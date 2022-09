I migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a Settembre 2022

Il ritorno dalle vacanze estive è ormai realtà quasi per tutti in questa seconda settimana di settembre 2022, ma il mercato degli smartphone Android non si ferma mai.

Se siete alla ricerca di un nuovo dispositivo mobile, quindi, magari nella fascia tra i 200 e i 300 euro del mercato Android, siete nel posto giusto.

In realtà non ci sono stati particolari sconvolgimenti nelle ultime settimane, ma i modelli da approfondire non mancano di certo e sono arrivati sugli scaffali dei modelli potenzialmente interessanti come POCO M5s e Honor X8 5G.

Senza troppi indugi, dunque, andiamo ad analizzare quanto messo a disposizione dal mercato.



POCO F3

Non facciamo giri di parole: il periodo attuale non è esattamente dei migliori per puntare alla fascia medio/bassa del mercato per via di un generale aumento dei prezzi: in questo contesto, guardare anche a dispositivi non propriamente tra i più recenti potrebbe risultare una scelta vincente. Tra questi, POCO F3 rappresenta ancora uno smartphone valido per molti, grazie anche alle ottime performance garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 870. Certo, il prezzo è in continua oscillazione anche su Amazon e talvolta, come in questo momento, tende anche a sforare la soglia dei 300 euro (al momento in cui scriviamo, il prezzo per la variante venduta e spedita da Amazon è di 349,99 euro) oltre a rischiare di riscontrare una disponibilità limitata, ma non dovreste faticare troppo per trovare il modello da 6/128 GB al di sotto dei 300 euro in altri negozi online.

Tra gli aspetti che possono convincere, troviamo anche un reparto connettività completo di 5G, NFC e Wi-Fi 6, nonché un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Peccato per l'impossibilità di espandere la memoria interna e per l'assenza del jack audio da 3,5mm per le cuffie, ma il rapporto qualità/prezzo non manca. Per sapere qualcosa in più sullo smartphone, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di POCO F3.



POCO X4 Pro 5G

Se siete alla ricerca di un dispositivo più recente e non puntate poi così tanto a delle prestazioni al top del mercato, POCO X4 Pro 5G potrebbe fare al caso vostro. Venduto a 269,90 euro sul portale ufficiale di POCO (6/128GB), questo modello dispone di un comparto connettività che include 5G e NFC, nonché di uno schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Un altro punto di forza di questa soluzione risiede nella ricarica a 67W.

Si tratta di un dispositivo che potrebbe convincere molti, come potrete approfondire nella nostra recensione di POCO X4 Pro 5G. A far storcere il naso, invece, soltanto il comparto fotografico con limite ai video fino al Full HD/30fps e le prestazioni, sorrette dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G (non esattamente delle migliori). Tutto sommato, però, i compromessi a cui scendere con questo smartphone non sono poi così tanti per la fascia di prezzo.



Realme GT Master Edition

Un modello che è riuscito a convincere diversi utenti, principalmente per via del processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G e della ricarica SuperDart da 65W, è Realme GT Master Edition. Proposto a partire da 299 euro su Amazon per il modello black da 6/128GB, il dispositivo presenta anche uno schermo Super AMOLED con refresh rate di 120Hz.



Questo smartphone può dunque rivelarsi intrigante per un buon numero di persone, soprattutto per chi vuole spingersi un po' oltre col prezzo puntando all'iconico design della variante Voyager Gray.

Va detto che l'autonomia non è propriamente al top del mercato, così come il reparto fotografico potrebbe non convincere gli utenti più attenti a questo aspetto. Per il resto, lo storage interno non risulta espandibile, ma nonostante tutto si tratta di uno smartphone dal buon rapporto qualità/prezzo.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A33 5G

Secondo la classifica dei dispositivi Bestseller di Amazon Italia, lo smartphone che sta attirando di più l'attenzione dei frequentatori del noto portale e-commerce in questo periodo, nella fascia tra 200 e 300 euro, è Samsung Galaxy A33 5G. Non è la prima volta che questo dispositivo finisce ai vertici delle vendite sul colosso di Seattle, perciò non sorprende affatto che, venduto a 253,50 euro tramite rivenditori su Amazon Italia (6/128GB), stia convincendo anche altri utenti nel corso del tempo.

Va detto che, al momento in cui scriviamo, è attiva una promozione non di poco conto, che sicuramente ha giocato un ruolo non di secondo piano.

Non si tratta, però, solamente di questo, visto che non manca la certificazione IP67, non sempre facile da trovare in questa fascia, così come risulta presente un reparto connettività che include NFC e 5G. C'è poi uno schermo Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, nonché un'autonomia che non delude le aspettative.

Ricordiamo che il prezzo al lancio era di 389,90 euro, dunque c'è stato un calo di costo non di poco conto. Certo, qualche pecca c'è, come le performance non propriamente al top del mercato, ma non è un caso che un buon numero di utenti di Amazon Italia stia puntando a questo modello.



I nuovi smartphone Android tra 200 e 300 euro: da POCO M5s a Honor X8 5G

Visto il periodo estivo e la fase del mercato più in generale, nelle ultime settimane non ci sono stati comprensibilmente troppi innesti nella fascia tra i 200 e i 300 euro. Tuttavia, si è fatto notare il reveal di POCO M5s (che disporrà di un prezzo base di partenza, in seguito all'offerta early bird, di 209,90 euro), così come non è mancato l'annuncio di Honor X8 5G.

All'estero c'è poi stato il reveal di Samsung Galaxy A23 5G, mentre a livello di rumor si inizia a discutere sempre più concretamente relativamente alla gamma Redmi Note 12, che potrebbe piazzare qualche dispositivo anche in questa fascia. Al netto di questo, vi ricordiamo che da un po' di tempo abbiamo pubblicato la nostra recensione di Samsung Galaxy M23 5G, altro dispositivo che si colloca pienamente in questa fascia di prezzo.