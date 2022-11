I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Novembre 2022

Ormai siamo in pieno periodo di offerte ed è tutto pronto per il Black Friday 2022. In vista anche delle festività invernali, questo potrebbe rappresentare un ottimo momento per chi è alla ricerca di uno smartphone Android in una fascia di budget tra 200 e 300 euro.

In questo segmento, nelle ultime settimane abbiamo osservato l'arrivo sul mercato di dispositivi come Realme 10 4G e TCL 40 R 5G ma, al netto delle novità, la possibilità di scelta non manca di certo anche scavando tra ciò che è già sulla piazza da qualche tempo: se state cercando un regalo per voi o per i vostri cari, questo potrebbe essere il posto giusto.



POCO X4 Pro 5G

Xiaomi e brand associati stanno facendo un ottimo lavoro nelle fasce più basse del mercato. In quella tra 200 e 300 euro, in particolare, una proposta interessante è rappresentata da POCO X4 Pro 5G, smartphone proposto a 269,90 euro sul portale ufficiale (6/128GB) e che si presenta solido sotto più aspetti. I suoi punti di forza vanno, infatti, dallo schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz alla ricarica a 67W, passando per un comparto connettività che include 5G e NFC.

Gli utenti più attenti alle performance storceranno un po' il naso, invece, davanti al processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, così come il comparto fotografico richiede qualche compromesso, limitando in particolar modo i video al Full HD/30 fps. Tuttavia, per entrare in questa fascia di prezzo bisogna accettare qualche rinuncia.

In ogni caso, se questa breve descrizione ha già catturato la vostra attenzione, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla recensione di POCO X4 Pro 5G.



Realme GT Master Edition

In questa forbice di prezzo troviamo anche uno smartphone che può fare vanto di una personalizzazione ideata dal designer Naoto Fukasawa. Parliamo della colorazione Voyager Gray del Realme GT Master Edition, venduto a 279,99 euro sul portale ufficiale (6/128GB). Tuttavia, non è solamente il design ad attirare l'attenzione, in quanto non mancano anche la ricarica con tecnologia proprietaria SuperDart da 65W, uno schermo Super AMOLED con refresh rate di 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

Peccato solamente per un reparto fotografico, che non riesce a reggere il confronto con i vertici del mercato (com'è giusto che sia), nonché per lo storage interno non espandibile. C'è poi un'autonomia non esattamente granitica, ma per il resto il dispositivo riesce a trovare un buon collocamento, offrendo anche un tocco di stile, che non guasta mai.



POCO F3

POCO F3 è uno smartphone disponibile da tempo sul mercato; tuttavia, visto anche il periodo non dei più rosei, può ancora risultare una scelta valida.

Per intenderci, il dispositivo consente di ottenere solide performance dal processore Qualcomm Snapdragon 870, così come risulta pienamente coperto sotto il profilo della connettività, che include Wi-Fi 6, 5G e NFC, e sul fronte multimediale, con un display a ben 120 Hz. Tutto questo per un prezzo che oscilla continuamente nei dintorni dei 300 euro. Purtroppo in questo momento i costi sono in movimento continuo e potreste trovarlo a prezzi come 339 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).

Tuttavia, un po' di pazienza e qualche ricerca sul Web potrebbero consentirvi di strappare un affare a costi più contenuti.

Tra le limitazioni, tenete a mente che non è possibile espandere la memoria interna e che risulta assente il jack audio per le cuffie. Capite bene, però, che si fa riferimento a uno smartphone interessante in termini di performance. Se volete approfondire il discorso, sicuramente potreste trovare qualche utile spunto di riflessionenella nostra recensione di POCO F3.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A33 5G

Prendendo in esame la classifica dei Bestseller di Amazon Italia, il dispositivo mobile che più di tutti sta convincendo gli utenti del noto portale e-commerce nella fascia tra 200 e 300 euro in questo periodo è Samsung Galaxy A33 5G (6/128GB). Venduto a partire da 259 euro tramite rivenditori, si fa riferimento a uno smartphone che offre una caratteristica non semplice da trovare a queste cifre, la certificazione IP67.

Non manca, poi, un display Super AMOLED con refresh rate di 90 Hz, così come c'è un'autonomia che non delude le aspettative. Presente, inoltre, un comparto connettività completo di 5G e NFC.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il fatto che al lancio il prezzo era di 389,90 euro. Per il resto, fanno un po' storcere il naso le prestazioni non esattamente al top del mercato, ma il rapporto qualità/prezzo non manca.



Nuovi smartphone Android tra 200 e 300 euro: da Realme 10 4G a TCL 40 R 5G

Lo abbiamo già detto e ribadito, il periodo non è esattamente dei più rosei in campo smartphone ed è ormai da un po' di tempo che risulta doveroso fare questa premessa. Questo clima, però, non sta rattenendo alcuni produttori dal lanciare modelli anche in questa fascia di prezzo.

Per intenderci, di recente ci sono stati sia l'annuncio di Realme 10 4G, che il reveal di TCL 40 R 5G.



Dall'estero, invece, è arrivato l'annuncio di Redmi Note 12 Pro e del resto della gamma. Non vanno dimenticati altri dispositivi usciti di recente, da Huawei nova Y70 a Honor X8 5G, passando per POCO M5s.

Insomma, i modelli disponibili sul mercato sono molti, quelli in dirittura anche e c'è dunque un ampio spazio di manovra per chi è alla ricerca dei regali da piazzare sotto l'albero!