente il reveal di OPPO Reno7 (che presenta anche un cerchio luminoso sul retro), ma non è mancato anche l'annuncio di Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G.

In realtà di questi ultimi due modelli non si conoscono ancora i prezzi nostrani, ma potrebbero rientrare effettivamente in questa fascia. Altri modelli svelati nel corso dell'ultimo periodo comprendono TCL 30+, OPPO A76, vivo Y55 5G e Motorola moto g22, ma c'è anche stato il reveal di OPPO A96.



Facendo riferimento, invece, agli annunci arrivati all'estero, c'è stato quello di Realme GT Neo 3. Per quel che concerne il futuro, ovvero gli smartphone su cui si stanno concentrando in questo periodo rumor e leak, dovete sapere che si inizia già a fare riferimento alle serie Redmi Note 12 e OPPO Reno8 (segno di quanto rapidamente si muova il mercato smartphone al giorno d'oggi). Per il resto, si inizia a trattare in modo sempre più concreto anche OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: staremo a vedere.