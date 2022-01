I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Gennaio 2022

Superata l'euforia dei primi giorni dell'anno, è giunto il momento di fare sul serio per quel che riguarda il 2022. Com'è giusto che sia, per il momento non ci sono in realtà state poi così tante novità per quel che riguarda la fascia tra 200 e 300 euro del mercato Android, se non l'arrivo in Italia, a fine 2021, di Honor 50 Lite. C'è inoltre da dire che purtroppo la disponibilità non è delle migliori, tra carenza di chip e altre problematiche che stanno affliggendo il settore. Tuttavia, alcuni modelli interessanti e in "pronta consegna" non mancano di certo.



Prima di partire, ricordiamo che i prezzi della fascia presa in esame sono quelli di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori, non mancano però alcune eccezioni che sforano leggermente i 300 euro.

POCO F3

POCO F3 è un dispositivo veramente completo: basti pensare alla presenza di un reparto connettività che include 5G, NFC e Wi-Fi 6, nonché al processore Qualcomm Snapdragon 870, in questo caso accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non manca poi un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Nonostante non si tratti del dispositivo più recente approdato sul mercato, ancora oggi questo modello fa impallidire modelli più recenti.



Il prezzo non è male: 305 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. In ogni caso, qualche aspetto che fa un po' storcere il naso c'è, dalla mancanza del jack audio per le cuffie all'impossibilità di espandere lo storage interno. Tuttavia, come potrete approfondire nella nostra recensione di POCO F3, si tratta di un dispositivo difficile da battere in questa fascia.

Redmi Note 10 Pro

Tutti stiamo attendendo l'arrivo dalle nostre parti della serie Redmi Note 11, che per il momento si sta facendo attendere, ma nel frattempo il dispositivo più valido tra quelli della gamma è sicuramente Redmi Note 10 Pro.

D'altronde è uno smartphone che per certi versi raccoglie l'eredità di serie popolari come l'indimenticabile Redmi Note 7. Il dispositivo si configura come una valida scelta per un vasto pubblico, grazie anche a un reparto connettività completo di 4G e NFC, così come al buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e alla ricarica rapida a 33 W. Non manca inoltre un buon comparto fotografico. Per saperne di più, come sempre, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Redmi Note 10 Pro. Purtroppo qualche pecca non manca, dalla sporgenza del comparto fotografico, un po' troppo elevata, sino alle foto grandangolari leggermente sottotono, ma tenete bene a mente il fatto che il prezzo è contenuto: 249,90 euro sul portale di Xiaomi (6/64 GB).

OnePlus Nord CE 5G

Un dispositivo 5G particolarmente valido per questa fascia di prezzo è sicuramente OnePlus Nord CE 5G.

Venduto a 284 euro su Amazon Italia tramite rivenditori con 8/128 GB, lo smartphone dispone di un reparto connettività che include anche jack audio per le cuffie e NFC. Le prestazioni sono nella media e il display è dotato di refresh rate fino a 90 Hz, come indicato nella nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G. Fanno storcere un po' il naso solamente l'assenza del ben noto slider fisico proprietario di OnePlus, il reparto fotografico non dei migliori e l'impossibilità di espandere la memoria interna. Nonostante questo, se state cercando un dispositivo 5G dal prezzo non esagerato, OnePlus Nord CE 5G potrebbe sicuramente fare al caso vostro.

Scelta del mercato: Realme GT Master Edition

Basandosi sulla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, lo smartphone più venduto sul popolare portale e-commerce nella fascia presa in esame è (nel momento in cui scriviamo) Realme GT Master Edition, proposto a 264 euro tramite rivenditori (6/128 GB).

D'altronde, si tratta di un dispositivo che ha convinto un buon numero di persone, soprattutto grazie a una ricarica rapida a 65 W, al buon display Super AMOLED con refresh rate di 120 Hz, al comparto connettività completo di 5G, Wi-Fi 6 e NFC e alle buone prestazioni. Tuttavia, ci sono alcune pecche legate ad esempio alla batteria, al reparto fotografico e all'impossibilità di espandere la memoria interna. Si tratta dunque di un dispositivo tutt'altro che perfetto ma non sono in pochi coloro che lo stanno apprezzando nonostante tutto.

Cosa aspettarci, da Honor 50 Lite a OnePlus Nord 2 CE

Come accennato in apertura, nell'ultimo periodo non sono arrivate poi così tante novità in questa fascia, com'è giusto che sia in tempi di festività. Tuttavia, c'è comunque stato spazio per una notizia di non poco conto: l'annuncio di Honor 50 Lite, venduto a un prezzo di listino di 299,90 euro. Per il resto, lo sguardo non può che essere rivolto al futuro. All'estero è arrivato il reveal della serie Redmi Note 11, che potrebbe rientrare in questa fascia di prezzo al suo probabile arrivo in Europa.

I rumor si sono concentrati anche su OnePlus Nord 2 CE, che però potrebbe ancora farsi attendere per qualche mese. Insomma, è un periodo di quiete per il mercato smartphone, che però durante i prossimi dodici mesi potrebbe riservarci ottime sorprese.