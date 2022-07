I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Luglio 2022

Mentre in molti saranno ormai in ferie, anche questa seconda settimana di luglio 2022 si avvicina alla sua conclusione e, come di consueto, è arrivato il momento di dare un'occhiata agli smartphone Android che riteniamo più validi nella fascia di prezzo tra 200 e 300 euro. A tal proposito, le ultime settimane non abbiamo assistito a troppe novità, eccezion fatta per il lancio di POCO X4 GT e l'annuncio di alcuni dispositivi Motorola. Prima di partire con la nostra analisi, ci teniamo a ricordarvi che i prezzi presi in considerazione in questa sede sono unicamente quelli relativi ad Amazon Italia e ai portali ufficiali dei produttori.



POCO X4 Pro 5G

Lo sappiamo: è appena uscito POCO X4 GT (che tratteremo più avanti), ma il nuovo arrivato rientra nella fascia sotto i 300 euro solamente con l'offerta early bird ormai in scadenza, dunque la nostra scelta non può che ricadere su POCO X4 Pro 5G, dispositivo che si trova molto più stabilmente nella forbice tra i 200 e i 300 euro. Per intenderci, il modello da 6/128GB dello smartphone viene proposto a 299,90 euro sul portale ufficiale di POCO. Al netto dell'uscita di POCO X4 GT, questo modello risulta ancora più che valido solido sotto diversi punti di vista, dal display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz al comparto connettività che comprende 5G e NFC, fino ad arrivare alla ricarica rapida a 67W.



I punti che fanno storcere il naso in realtà non mancano, dato che non offre esattamente il top delle performance (il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 5G) e il reparto fotografico lascia un po' a desiderare - ad esempio, i video arrivano solamente al Full HD/30fps. Nonostante ciò, però, questo smartphone può rivelarsi interessante per un buon numero di persone, come abbiamo approfondito nella nostra recensione di POCO X4 Pro 5G.



POCO F3

Nonostante i suoi indiscutibili pregi, sicuramente qualcuno cercherà delle prestazioni un po' più spinte rispetto a quelle del POCO X4 Pro 5G. Nessun problema: POCO ha pensato anche a questo, implementando un SoC Qualcomm Snapdragon 870 (per intenderci, lo stesso processore di Xiaomi 12X) sotto la scocca di POCO F3. Tra l'altro, la scheda tecnica del modello vede anche la presenza di un reparto connettività che comprende Wi-Fi 6, NFC e 5G, così come un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Tutto questo a un prezzo di 299 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).



Certo, non si tratta propriamente dello smartphone più recente approdato sul mercato, considerando anche il fatto che nelle ultime settimane c'è stato l'annuncio di POCO F4 (ma in quel caso il prezzo è più elevato), ma va detto che le specifiche tecniche del modello non sono per nulla superate (pensate che anche POCO F4 dispone di uno Snapdragon 870). Peccato solamente per l'impossibilità di espandere la memoria interna e per l'assenza del jack audio per le cuffie, come descritto nella nostra recensione di POCO F3, ma per il resto questo dispositivo può ancora fare gola a molti.



Realme GT Master Edition

Oltre al brand POCO (che ultimamente sta lavorando molto bene e dunque si merita uno spazio di questo tipo), un dispositivo da non sottovalutare è Realme GT Master Edition, che viene venduto a 279 euro su Amazon tramite rivenditori (6/128GB), presenta uno schermo Super AMOLED con refresh rate di 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G e la ricarica SuperDart da 65W.



Certo, si tratta di un dispositivo per certi versi divisivo come molti in questa fascia di prezzo, in quanto non mancano diverse pecche, dall'autonomia non esattamente delle migliori alla memoria interna non espandibile, passando per il reparto fotografico non dei più memorabili, ma sicuramente Realme GT Master Edition rappresenta un modello in grado di convincere un certo tipo di utente per i suoi punti di forza e il suo particolare design.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52s 5G

Sono ormai diversi mesi che la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia (in costante aggiornamento), mette al primo posto nella fascia tra 200 e 300 euro Samsung Galaxy A52s 5G. Questo significa che un buon numero di connazionali sta acquistando il dispositivo e ci si sta trovando bene. D'altronde, il calo di prezzo ha portato lo smartphone a costare 290 euro tramite rivenditori (6/128GB), dunque si può trattare di un'occasione interessante.



Sicuramente anche il brand in questione, molto apprezzato nello Stivale, sta giocando un ruolo importante nella scelta degli utenti del noto portale e-commerce, ma non si tratta solamente di questo. Infatti, Samsung Galaxy A52s 5G presenta caratteristiche generalmente difficili da trovare in questa fascia di prezzo. Tra tutte, ad esempio la certificazione IP67. Non mancano, poi, un buon display Super AMOLED con refresh rate di 120Hz, un reparto connettività che include Wi-Fi 6 e 5G e un comparto fotografico che non delude le aspettative. Non farà invece piacere a tutti l'utilizzo abbondante della plastica in termini di materiali, così come il fatto che il caricabatterie presente in confezione sia solamente da 15W (nonostante lo smartphone supporti i 25W). In ogni caso, molti utenti si stanno trovando bene con questo dispositivo e potreste volerci dare un'occhiata.



Gli ultimi arrivi nella fascia Android tra 200 e 300 euro: da POCO X4 GT a Motorola Moto G62 5G

Al netto dei nostri consigli e della scelta del mercato, nelle ultime settimane ci sono stati alcuni annunci da tenere d'occhio. Su tutti, è arrivato il reveal di POCO X4 GT, dispositivo che viene venduto a un prezzo early bird di 299,90 euro per il modello da 8/128GB. Per il resto, come già accennato, tra le altre novità troviamo un paio di dispositivi annunciato da Motorola, ovvero Moto G42 e Moto G62 5G.



Rimanendo sempre in casa Motorola, nell'ultimo periodo si è anche iniziato a parlare di Motorola Moto G32, che dovrebbe rientrare sempre nella fascia tra i 200 e i 300 euro. Per il resto, ricordiamo che altri modelli arrivati di recente in Italia sono Honor X8 e Honor X7, ma potrebbe interessarvi anche dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy M23 5G, pubblicata a inizio giugno 2022.

Infine, volgendo lo sguardo al futuro, da un po' di tempo circolano rumor riguardanti la gamma Redmi Note 12, che potrebbe piazzare qualche modello in questa fascia di prezzo.

Staremo a vedere, ma le possibilità in termini di scelta non mancano di certo.