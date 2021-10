I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Ottobre 2021

Ci avviamo verso la metà di ottobre e questo significa che è arrivato il momento di tirare le somme sugli smartphone Android che più di tutti sono riusciti a convincere per quel che riguarda la fascia di prezzo tra 200 e 300 euro. Le ultime settimane in realtà sono state molto tranquille dal punto di vista delle uscite, ma non è mancato qualche reveal interessante, dai nuovi dispositivi di Vivo al nuovo Nokia G50. Insomma, nonostante le principali proposte siano rimaste invariate, ci sono diverse novità da approfondire. Partiamo, dunque, con la consueta analisi; vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

Redmi Note 10 Pro

Un po' tutti conoscono la serie Redmi Note. D'altronde, il nome di Redmi Note 7 e simili riecheggia ancora in modo positivo nella mente degli appassionati. Il tempo è passato ma l'identità di questa gamma rimane invariata e uno dei migliori rappresentanti della serie è attualmente il Redmi Note 10 Pro, dispositivo che, per certi versi, più di tutti raccoglie l'importante eredità lasciata dai predecessori.

Questo dispositivo 4G è stato un modello in grado di convincere una vasta fetta di pubblico. Tra i principali punti di forza troviamo lo schermo, un'unità AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la ricarica rapida a 33W e il supporto alla tecnologia NFC, ormai fondamentale ben oltre i sistemi di pagamento, dato che si può utilizzare anche, ad esempio, per la scansione della carta d'identità elettronica. Presente un reparto fotografico che non deluderà le aspettative di molti, soprattutto per questa fascia di prezzo. Se volete approfondire il prodotto, potete consultare la nostra recensione di Redmi Note 10 Pro. Naturalmente ci sono anche aspetti che convincono meno, come la sporgenza del modulo fotografico, un po' troppo elevata, mentre le foto grandangolari non sono propriamente delle migliori. Eppure, il suo ottimo collocamento a 249,90 euro sul portale di Xiaomi per la variante da 6/64GB di Redmi Note 10 Pro potrebbe rivelarsi una buona scelta.

OnePlus Nord CE 5G

Molti utenti sono alla ricerca di un dispositivo 5G, in modo da raggiungere la compatibilità anche con l'ultimo standard di connettività. In questo contesto, un modello che potreste voler approfondire è OnePlus Nord CE 5G.

Si tratta di un dispositivo maneggevole e pronto per la nuova era della connettività, venduto a 299 euro sul sito Web ufficiale di OnePlus nel taglio da 6/128GB e colorazione Charcoal Ink. Al netto delle caratteristiche già menzionate, troviamo anche uno schermo con refresh rate di 90 Hz, un chip NFC e un jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le prestazioni, invece, sono decisamente nella media. Per approfondire la questione, potrebbe essere interessante consultare la nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G.

Tuttavia, come potete ben immaginare, anche in questo caso ci sono dei punti più in ombra. Pensiamo, ad esempio, all'impossibilità di espandere la memoria interna, così come alla mancanza dell'ormai tradizionale slider fisico che contraddistingue i dispositivi OnePlus. Il comparto fotografico, poi, non è propriamente dei migliori. Nonostante questo, lo smartphone risulta comunque in grado di soddisfare le esigenze di un buon numero di persone. A chi punta leggermente più in alto, invece, ricordiamo che di recente è approdato sul mercato anche OnePlus Nord 2 5G.

POCO F3

Qualcomm Snapdragon 870, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il nuovo POCO F3 è un vero portento dal punto di vista prestazionale, soprattutto per via del prezzo, sicuramente interessante: 293,95 euro su Amazon tramite rivenditori nel taglio da 6/128GB. Insomma, per gli amanti delle performance potrebbe trattarsi della giusta occasione, ma la forza bruta non è l'unico aspetto da tenere in considerazione di questo dispositivo.

POCO F3 offre anche un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un comparto connettività completo di Wi-Fi 6, 5G e NFC e non manca il supporto alla ricarica rapida a 33 W. Per approfondire, potete fare riferimento alla nostra recensione del POCO F3.

Certo non si tratta di uno smartphone perfetto. Manca, per esempio, l'ingresso da 3,5 mm per le cuffie, così come non è possibile espandere lo storage interno. Purtroppo fa storcere il naso in alcuni contesti anche il contrasto offerto dallo schermo, non sempre impeccabile. Nonostante questo, però, POCO F3 può sicuramente fare gola per il suo prezzo invitante.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy A32 4G

La classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia è sempre un'ottima fonte quando si tratta di studiare le scelte del pubblico. Ebbene, in questo periodo e in questa fascia di prezzo a farla da padrone è il Samsung Galaxy A32, proposto a 230,99 euro nella variante 4G da 4/128GB. A trainare la scelta degli utenti in questo caso probabilmente è stato anche l'importante nome del brand, visto da un buon numero di persone come una sorta di garanzia.

Inoltre, anche la presenza di un'ampia batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire una buona autonomia, gioca probabilmente un ruolo fondamentale nel guidare la scelta. Ricordiamo inoltre che in questo modello il pannello Super AMOLED ha un refresh rate di 90 Hz, aspetto da non sottovalutare, e non manca l'NFC. Non male inoltre il comparto fotografico, mentre purtroppo fanno un po' storcere il naso la presenza di una ricarica ad appena 15 W e soprattutto le prestazioni non propriamente al top. Tuttavia, in molti sono riusciti a chiudere un occhio e si sono trovati bene con Samsung Galaxy A32 4G, dunque potrebbe interessarvi approfondire il modello.

Le novità Android: da Vivo Y33s a Nokia G50

Oltre al Realme GT Master Edition, che talvolta si riesce a trovare anche a 300 euro, nell'ultimo periodo sono arrivati altri due annunci interessanti. Il primo è quello relativo a Vivo, che ha svelato Vivo Y33s e Vivo Y21s, smartphone venduti rispettivamente a 269 euro e 229 euro. La seconda notizia degna di nota riguarda il reveal di Nokia G50, dispositivo che punta molto sul supporto all'ultimo standard di connettività e viene proposto a 259 euro tramite il portale ufficiale di Nokia (4/64GB).

Per il resto, c'è stato ben poco, se non il ritorno all'estero del brand LeTV e l'annuncio in Germania di Samsung Galaxy M22. Coloro che vogliono puntare a questa fascia di prezzo hanno sicuramente un ampio ventaglio di scelte. Basta infatti guardarsi un po' attorno per scoprire che sono disponibili anche modelli come POCO X3 Pro, Motorola Moto G50 e Realme 8 Pro. Guardando, invece, al futuro, stando ai rumor potrebbero presto arrivare degli annunci da parte di Motorola.