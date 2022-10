I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Ottobre 2022

Il secondo weekend di ottobre 2022 è arrivato ed è giunto il momento di dare un'occhiata a livello generale alla fascia tra 200 e 300 euro del mercato Android. A tal proposito, le ultime settimane non hanno riservato troppe novità, anche se c'è stato l'annuncio di dispositivi come Huawei nova Y70 e Honor X8 5G.

Come sempre, però, i dispositivi da approfondire in questa sede non mancano di certo, tra nuovi innesti e sicurezze più datate: scopriamo le opzioni migliori, ricordando che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia o dei portali ufficiali dei produttori.



POCO X4 Pro 5G

Un dispositivo interessante approdato sul mercato nel corso del 2022 è POCO X4 Pro 5G, proposto a 289,90 euro sul sito Web ufficiale di POCO (6/128GB).

Si fa riferimento a uno smartphone dotato di ricarica a 67W, così come di un display AMOLED con refresh rate di 120 Hz e di un reparto connettività completo di NFC e 5G.

Le performance prodotte dal processore SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, tuttavia, non sono propriamente al top del mercato, così come il reparto fotografico limita video al Full HD/30fps. Insomma, qualche compromesso non manca ma non sono richieste poi così tante rinunce: POCO X4 Pro 5G può risultare un'ottima scelta per un buon numero di persone sotto i 300 euro, ma potrete approfondire al meglio la questione nella nostra recensione di POCO X4 Pro 5G.



POCO F3

Il periodo non è dei migliori per il mondo degli smartphone low cost e per questo motivo si stanno creando situazioni "inedite" all'interno del mercato. Ad esempio, un dispositivo datato come POCO F3 può risultare ancora oggi interessante, grazie anche e soprattutto alle ottime prestazioni fornite dal SoC Qualcomm Snapdragon 870.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo la disponibilità non è delle migliori e su Amazon Italia viene proposto a 349,99 euro, ma il prezzo risulta in continua oscillazione. Con un po' di pazienza, infatti, il modello da 6/128GB si può trovare online a meno di 300 euro.

Se riuscite a fare vostro il dispositivo a un prezzo sotto questa soglia, avrete tra le mani uno smartphone con solide prestazioni, uno schermo con refresh rate di 120Hz, nonché un comparto connettività che include NFC, 5G e Wi-Fi 6. Certo, non è tutto perfetto, considerando l'assenza del jack audio per le cuffie e l'impossibilità di espandere lo storage interno, ma capite bene che si tratta di un prodotto potenzialmente in grado di fare gola a molti utenti, anche esigenti. Se siete interessati a questo modello e volete saperne qualcosa in più, potete fare affidamento sulla nostra recensione di POCO F3.



Realme GT Master Edition

Un altro dispositivo che si colloca in modo interessante in questa fascia di prezzo è Realme GT Master Edition, che si fa forte della ricarica SuperDart da 65W, nonché del SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G e di un display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Qual è il prezzo del dispositivo? 294,50 euro su Amazon tramite rivenditori (6/128GB).

La colorazione Voyager Gray è stata ideata dal designer Naoto Fukasawa e ha vinto il Design Award 2021, ma al netto di ciò, anche il GT Master Edition presenta qualche incertezza.

Per esempio, il comparto fotografico non è esattamente al top, così come c'è qualche sbavatura a livello di autonomia, mentre la memoria interna non è espandibile. Nonostante questo, però, si tratta di un modello dal rapporto qualità/prezzo niente male e con un tocco di stile unico.



Scelta del mercato: Redmi Note 11S

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il dispositivo nella fascia tra 200 e 300 euro su cui ha messo gli occhi il maggior numero di utenti della piattaforma e-commerce in questo periodo è Redmi Note 11S, proposto a 219,99 euro tramite rivenditori (6/128GB). D'altronde, si tratta di uno smartphone che offre un'autonomia non male, complice un'ampia batteria da 5.000 mAh, .

Non manca, poi, la ricarica a 33W, così come il reparto fotografico risulta interessante, grazie anche al sensore principale da 108MP.

Troviamo, oltretutto, uno schermo AMOLED con refresh rate di 90Hz, nonché il supporto a 4G e NFC. Peccato per qualche inciampo come le prestazioni non propriamente al top del mercato, ma in linea generale si tratta di un dispositivo che potrebbe convincere un buon numero di persone a questo prezzo.



Le novità Android tra 200 e 300 euro: da Huawei nova Y70 a Honor X8 5G

Nonostante il periodo non sia dei migliori per il mondo degli smartphone low cost, alcuni produttori stanno continuando a puntare sulla fascia tra 200 e 300 euro. Lo dimostra, ad esempio, il recente annuncio di Huawei nova Y70, approdato sul mercato nostrano a un costo di 229,90 euro. Non va dimenticato, oltretutto, il recente arrivo di Honor X8 5G, così come il reveal di POCO M5s.

Per il resto, guardando all'estero, i modelli da citare sono Honor X40, OPPO A77s e Motorola Moto G72. Tuttavia, in questo caso non si conoscono dettagli in merito a un possibile arrivo in Italia.

In ogni caso, come visto anche in questa sede, quel che è certo è che la possibilità di scelta non manca, anche se non siamo nel più entusiasmante dei periodi per quel che riguarda i dispositivi mobili di questa fascia.