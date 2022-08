I migliori smartphone Android sotto i 200 euro ad Agosto 2022

Siamo ufficialmente giunti ad agosto 2022. Mentre in molti cercano di rilassarsi o attendono la settimana di ferragosto, gli appassionati del mondo smartphone hanno gli occhi puntati sull'evento Unpacked di Samsung del 10 agosto. Si fa riferimento alla fascia alta, ma tranquilli: avremo modo di seguire l'evento in modo speciale, questa volta direttamente insieme a Vodafone Italia.

In questa sede, invece, ci tufferemo nella fascia di prezzo sotto i 200 euro alla ricerca delle migliori alternative e delle novità più interessanti, anche se ultimamente non ci sono stati troppi annunci. Il più interessante è sicuramente stato quello di POCO C40, ma i dispositivi da analizzare non mancano di certo.



POCO M4 Pro 5G

Nella vastità degli utenti che puntano a questa fascia di prezzo, POCO M4 Pro 5G è lo smartphone ideale per giovani e studenti alla ricerca di un prodotto budget, un perfetto compagno di viaggio disponibile al prezzo di 189,90 euro sul portale ufficiale di POCO (6/128GB), un costo decisamente accessibile, anche per il portafogli dei genitori. Certo, la disponibilità non è delle migliori al momento in cui scriviamo, ma se riuscite a trovarlo a un prezzo non esagerato potrebbe essere un buon affare.

Si tratta di uno smartphone dotato di schermo con refresh rate di 90 Hz, ma anche di un comparto connettività che include anche 5G e NFC (quest'ultimo può risultare utile anche per la scansione della carta d'identità elettronica). Il prezzo contenuto è dovuto ai compromessi a cui si va incontro a livello fotografico, mentre le prestazioni sono solamente nella media e peso e dimensioni non sono tra i più contenuti della fascia. Tuttavia, il rapporto qualità/prezzo c'è e se siete interessati, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione di POCO M4 Pro 5G.



Redmi 10C

Un dispositivo tutto sommato recente, che può fare gola nella fascia sotto i 200 euro è anche Redmi 10C. Si tratta, infatti, di quel classico smartphone che può convincere chi non punta troppo sulle performance, bensì sull'autonomia.

In questo caso, troviamo un'ampia batteria da 5.000 mAh affiancata da un reparto connettività che include 4G e NFC e dal jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Tutto questo a un prezzo di 141,99 euro su Amazon tramite rivenditori (4/64GB).

C'è da dire che il SoC Qualcomm Snapdragon 680 e la presenza di uno schermo con una risoluzione solamente HD+ lo inquadrano come uno smartphone pienamente entry-level, ma chi è solito puntare su questa fascia di prezzo probabilmente non si farà troppi problemi a soprassedere su questi aspetti. Insomma, Redmi 10C è un dispositivo low cost che può risultare interessante per non poche persone.



Redmi Note 9T

Redmi Note 9T è uno smartphone ormai datato, ma la situazione attuale del mercato dei dispositivi mobili, con incrementi di prezzo non di poco conto, lo rende ancora oggi una valida alternativa a quanto reperibile sugli scaffali. Per intenderci, troviamo una batteria da 5.000 mAh, nonché un comparto connettività che include 5G e NFC. Il costo non è male: 194,60 euro su Amazon tramite rivenditori (4/128GB).



Fanno un po' storcere il naso le dimensioni non propriamente delle più contenute, così come il refresh rate dello schermo solamente standard; tuttavia, si fa riferimento a una fascia di prezzo contenuta, dunque si può chiudere un occhio su questi aspetti.

Il vero problema, più che altro, è che la disponibilità di dispositivi così datati potrebbe risultare limitata.



Scelta del mercato: Samsung Galaxy A22 5G

Stando alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia, il modello che sta convincendo più di tutti gli italiani in questo periodo estivo è Samsung Galaxy A22 5G. D'altronde, il costo può risultare interessante per via dell'offerta attiva al momento in cui scriviamo: 165,90 euro tramite rivenditori (4/64GB). Qui probabilmente gioca un ruolo importante anche il nome del brand, così come il supporto al più recente standard in termini di connettività, ovvero il 5G, potrebbe aver convinto non poche persone.

Ci sono tuttavia altri aspetti da tenere in considerazione. Infatti, Samsung Galaxy A22 5G dispone di un display LCD con refresh rate di 90 Hz, nonché di un'ampia batteria da 5.000 mAh. Immancabili, inoltre, il supporto all'NFC e la presenza del jack audio da 3,5mm per le cuffie. Insomma, si fa riferimento a uno smartphone entry-level che non spicca propriamente per performance e reparto fotografico, ma chi non ha troppe esigenze sotto questo punto di vista potrebbe trovare in questo modello un'ottima occasione. D'altronde, non è un caso che in molti lo stiano scegliendo.



Gli ultimi arrivi Android sotto i 200 euro: da POCO C40 a Realme C30

Abbiamo già spiegato in apertura che l'attenzione degli appassionati di smartphone è attualmente rivolta verso altre fasce, anche per via del periodo in generale e degli aumenti di prezzo. Questo significa che nelle ultime settimane non ci sono stati molti annunci sotto i 200 euro, anche se c'è stato l'annuncio per l'Italia di POCO C40.

Questo è stato sicuramente l'annuncio più intrigante del periodo, ma va detto che sono approdati sul mercato anche dispositivi come Realme C30 e Realme Narzo 50i Prime. Insomma, anche quest'estate una cosa è certa: la possibilità di scelta offerta in termini di smartphone low cost Android non manca di certo. Per il resto, appuntamento al 10 agosto 2022.