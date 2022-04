I migliori smartphone Android sotto i 200 euro ad Aprile 2022

Un nuovo mese è arrivato e anche il pesce d'aprile del 2022 è ormai alle spalle. Siamo nel weekend e questo significa che è arrivato il momento di approfondire il mercato degli smartphone Android, più precisamente la fascia di prezzo sotto i 200 euro, spesso mirata da coloro che non hanno troppe esigenze ma cercano un dispositivo comunque in grado di soddisfare tutte le classiche operazioni del quotidiano. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi annunci, da Redmi 10 5G a Motorola Moto G22: diamo, quindi, un'occhiata ai dispositivi più validi del momento e alle novità. Prima di proseguire, però, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

Redmi 9T

Sotto i 200 euro un buon numero di utenti cerca soprattutto una discreta autonomia, senza puntare troppo in alto in termini di performance e altri aspetti in particolare. Se rientrate in questa descrizione o state cercando un dispositivo economico per un utente di questo tipo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a Redmi 9T. Infatti, la particolarità di questo smartphone è la presenza di un'ampia batteria da 6.000 mAh, accompagnata da un prezzo interessante, pari a 190 euro tramite rivenditori su Amazon per il modello da 4/64GB.

Non è solamente l'autonomia ad attirare l'attenzione, in quanto non manca un comparto connettività che include 4G, NFC (quindi si può anche effettuare la scansione della CIE) e jack audio per le cuffie, mentre il processore è uno Snapdragon 662. Tralasciando, dunque, la scheda tecnica da dispositivo entry level, capite bene che uno smartphone di questo tipo può fare gola nella fascia bassa.

POCO M4 Pro 5G

Se state cercando un dispositivo completo sotto i 200 euro, una buona soluzione può essere rappresentata da POCO M4 Pro 5G. Si tratta, infatti, di un modello venduto a 179,90 euro sul portale ufficiale di POCO (4/64GB) che strizza l'occhio ai più giovani, ma in realtà potrebbe risultare interessante anche, più in generale, per chi ha un budget di questo tipo. Infatti, il comparto connettività include NFC e 5G e non mancano un'ottima autonomia e un display con refresh rate di 90 Hz.

Anche le rinunce sono tutto sommato contenute, tra cui le prestazioni nella media e il reparto fotografico non propriamente tra i migliori. Oltre a questo, peso e dimensioni sono abbastanza generosi. In ogni caso, come potrete approfondire nella nostra recensione di POCO M4 Pro 5G, si tratta di una soluzione valida ma potreste anche dare un'occhiata al modello da 6/128GB, che non costa troppo di più e che potrebbe regalare qualche soddisfazione aggiuntiva.

Redmi Note 9T

Purtroppo i prezzi degli smartphone in questo periodo sono in continua fluttuazione. Per questo, a volte, alcuni modelli che generalmente si troverebbero in questa fascia di prezzo costano un po' di più. Tuttavia, se riuscite a trovare questo dispositivo a buon prezzo, il consiglio è sempre quello: Redmi Note 9T rappresenta ancora oggi un ottimo smartphone. Non si tratta esattamente del dispositivo più recente sul mercato, ma rappresenta una delle soluzioni 5G low cost più valide del segmento.

Tra un'ampia batteria da 5.000 mAh e il supporto a NFC e jack audio per le cuffie, può rappresentare una scelta molto interessante. C'è da dire che le dimensioni potrebbero un po' far storcere il naso e che il refresh rate del display è solamente standard, ma in un periodo del genere potrebbe risultare intrigante guardare anche alle "vecchie glorie".



Scelta del mercato: Redmi Note 11

Dando un'occhiata alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, si nota che il modello su cui parecchi connazionali stanno puntando nella fascia sotto i 200 euro è Redmi Note 11. Più precisamente, il modello da 4/128GB che viene venduto a 185,58 euro tramite rivenditori sembra aver convinto un buon numero di persone. D'altronde, si tratta di un dispositivo dalla buona autonomia, che supporta la ricarica a 33W e dotato di un reparto connettività che include NFC e 4G. Inoltre, trovano posto anche uno schermo AMOLED con refresh rate di 90 Hz e un comparto fotografico che non delude le aspettative.

Al netto di questo, però, si tratta di un modello dalle prestazioni che non convincono del tutto (per intenderci, durante la nostra prova abbiamo riscontrato un kill troppo aggressivo delle app in background, che in determinati contesti non permette di riprendere correttamente le attività che si erano lasciate in sospeso). In ogni caso, in realtà Redmi Note 11 si sta giocando la posizione con Redmi Note 10 5G, venduto a 176,25 euro, poiché la classifica Bestseller di Amazon viene aggiornata di ora in ora.

Probabilmente gli utenti stanno puntando anche a questo dispositivo per via del supporto al 5G, nonostante si scenda anche in questo caso a compromessi a livello di performance. Potreste, in ogni caso, voler dare un'occhiata al nostro approfondimento su Redmi Note 10 5G.

Le novità Android delle ultime settimane: da Redmi 10 5G a Motorola Moto G22

Le ultime settimane non hanno in realtà visto poi così tanti reveal sotto i 200 euro, sia per via del fatto che i produttori sono impegnati nelle fasce più alte, che per un incremento generale dei prezzi. Tuttavia, nonostante tutto non sono mancati degli annunci interessanti, tra cui il reveal di POCO M4 Pro (da non confondere con il già citato POCO M4 Pro 5G), ma c'è stato anche l'annuncio di Redmi 10 5G (di cui, però, non si conosce ancora il prezzo ufficiale per l'Italia). Inoltre, Realme ha svelato i suoi nuovi C31 e C35, così come non è mancato l'arrivo in Italia di Motorola Moto G22 (già scontato su Amazon sotto i 200 euro).

Dando, invece, uno sguardo a quanto accaduto all'estero, sono stati svelati parecchi prodotti. Xiaomi ha mostrato Redmi 10A, Redmi 10C e Redmi Note 11E, mentre Samsung, dal canto suo, si è soffermata su Galaxy A13 e Galaxy F23, ma non è ancora del tutto chiaro se questi dispositivi approderanno anche sul nostro mercato.

Staremo a vedere, come sempre, anche se la possibilità di scelta non manca di certo. A tal proposito, ricordiamo anche che aprile 2022 è il mese dell'inizio della disponibilità di alcuni nuovi smartphone di TCL.