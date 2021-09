I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Settembre 2021

Siamo a settembre inoltrato e la ripartenza del mondo scolastico, nonché di quello lavorativo, è ormai realtà. In questo contesto, anche il settore dei dispositivi mobili sta tornando a mettere il turbo, proponendo un buon numero di novità anche al di fuori del mercato Android, soprattutto alla luce dell'evento di Apple del 14 settembre 2021). Il clima estivo ha fatto il suo nelle ultime settimane, quindi è normale che nella fascia tra 200 e 300 euro siano arrivati meno annunci del solito.

Tuttavia, qualche novità secondaria tra i dispositivi Android non è mancata, dato che c'è stato, ad esempio, l'annuncio del Realme GT Master Edition. Inoltre, non sono mancati rumor e annunci legati perlopiù ai mercati esteri. Insomma, i prodotti da analizzare non mancano di certo anche questo mese. Prima di iniziare la consueta analisi, ci teniamo a precisare che i prezzi presi in considerazione fanno riferimento ad Amazon Italia o ai portali ufficiali dei produttori.

OnePlus Nord CE 5G

Se cercate un dispositivo maneggevole e con supporto al 5G, un modello che potrebbe fare per voi è OnePlus Nord CE 5G. La variante da 6/128GB viene proposta a un prezzo interessante, pari a 299 Euro sul portale ufficiale.

A questo prezzo, è possibile portarsi a casa uno smartphone che convince sotto diversi aspetti, tra cui un comparto connettività completo anche di jack audio per le cuffie e chip NFC. Non male lo schermo, che dispone di un refresh rate in grado di arrivare fino a 90 Hz, e le prestazioni, che sono nella media. Insomma, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G, si tratta di un buon prodotto.

Purtroppo, però, non è esattamente tutto perfetto. Infatti, il reparto fotografico potrebbe non convincere proprio tutti, così come l'impossibilità di espandere lo storage farà storcere il naso a molti. Risulta inoltre assente il classico slider fisico che solitamente fa capolino nei dispositivi OnePlus per silenziare lo smartphone. Il Nord CE 5G è comunque un modello che può fare gola a un buon numero di persone. Recentemente è uscito anche il nuovo OnePlus Nord 2 5G, che ha attirato maggiormente i riflettori rispetto a questo modello, ma in quel caso si punta a una fascia di prezzo più elevata.

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 9, Redmi Note 8 e Redmi Note 7. Probabilmente basta citare una di queste tre serie di smartphone per far scendere una lacrimuccia sul volto di molti appassionati. Si tratta infatti di dispositivi che si sono guadagnati di diritto un posto nei cuori degli utenti più affezionati a questa fascia.

Lasciando da parte la nostalgia e tornando al presente, il Redmi Note 10 Pro è il dispositivo che più di tutti ha raccolto l'eredità dei succitati smartphone, andando a migliorare ulteriormente quanto già visto in passato. Questo dispositivo 4G può infatti soddisfare tranquillamente le esigenze di un buon numero di utenti. Basti pensare alla presenza di un buon display AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, nonché al supporto all'NFC. Non mancano poi la ricarica rapida, in questo caso a 33 W, e un comparto fotografico che può tutto sommato soddisfare le esigenze di chi punta a questa fascia.



Per comprendere al meglio la proposta del brand cinese, potreste voler consultare la nostra recensione completa di Redmi Note 10 Pro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, si, ci sono anche delle pecche: le foto grandangolari non convincono del tutto e la sporgenza delle fotocamere risulterà un po' troppo elevata per qualcuno. Nonostante questo, a fronte di un prezzo di 249,90 Euro sul portale ufficiale per la variante con taglio di memoria da 6/64GB, può risultare difficile resistere alla tentazione di acquistare un Redmi Note 10 Pro.

POCO F3

Le prestazioni sono uno dei principali fattori che tenete in considerazione quando comprate uno smartphone? In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata più che approfondita al POCO F3. Infatti, quest'ultimo nasconde un prestante processore Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna nel modello venduto a 294,88 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (al momento in cui scriviamo ci sono 5 euro di spedizione da aggiungere).

Oltre alle ottime performance, il dispositivo trova altri punti di forza nella ricarica rapida a 33 W, nello schermo con refresh rate fino a 120 Hz e nel reparto connettività che include 5G, Wi-Fi 6 e NFC. Se volete approfondire il prodotto potete farlo mediante la nostra recensione del POCO F3.

Non si tratta tuttavia di uno smartphone perfetto. Il contrasto del display non risulta sempre adeguato, manca all'appello il jack audio per le cuffie ed è impossibile espandere la memoria interna. Tirando le somme, però, POCO F3 risulta un modello che può convincere un buon numero di utenti.

Scelta del mercato: Redmi Note 10S

Analizzando la classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, il modello che più sta convincendo gli italiani in generale in questo periodo sembra essere il Redmi Note 10S. Infatti, al momento in cui scriviamo il dispositivo occupa la prima posizione della classifica nel suo modello con taglio di memoria da 6/64GB, venduto a 209,99 euro tramite rivenditori. D'altronde, si tratta di un dispositivo che appartiene a una serie ben nota, la stessa del Redmi Note 10 Pro di cui abbiamo parlato in precedenza, pertanto probabilmente non sono in pochi coloro che hanno deciso di puntare a questo modello anche in virtù del buon nome del brand.

L'ampia batteria da 5.000 mAh, la presenza del supporto al 4G e all'NFC e la ricarica rapida a 33 W hanno sicuramente giocato il loro ruolo. Tuttavia, la critica non ha accolto esattamente nel più positivo dei modi il dispositivo, evidenziando pecche come una frequenza di aggiornamento dello schermo ormai sotto la media, di un processore MediaTek Helio G95, al contrario di Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro che hanno un SoC Snapdragon, e un reparto fotografico non propriamente dei migliori. In ogni caso, si tratta di pecche su cui un buon numero di utenti potrà soprassedere e infatti non sono pochi coloro che stanno apprezzando il dispositivo.

Tra annunci e rumor: da Realme GT Master Edition a Nokia G50 5G

Abbiamo già accennato in apertura al fatto che nelle ultime settimane i nuovi annunci non sono stati poi molti nella fascia tra 200 e 300 euro. Tuttavia, qualche interessante reveal secondario non è mancato. Ad esempio, è stato lanciato in Italia il Realme GT Master Edition, inizialmente venduto a un prezzo di partenza di 299 Euro. All'estero invece è arrivato l'annuncio del nuovo Honor X20 5G che però potrebbe non approdare in Italia. Inoltre, in India è stato svelato il Samsung Galaxy M32 5G, ma anche in questo caso non ci sono ulteriori informazioni legate al mercato italiano.

Guardando, invece, ai rumor, in questo periodo si sono concentrate le voci di corridoio sul Nokia G50 5G, dispositivo che potrebbe provare a rendere ancora più economico l'ultimo standard di connettività, puntando a un prezzo di 230 Euro. Per il resto, ricordiamo che in questa fascia la possibilità di scelta non manca, dato che sono disponibili, ad esempio, dispositivi come il Motorola Moto G50, il Realme 8 Pro e il POCO X3 Pro.