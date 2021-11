I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Novembre 2021

Tra il Black Friday e l'imminente stagione natalizia, quello attuale sembra essere il momento ideale per iniziare a ponderare l'acquisto di un nuovo smartphone. Chi non ha troppe esigenze ma magari vuole spingersi leggermente oltre la fascia entry level, potrebbe avere in mente un budget compreso tra 200 e 300 euro. Per rispondere a queste esigenze, andiamo ad analizzare quanto offerto dal mercato concentrandoci proprio su questa fascia di prezzo, puntando ad alcuni modelli interessanti, nonché ad analizzare tutte le novità del caso.



A questo proposito, le ultime settimane hanno visto l'arrivo di diversi dispositivi interessanti, da Samsung Galaxy M22 a OPPO A54s. Insomma, siamo pronti a partire con la consueta analisi. Prima, però, vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o al massimo dei siti web ufficiali dei produttori.

Redmi Note 10 Pro

Al netto dell'annuncio all'estero della serie Redmi Note 11, che approfondiremo più avanti, uno smartphone molto interessante di questa famiglia che raccoglie l'eredità di modelli popolari come Redmi Note 7 è Redmi Note 10 Pro.

Questo smartphone 4G strizza l'occhio a una vasta platea, grazie al supporto all'NFC, alla ricarica rapida a 33 W e al buon display AMOLED con refresh rate di 120 Hz. Al fianco di queste caratteristiche troviamo inoltre un reparto fotografico che può fare piacere a coloro che si approcciano a questa fascia. Di questo modello e delle sue particolarità abbiamo parlato nel dettaglio anche nella nostra recensione di Redmi Note 10 Pro. Oltre ai tanti punti di forza, naturalmente, c'è anche qualche sbavatura: pensiamo, ad esempio, a delle foto grandangolari leggermente sottotono, nonché a una sporgenza del modulo fotografico non propriamente delle più contenute. Nonostante questo, l'ottimo prezzo di 249,90 euro sul sito web di Xiaomi per il taglio da 6/64 GB può sicuramente fare gola a molti.

POCO F3

Lo ammettiamo: è un po' il nostro animo nerd a farci inserire POCO F3 tra i migliori dispositivi di questa fascia. Le sue prestazioni parlano chiaro. Per gli appassionati, bastano probabilmente poche caratteristiche per comprendere un po' di cosa si tratta: Qualcomm Snapdragon 870, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Insomma, il dispositivo è un gioiello a livello prestazionale e viene venduto a un costo interessante: 289,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi. Non è solamente la forza bruta di questo modello ad attirare l'attenzione, dato che non mancano 5G, Wi-Fi 6 e NFC e c'è il supporto alla ricarica rapida, mentre sul frontale prende posto un pannello con refresh rate di 120 Hz. Se avete bisogno di un'analisi più dettagliata, potete consultare la nostra recensione di POCO F3.

Peccato solamente per l'impossibilità di espandere la memoria interna, nonché per qualche incertezza nel display, non propriamente dei migliori. Assente, inoltre, il jack audio da 3,5 mm. Al netto di questo, POCO F3 risulta una soluzione intrigante per un certo tipo di utente.

OnePlus Nord CE 5G

Tra gli smartphone più validi in questa fascia di prezzo che risultano già compatibili con lo standard di connettività 5G, troviamo sicuramente il nuovo OnePlus Nord CE 5G.

Proposto a 299 euro sul portale ufficiale di OnePlus nella variante da 6/128 GB, il dispositivo si è fatto notare per via di un comparto connettività completo anche di NFC e jack audio per le cuffie, nonché per la presenza di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Le performance sono nella media per la categoria, come abbiamo approfondito nella nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G.

Le principali pecche del dispositivo sono invece da ricercarsi nell'impossibilità di espandere lo storage interno, nell'assenza del classico slider fisico che in genere si trova negli smartphone OnePlus e in un comparto fotografico che lascia un po' a desiderare. Tuttavia, OnePlus Nord CE 5G rappresenta una valida scelta per coloro che cercano un dispositivo compatibile con il 5G e non vogliono spendere troppo.

Scelta del mercato: Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE è stato annunciato a settembre 2021 a un prezzo consigliato di 399,90 euro per il modello da 6/128 GB. C'era già stata un'offerta di lancio non male, ma è con l'arrivo del Black Friday in anticipo di Amazon che lo smartphone è riuscito a ottenere il primo posto nella classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia.

In questo contesto, il nuovo dispositivo Xiaomi viene proposto a 299,90 euro e l'attenzione suscitata dall'iniziativa promozionale non sorprende più di tanto: a questo prezzo, è possibile portarsi a casa uno smartphone uscito da poco che si è fatto apprezzare soprattutto per peso e dimensioni più contenuti rispetto a molti altri dispositivi presenti sul mercato, nonché per un reparto connettività completo di 5G, Wi-Fi 6 e NFC.

L'autonomia non è poi così male, così come le prestazioni, per la fascia di prezzo. Non mancano inoltre un buon display AMOLED con refresh rate di 90 Hz e il supporto alla ricarica a 33 W. C'è sicuramente anche qualche sbavatura. Tra queste, segnaliamo un reparto fotografico non al top della categoria, l'assenza del jack audio e la presenza di qualche app preinstallata di troppo, ma in linea generale si tratta di una soluzione molto valida. Non a caso, un buon numero di utenti si sta trovando bene con questo dispositivo e continua a sceglierlo ogni giorno.

Ultime novità, da Samsung Galaxy M22 a Redmi Note 11 Pro

Tra le novità più rilevanti dell'ultimo periodo nella fascia tra 200 e 300 euro del mercato Android, troviamo sicuramente l'arrivo in Italia di Galaxy M22, dispositivo venduto a 229,90 euro sul portale ufficiale di Samsung (4/128 GB) che punta molto sull'ampia batteria da 5.000 mAh. Potrebbe anche interessarvi sapere che nel frattempo Samsung Galaxy M32 è in sconto su Amazon a 269 euro (6/128GB). Ricordiamo poi l'annuncio di OPPO A54s, che dispone di un sensore fotografico principale da 50MP e viene proposto a 229,99 euro (4/128GB) nel nostro Paese. A breve, inoltre, dovrebbe arrivare anche da noi anche Honor 50 Lite, che potrebbe essere proposto sotto i 300 euro (6/128GB). Potrebbe poi interessarvi scoprire i dettagli sull'arrivo di POCO M4 Pro 5G, proposto con delle premesse molto interessanti, a partire dal prezzo iniziale di 199,90 euro in early bird, poi divenuti 229,90 euro per il modello da 4/64 GB.

Ampliando invece gli orizzonti e guardando all'estero, abbiamo appreso del reveal della gamma Redmi Note 11, che dovrebbe rientrare in questa fascia di prezzo dalle nostre parti. In realtà non ci sono ancora informazioni precise in merito, ma si vocifera che tra non molto potrebbe avvenire un lancio globale. Infine, le voci di corridoio recentemente si sono concentrate su Samsung Galaxy A13 5G, smartphone che potrebbe fare il suo debutto a breve e che potrebbe essere venduto sotto i 300 euro.