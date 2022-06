I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Giugno 2022

Si inizia a respirare aria d'estate in questa metà di giugno 2022. C'è più che mai voglia di tranquillità e di riposo, ma questo non vale per i produttori di smartphone Android che, infatti, stanno continuando a far approdare novità più o meno appetibili per tutte le fasce di prezzo, nonostante non sia sempre semplice mantenere elevata l'asticella. Nelle ultime settimane abbiamo assistito al reveal di diversi smartphone, da OPPO Reno7 a OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Insomma, le novità da approfondire non mancano di certo ma prima, come sempre, vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.



POCO F3

Sotto la scocca di POCO F3 scalpita un processore Qualcomm Snapdragon 870 (il medesimo di Xiaomi 12X) e già questo potrebbe fare gola a non poche persone che mirano alle prestazioni. Non mancano, tra l'altro, uno schermo con refresh rate di 120Hz e un comparto connettività che include 5G, Wi-Fi 6 e NFC. Il prezzo? 299 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).



Come i più informati già sapranno, non si tratta del modello più recente sfornato dal brand del gruppo Xiaomi, ma la scheda tecnica di POCO F3 può ancora fare gola nel 2022, soprattutto in un periodo in cui i produttori stanno faticando sotto diversi punti di vista. Purtroppo, in virtù di un prezzo contenuto bisognerà scendere a qualche compromesso, ma nulla di compromettente: manca, infatti, il jack audio per le cuffie e non è possibile espandere la memoria interna. Se questo smartphone ha catturato il vostro interesse, potrebbe tornarvi utile anche la nostra recensione di POCO F3.



POCO X4 Pro 5G

POCO sta lavorando molto bene in questo periodo, tanto da meritarsi anche un altro posto in questa selezione con POCO X4 Pro 5G. Si tratta di uno degli smartphone più interessanti degli ultimi mesi, anche e soprattutto nelle varie lineup del gruppo Xiaomi. Tra i punti di forza troviamo la ricarica rapida a 67W, un reparto connettività che include NFC e 5G e uno schermo AMOLED con refresh rate di 120Hz. Completano il pacchetto un'autonomia granitica e un design interessante anche per via dei giochi di luce sul retro. Il suo prezzo è di 299,90 euro sul sito Web di POCO(6/128GB).



Certo, qualche pecca c'è: dal comparto fotografico, che non convince in tutte le situazioni, ai video che arrivano solamente al Full HD/30fps. Le performance sostenute dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, inoltre, non si collocano sicuramente ai vertici della categoria. Tuttavia, si tratta di un dispositivo solido sotto diversi punti di vista. Per saperne di più, come sempre, potete anche fare riferimento alla nostra recensione di POCO X4 Pro 5G.



Realme GT Master Edition

Un altro smartphone dal prezzo interessante è Realme GT Master Edition, proposto a 235,50 euro su Amazon (6/128GB). Per intenderci, tra i punti di forza del dispositivo ci sono uno schermo Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, la ricarica SuperDart da 65W e il chip Snapdragon 778G 5G.

Tuttavia, non mancano alcune pecche: lo storage interno non è espandibile, l'autonomia non è propriamente delle migliori e il comparto fotografico lascia un po' a desiderare. Si tratta, quindi, di un modello per certi versi divisivo ma comunque da tenere in considerazione nella scelta di un dispositivo in questa fascia di prezzo.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52s 5G

Facendo riferimento alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia (che è in costante aggiornamento), un modello che sta convincendo particolarmente gli italiani nell'ultimo periodo, relativamente alla fascia tra 200 e 300 euro, è Samsung Galaxy A52s 5G. Probabilmente, a questo ritrovato interesse ha contribuito anche il graduale calo di prezzo che lo smartphone ha avuto nel corso del tempo, arrivando a costare 279 euro tramite rivenditori (6/128GB).



Il brand rientra sicuramente tra i più noti del mondo smartphone, ma non è solamente il nome a rendere interessante questo A52s. Infatti, non manca la certificazione IP67, caratteristica non scontata questa fascia di prezzo. Ci sono, poi, un buon pannello Super AMOLED con refresh rate di 120Hz, un reparto fotografico che non delude le aspettative e una connettività completa di 5G e Wi-Fi 6. Peccato, invece, per il caricabatterie in confezione solamente da 15W (nonostante ci sia il supporto alla ricarica a 25W), nonché per l'abbondante uso della plastica per la scocca. Va detto anche che le prestazioni non sono esattamente delle migliori. Al netto di ciò, un buon numero di persone si sta trovando bene con questo modello, dunque potreste volerlo tenere in considerazione.



Le novità Android tra 200 e 300 euro: da OPPO Reno7 a OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Passando, infine, alle novità approdate sul mercato nelle ultime settimane, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO Reno7 (anche se la situazione del mercato è talmente atipica che siamo praticamente già a OPPO Reno8). Di recente, poi, ci sono stati l'annuncio di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e il reveal di Honor Magic4 Lite 5G, ma certamente non sono passati inosservati l'arrivo in Italia di Honor X8 e il lancio di Honor X7.



Interessanti anche gli annunci di Realme 9 5G, Realme 9 4G, Realme narzo 50 5G, Realme narzo 40 5G e Samsung Galaxy M23 5G, di cui parleremo a breve su queste pagine. Per il resto, non sono mancati anche diversi annunci dedicati al mercato estero, come il reveal di Redmi Note 11T Pro e 11T Pro+ per la Cina. Guardando al futuro, invece, iniziano già a circolare rumor su Redmi Note 12 quindi le novità sono sicuramente dietro l'angolo.