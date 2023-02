I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Febbraio 2023

Febbraio 2023 non è esattamente il più caldo dei mesi in termini di temperature, ma rappresenta un periodo in cui accadono molte cose nel mondo degli smartphone. Al netto di quanto già visto nella fascia alta, dal lancio dei Samsung Galaxy S23 alla recensione di OnePlus 11, e in vista dell'imminente Mobile World Congress di Barcellona, anche il segmento di mercato tra 200 e 300 euro ha iniziato a smuoversi con novità non di poco conto.

Si fa riferimento principalmente a quanto lanciato dal brand POCO, molto attivo in questa fascia grazie a proposte spesso dallo straordinario valore. Insomma, la carne al fuoco è tanta e i modelli da approfondire, come di consueto, non mancano di certo.



POCO X5 Pro 5G

La principale novità a inizio 2023 è sicuramente POCO X5 Pro 5G, smartphone venduto a un prezzo early bird di 299,90 euro su Amazon per il modello da 6/128GB.

Queta promozione sarà valida fino alle ore 14:00 del 13 febbraio 2023, dopodiché si passerà al prezzo consigliato di 349,90 euro.

Siamo ancora nella prima fase di preordine, mentre l'effettiva disponibilità del prodotto inizierà il 24 febbraio 2023; tuttavia, abbiamo già avuto modo di mettere sotto stress in anteprima lo smartphone e possiamo assicurarvi che si tratta di un dispositivo in grado di competere ad alti livelli nel segmento tra 200 e 300 euro.

La nostra recensione completa arriverà a breve su queste pagine, ma possiamo già anticiparvi qualcosa, in primis sul design, più sottile e leggero rispetto alle precedenti iterazioni, nonostante non si tratti di uno smartphone definibile compatto.



Tra i principali punti di forza troviamo un buon display AMOLED con refresh rate fino a 120Hz, la ricarica a 67W e un'autonomia in grado di portare tranquillamente a termine la giornata grazie all'ampia batteria da 5.000 mAh.

Il reparto fotografico non delude le aspettative per la fascia di prezzo, così come non mancano un comparto connettività completo di 5G, Wi-Fi 6 e NFC e un sensore di prossimità hardware che funziona bene a differenza dei predecessori.

Le prestazioni sono garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G che, pur non configurandosi al top del mercato, risultano nella media della fascia di prezzo.

Gli aspetti che fanno un po' storcere il naso sono invece il numero di app preinstallate (che si possono però disinstallare), l'impossibilità di espandere la memoria interna, l'importante sporgenza del reparto fotocamera, i materiali non propriamente Premium, il software basato su Android 12 (mentre si inizia già a parlare di Android 14) e qualche imperfezione a livello fotografico.

Ci sarà modo di tirare le somme in maniera più approfondita nella recensione, ma il rapporto qualità/prezzo è elevato e POCO X5 Pro 5G merita sicuramente il suo posto in questa fascia.



POCO F3

Passando a una "vecchia gloria" che in realtà riesce ancora a difendersi molto bene, potreste voler dare un'occhiata a POCO F3.

A bordo c'è il processore Qualcomm Snapdragon 870, così come non manca un display con refresh rate di 120Hz. Presente, poi, un comparto connettività completo di Wi-Fi 6, 5G e NFC.

Il prezzo usualmente sotto i 300 euro fa poi il resto, delineando un quadro più che ghiotto per chi cerca prestazioni solide.



Risulta però necessario chiarire che in questo periodo l'oscillazione dei prezzi online è piuttosto ampia, quindi potrebbe capitarvi di trovare il dispositivo a costi più elevati, ad esempio a 326,85 euro tramite rivenditori su Amazon (6/128GB), che comunque risulta ancora accettabile; tuttavia, se doveste imbattervi in un prezzo sotto i 300 euro, sarebbe sicuramente un ottimo affare.

Punti deboli sono, invece, l'impossibilità di espandere la memoria interna e l'assenza del jack audio per le cuffie.

Se siete alla ricerca di maggiori informazioni sul dispositivo, potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO F3.



Realme GT Master Edition

Se per voi il design è un punto essenziale, un modello a cui potreste voler dare un'occhiata è Realme GT Master Edition nella sua variante di colore Voyager Gray che non passa sicuramente inosservata grazie al tocco del designer industriale Naoto Fukasawa.

Il prezzo è fissato a 274,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB) e non è solamente l'estetica del dispositivo a farsi notare.



Troviamo, infatti, anche la ricarica SuperDart da 65W, così come uno schermo Super AMOLED con refresh rate di 120Hz e un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

Peccato, invece, per un reparto fotografico non propriamente al top, per l'impossibilità di espandere lo storage interno e per un'autonomia non esaltante (anche se la ricarica rapida può aiutare).

Al netto di questo, considerando anche il prezzo della soluzione proposta da Realme, può trattarsi di un'ottima scelta per chi è alla ricerca di un tocco di stile in più.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A33 5G

Lo smartphone che, nella fascia tra 200 e 300 euro, sta convincendo maggiormente gli utenti italiani secondo la classifica dei dispositivi Bestseller di Amazon Italia è Samsung Galaxy A33 5G, venduto a 264 euro tramite rivenditori (6/128GB).

Non si tratta di certo della prima volta che lo troviamo in questa posizione, pertanto non c'è molto di cui sorprendersi anche considerando la cospicua riduzione di prezzo rispetto agli originali 389,90 euro.



Tra i principali punti di forza della proposta di Samsung c'è la certificazione IP67, che inizia a scarseggiare anche nelle fasce più alte e quindi decisamente difficile da reperire sotto ai 300 euro.

Sul frontale troviamo un display Super AMOLED con refresh rate di 90Hz, così come non manca un comparto connettività che include 5G e NFC.

Va detto che non è esattamente tutto perfetto, con prestazioni non al top del mercato, ma i motivi per cui un buon numero di persone si sta trovando bene con questo modello non sono pochi.



I nuovi smartphone Android tra 200 e 300 euro: da POCO X5 5G a Motorola Moto G53 5G

Al netto del già approfondito POCO X5 Pro 5G, è arrivato anche l'annuncio di POCO X5 5G, fratello minore dotato di uno Snapdragon 695 e con un prezzo early bird è di 249,90 euro per il modello da 6/128GB (il costo di listino è invece fissato a 299,90 euro).

Da non dimenticare, poi, anche il reveal di Motorola Moto G53 5G, che in Italia ha un costo di 249,90 euro. Tra l'altro, quest'ultimo è stato accompagnato da Motorola Moto G23 (239,90 euro).



Sempre rimanendo sui lanci recenti, c'è anche stato l'annuncio di Honor X7a (229,90 euro), quindi il numero di modelli approdati di recente in Italia in questa fascia non è esiguo, in attesa di vedere cosa ci riserverà il futuro, soprattutto in vista dell'edizione 2023 del MWC di Barcellona di fine febbraio.

Tuttavia, c'è da dire che il mercato offre già un buon numero di soluzioni oltre a quelle citate, tra cui Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, vivo Y35, vivo Y22s, Honor X8 5G e Realme 10 4G, giusto per citarne alcuni.