I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Febbraio 2022

Siamo a febbraio 2022 inoltrato e le prime importanti cartucce del mondo smartphone sono state sparate: basti pensare, per quel che riguarda i top di gamma, all'annuncio della serie Samsung Galaxy S22, su cui sicuramente torneremo in futuro. Adesso, però, è giunta l'ora di dare un'occhiata alla fascia del mercato Android tra 200 e 300 euro, che tra l'altro è al centro di novità intriganti e non solamente in vista dell'edizione 2022 del Mobile World Congress. L'arrivo in Italia della gamma Redmi Note 11, che Xiaomi ha promesso per metà febbraio, potrebbe catturare la scena, per non parlare di OnePlus Nord CE 2 5G. Insomma, gli argomenti anche per questo mese non mancano di certo.

POCO F3

Proposto a un prezzo pari a 296,32 euro tramite rivenditori (6/128GB), POCO F3 è uno smartphone completo sotto diversi punti di vista, dotato di connettività Wi-Fi 6, NFC e 5G, nonché di uno schermo con refresh rate di 120 Hz e di un prestante SoC Qualcomm Snapdragon 870. Certo, non si tratta di uno smartphone nuovissimo, la sua scheda tecnica però risulta ancora molto appetibile, soprattutto in questa fascia di prezzo.

Anche questo POCO F3 cede però il fianco a qualche critica. Fanno un po' storcere il naso l'assenza del jack audio per le cuffie e l'impossibilità di espandere la memoria interna, ma nulla di trascendentale. Come sempre, prima di scegliere potete fare affidamento sulla nostra recensione di POCO F3.

Redmi Note 10 Pro

In attesa dell'ormai imminente arrivo della gamma 2022, il Redmi Note 10 Pro risulta ancora particolarmente interessante. Si tratta per certi versi del dispositivo che più di tutti ha raccolto l'eredità di smartphone intramontabili come Redmi Note 7.

D'altronde, si fa riferimento a un modello che presenta un buon display AMOLED con refresh rate di 120 Hz, un comparto fotografico che non delude le aspettative, una ricarica a 33 W e un reparto connettività che presenta il supporto a 4G e NFC. Per maggiori dettagli potete fare riferimento alla nostra recensione di Redmi Note 10 Pro. C'è da dire che, purtroppo, anche qui non manca qualche imperfezione: basti pensare alle foto grandangolari un po' sotto tono e alla sporgenza del modulo fotografico, troppo elevata per i nostri gusti. Tenete bene a mente, inoltre, che siamo a ridosso dell'uscita della serie Redmi Note 11, quindi potrebbe non essere il momento migliore per puntare proprio sul Note 10 Pro, ma potrebbe interessarvi tenere d'occhio il prezzo di 249,90 euro sul sito Web di Xiaomi (6/64 GB).

OnePlus Nord CE 5G

Un altro dispositivo molto interessante che però aspetteremmo ad acquistare per via della prossima uscita del suo successore è OnePlus Nord CE 5G, smartphone che trova un punto di forza importante proprio nel supporto all'ultimo standard in termini di connettività.

Proposto a 274,14 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (8/128 GB), questo dispositivo presenta uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un comparto connettività completo di NFC e il jack audio per le cuffie. Le prestazioni risultano nella media, come potete approfondire nella nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G. Per il resto, tra gli aspetti che non ci hanno convinto del tutto, troviamo un reparto fotografico non dei più riusciti, la mancanza del classico slider fisico di OnePlus e lo storage interno non espandibile. In ogni caso, il vociferato arrivo di una nuova generazione potrebbe sistemare alcune di queste incertezze.

Scelta del mercato: Realme GT Master Edition

La classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia incorona anche questo mese Realme GT Master Edition come dispositivo che più di tutti starebbe convincendo gli utenti italiani in fase d'acquisto. D'altro canto, 240,99 euro tramite rivenditori (6/128 GB) è un buon prezzo. Si fa riferimento a uno smartphone che ha puntato molto su uno schermo Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, nonché sulla ricarica rapida a 65 W.

Tra gli altri punti di forza troviamo un reparto connettività completo di Wi-Fi 6, NFC e 5G e delle buone performance. Peccato solamente per un'autonomia non al top del mercato (affiancata, però, da un'ottima ricarica rapida), per l'impossibilità di espandere lo storage interno e per il comparto fotografico non dei migliori. Insomma, non siamo di certo dinanzi a un prodotto perfetto, anzi, ma non sono in pochi coloro che stanno apprezzando questa soluzione.



Le novità del settore: da Redmi Note 11 a OnePlus Nord CE 2 5G

Al netto dei consigli forniti, il mercato si appresta ad accogliere l'arrivo di diverse novità interessanti. Tra queste, un appuntamento da segnare sul calendario è quello con OnePlus Nord CE 2 5G, che verrà svelato il 17 febbraio 2022. Un giorno prima, il 16 febbraio, ci sarà invece la presentazione della gamma Realme 9 Pro per l'Europa.

Sempre in questa fascia, Motorola si è già portata avanti e all'estero ha svelato Moto G Stylus 2022, mentre in Italia ha lanciato Moto G31. Oltre a questo, ci si aspettano molte altre novità da vari brand, ad esempio da Samsung. Inoltre, i rumor hanno già iniziato a soffermarsi su POCO X4 Pro 5G. Quanto al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, ricordiamo che andrà in scena dal 28 febbraio al 3 marzo. Non vediamo l'ora di scoprire cos'hanno in serbo i produttori del mondo smartphone.