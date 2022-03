I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Marzo 2022

Siamo ormai a marzo inoltrato e anche l'edizione 2022 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona è giunta a conclusione. Ora, a rimanere al centro dei riflettori, com'è giusto che sia, ci sono i dispositivi più validi usciti da questo periodo pieno di novità. A catalizzare l'attenzione nella fascia del mercato Android tra 200 e 300 euro c'è POCO X4 Pro 5G, ma non sono mancati i reveal di altri dispositivi interessanti come OPPO A76, la gamma Redmi Note 11 e POCO M4 Pro, giusto per citarne alcuni. Insomma, le novità da analizzare non mancano di certo, ma prima, come sempre, vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

POCO X4 Pro 5G

Tra gli smartphone legati a Xiaomi usciti di recente, il modello che più di tutti ci ha convinto è sicuramente POCO X4 Pro 5G. Quest'ultimo viene infatti proposto a 299,90 euro su Amazon Italia nella variante da 6/128GB e presenta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il design è in grado di creare interessanti giochi di luce anche in colorazione Laser Black, mentre le prestazioni, pur non essendo al top del mercato, risultano in grado di sorreggere senza troppi problemi le classiche operazioni quotidiane.

I principali punti di forza del dispositivo sono, però, da ricercarsi nell'autonomia granitica, nella ricarica rapida a 67 W, nel comparto connettività completo di 5G e NFC e nel buon display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In ogni caso, per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di POCO X4 Pro 5G. Peccato solamente per i video solamente in Full HD a 30 fps e in generale per un reparto fotografico non esattamente dei più convincenti, oltre che per qualche impuntamento qua e là a livello di performance. In ogni caso, POCO X4 Pro 5G rappresenta uno dei prodotti più convincenti in questa fascia di prezzo.

Realme GT Master Edition

Uno smartphone che sta convincendo non poche persone è Realme GT Master Edition. D'altronde, il biglietto da visita è interessante, considerato anche il prezzo di 236,67 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128 GB). Tra le caratteristiche più apprezzate del dispositivo troviamo una ricarica rapida a 65 W e un display Super AMOLED con refresh rate di 120 Hz, ma non manca anche un comparto connettività che include 5G, NFC e Wi-Fi 6.

Certo, non si tratta di uno smartphone perfetto: basti pensare all'impossibilità di espandere la memoria interna, all'autonomia non esattamente al top del mercato (però bilanciata dall'ottima ricarica rapida) e al reparto fotografico non propriamente dei più convincenti. Tuttavia, Realme GT Master Edition è uno smartphone che trova il suo buon collocamento in questa fascia di prezzo.

POCO F3

POCO F3 è un dispositivo completo a 360 gradi. Non ha, infatti, solamente delle ottime prestazioni (supportate dal processore Qualcomm Snapdragon 870), ma anche un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un reparto connettività completo di NFC, Wi-Fi 6 e 5G. Tutto questo a un prezzo di 290 euro su Amazon tramite rivenditori (6/128GB).

Come ben saprete, non si tratta propriamente del dispositivo più recente sul mercato, ma le caratteristiche tecniche risultano valide ancora oggi. Questo non significa però che sia tutto rose e fiori: gli utenti più esigenti noteranno, infatti, l'impossibilità di espandere lo storage interno, così come l'assenza del jack audio per le cuffie. Nonostante questo, come approfondito nella nostra recensione di POCO F3, il prodotto vale quel che costa.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy A52s 5G

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il modello che più di tutti sta convincendo coloro che puntano sulla fascia tra 200 e 300 euro è Samsung Galaxy A52s 5G. Il prezzo è interessante: 301,49 euro tramite rivenditori (6/128GB).

Gli utenti non stanno acquistando questo dispositivo solamente per il nome del brand, che gode di una meritata fiducia nel pubblico italiano, bensì anche per la presenza di caratteristiche interessanti come la certificazione IP67, non scontata in questa fascia di prezzo.

A convincere c'è poi un reparto fotografico che non delude le aspettative, un buon pannello Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un comparto connettività che supporta Wi-Fi 6 e 5G. Purtroppo qualche pecca c'è: il caricabatterie in confezione è solamente da 15 W (nonostante lo smartphone supporti i 25 W), in termini di materiali viene utilizzata la plastica e le prestazioni non sono al top del mercato. In ogni caso, in molti si stanno trovando bene con questo modello, dunque potreste volerci dare un'occhiata.

I nuovi arrivati: da OPPO A76 a Redmi Note 11

Il periodo dell'edizione 2022 dell'MWC è terminato, portando con sé un numero di novità importante. Tra i principali eventi legati alle ultime settimane, comprendendo anche gli annunci arrivati prima e dopo la kermesse di Barcellona, troviamo l'annuncio di OPPO A76, nonché il lancio in Italia della gamma Redmi Note 11 (che colloca nella fascia tra 200 e 300 euro Redmi Note 11 e Redmi Note 11S). Non è poi mancato il reveal di POCO M4 Pro, così come l'annuncio di TCL 30+ e Realme 9i.

Rivolgendo lo sguardo al futuro, invece, Samsung a breve potrebbe svelare i prezzi italiani di dispositivi come Galaxy A23 e Galaxy M23 5G, che potrebbero collocarsi proprio in questo segmento. Per il resto, rumor e leak ultimamente si stanno concentrando su POCO F4 Pro e sul possibile arrivo sul nostro mercato di Huawei Nova 9 SE, già svelato all'estero.

Sicuramente gli annunci in campo smartphone non mancheranno, anche dopo la chiusura del MWC.