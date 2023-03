I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Marzo 2023

L'edizione 2023 del Mobile World Congress ha attirato l'attenzione soprattutto per via degli smartphone pieghevoli; tuttavia, non sono mancati anche annunci relativi ai dispositivi tradizionali, compresa la fascia Android tra 200 e 300 euro.

In realtà non ci aspettavamo grandi rivoluzioni ma qualche novità c'è stata, anche da brand piuttosto noti come Motorola e TCL.

Per fortuna, in questa fascia di prezzo non mancano di certo modelli su cui fare affidamento e, come di consueto, siamo pronti a fare il punto della situazione su quanto disponibile sul mercato.



POCO X5 Pro 5G

Una delle novità principali di questo periodo è rappresentata dall'approdo sul mercato di POCO X5 Pro 5G, un dispositivo interessante sotto più punti di vista.

Nonostante la promozione early bird che proponeva il modello da 6/128GB a 299,90 euro sia ormai terminata, il dispositivo si può trovare ancora a prezzi simili sul Web, dunque vale la pena inserirlo in questa fascia di prezzo anche per via delle sue interessanti caratteristiche, di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione di POCO X5 Pro 5G.

I suoi principali punti di forza, al netto dell'ottimo rapporto qualità/prezzo, riguardano una buona autonomia, un ottimo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz e un comparto connettività completo di Wi-Fi 6, 5G e NFC.

Ci sono, poi, la ricarica a 67W e un buon reparto fotografico, anche se non proprio tutto è perfetto: lo storage interno non si può espandere, il software iniziale è basato ancora su Android 12 e si poteva sicuramente fare di più per il reparto fotografico, vista anche la sporgenza dell'isola posteriore.

Le prestazioni non sono al top del mercato, ma in linea generale si tratta di un dispositivo in grado di accompagnare come si deve la giornata di un buon numero di utenti. Attualmente il suo prezzo è di 337,98 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, ma sotto al 300 euro potrebbe essere un'ottima alternativa a dispositivi più datati.



Realme GT Master Edition

Se siete degli utenti particolarmente attenti al design, potreste voler dare un'occasione a Realme GT Master Edition.

Si tratta di un dispositivo che può essere acquistato in una particolare colorazione Voyager Gray, che è stata realizzata per Realme da noto designer Naoto Fukasawa.

Se da una parte questo smartphone strizza l'occhio a chi cerca quel punto in più in termini di design, anche l'attenzione al portafogli non è niente male: si fa riferimento, infatti, a un prezzo di 274,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).

Oltre al buon prezzo, non mancano altri punti di forza non di poco conto. Ad esempio, sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, accompagnato da un display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Anche se l'autonomia non è delle migliori, lo smartphone supporta la ricarica SuperDart da ben 65W. Fanno un po' storcere il naso, invece, questioni come l'impossibilità di espandere la memoria interna e il comparto fotografico. Per il resto, se state cercando un dispositivo che abbia anche un tocco di stile, Realme GT Master Edition potrebbe fare al caso vostro.



POCO F3

POCO F3 non di certo è il più recente degli smartphone approdati sul mercato; tuttavia, in un periodo in cui le nuove uscite in questa fascia risultano entusiasmanti solo fino a un certo punto, puntare su una "vecchia gloria" potrebbe dare le sue soddisfazioni.

Per intenderci, in questo caso si fa riferimento a uno smartphone che dispone di un reparto connettività che include 5G, Wi-Fi 6 e NFC, nonché di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120Hz.



Ottime anche le prestazioni, garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 870.

Al netto degli anni che lo smartphone porta sulle spalle, quindi, un certo tipo di utente potrebbe voler quantomeno dare un'occhiata a un dispositivo del genere venduto a meno di 300 euro. Qui entra in gioco, però, l'attuale situazione del mercato, che fa oscillare i prezzi dei portali e-commerce da un momento all'altro.

Per questo motivo, potreste trovarlo a un prezzo leggermente più elevato, ad esempio di 321 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB), ma rimane una proposta molto solida in questo segmento.

Per il resto, potrebbe interessarvi sapere anche qualche punto debole dell'offerta, tra cui l'assenza del jack audio per le cuffie e l'impossibilità di espandere lo storage interno. Per approfondire ulteriormente, come sempre, potete fare riferimento alla recensione di POCO F3.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A33 5G

La classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia è chiara: in questo periodo sul popolare portale e-commerce spopola Samsung Galaxy A33 5G.

Questa situazione è comprensibile, soprattutto se si pensa che originariamente il suo prezzo era di 389,90 euro, quindi col passare del tempo il rapporto qualità/prezzo è diventato sicuramente più interessante.

Ora, infatti, il modello viene proposto a 260,05 euro tramite rivenditori (6/128GB). Capite bene, insomma, che la riduzione di prezzo è stata cospicua.



Non sono solo prezzo e blasone dell'azienda ad attirare l'attenzione, visto che tra i maggiori punti di forza del dispositivo troviamo uno schermo Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90Hz, così come la certificazione IP67, una vera chicca in questa fascia di prezzo.

Non manca, poi, un reparto connettività che include NFC e 5G. Certo, non è tutto perfetto, considerando anche le performance non proprio esaltanti, ma c'è da dire che di motivi per puntarci ce ne sono comunque parecchi.



Le novità Android tra 200 e 300 euro: da TCL 40 R 5G a Honor X8a

Il Mobile World Congress nel 2023 si è soffermato maggiormente su altre fasce di prezzo, ma anche in quella tra 200 e 300 euro non sono mancati gli annunci.

Tra i principali nomi troviamo quelli di TCL 40 R 5G e Motorola Moto G53 5G, ma nelle ultime settimane non sono mancati anche il reveal di Motorola Moto G23 e l'annuncio di Honor X8a. Non va poi dimenticato che poche settimane prima della kermesse era stato svelato anche POCO X5 5G, "fratello minore" del già citato POCO X5 Pro 5G.

Da menzionare poi anche il reveal estero di Realme C55, il primo dispositivo Android a sfruttare il design Mini Capsule, che sembra rifarsi alla Dynamic Island di casa Apple.

Non ci sono ancora dettagli relativamente a un possibile arrivo sul nostro mercato, quindi non ci sono informazioni nemmeno sull'eventuale fascia di prezzo coinvolta, ma staremo a vedere. Per il resto, sempre all'estero c'è stato anche l'annuncio di Samsung Galaxy M14 5G con batteria da ben 6.000 mAh. Insomma, le novità non sono mancate, nonostante il periodo non propriamente dei più rosei per il mercato in generale.