I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Febbraio 2022

Siamo ufficialmente arrivati nel mese del Mobile World Congress. Nonostante la situazione pandemica, infatti, a fine febbraio 2022 alcune tra le più grandi aziende tech si riuniranno, prendendo tutte le precauzioni del caso, in quel di Barcellona. Durante la kermesse potrebbero arrivare degli annunci interessanti e dunque gli occhi degli appassionati sono puntati lì, ma c'è da dire che prima non sono da escludere altri reveal (tra cui, forse, anche i nuovi Galaxy S22).



Nel frattempo, in questa sede ci soffermeremo sulla fascia sotto i 200 euro del mercato degli smartphone Android, che è stata al centro di diverse novità proprio in questo periodo, mentre si attendono anche informazioni in merito all'arrivo in Italia della gamma Redmi Note 11. Insomma, i dispositivi da prendere in esame non mancano di certo, ma, prima di iniziare, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono principalmente quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

Redmi 9T

La fascia bassa del mercato, che ricordiamo essere indirizzata a chi non ha troppe esigenze, pullula di dispositivi che mettono in primo piano l'autonomia, senza troppe pretese in termini di prestazioni e in grado di portare a casa la giornata tipo svolgendo senza problemi le classiche operazioni quotidiane. In questo contesto, tra i dispositivi più validi c'è sicuramente Redmi 9T, che sotto la scocca presenta una batteria da ben 6.000 mAh.

Non mancano inoltre 4G, jack audio per le cuffie e NFC (quindi è possibile svolgere operazioni come la scansione della CIE e simili). Insomma, al netto di un chip entry level e di alcune rinunce in altri ambiti, i motivi per puntare su questo prodotto sono molteplici, soprattutto alla luce del prezzo di 179 euro su Amazon tramite rivenditori, per il taglio da 4/64GB di memoria.

POCO M4 Pro 5G

Dopo aver dato la giusta importanza al dispositivo pensato per l'autonomia, passiamo a quello che, dal nostro punto di vista, rappresenta la migliore opzione a tutto tondo in questa fascia di prezzo, vale a dire POCO M4 Pro 5G. Venduto a 199,90 euro sul portale ufficiale di POCO nella versione da 4/64GB, si tratta di un dispositivo che mira a un target giovane, ma che offre a chiunque la possibilità di svolgere tutte le operazioni del quotidiano senza spendere troppo. Non manca essenzialmente nulla, dall'ottima autonomia al display LCD con refresh rate di 90Hz, passando per il supporto a 5G e NFC.

Certo, le prestazioni sono nella media della categoria e il reparto fotografico non stupisce, così come peso e dimensioni non sono propriamente dei più contenuti, ma il rapporto qualità/prezzo è ottimo, come abbiamo approfondito anche nella nostra recensione di POCO M4 Pro 5G. Tuttavia, il nostro consiglio è quello di provare a puntare alla variante da 6/128GB. Per il resto, si tratta sicuramente di un dispositivo con una marcia in più per il target che abbiamo descritto.

Redmi Note 9T

Il recente approdo sul mercato di dispositivi come il POCO M4 Pro 5G che abbiamo appena citato, impensierisce ma non riesce del tutto a mettere in secondo piano le "vecchie glorie". Tra questi, un intramontabile è sicuramente Redmi Note 9T. Nonostante non si tratti di un dispositivo di ultima generazione, potrebbe comunque rappresentare un'ottima alternativa in questa fascia, con un prezzo spesso inferiore ai 200 euro. Sebbene in questi giorni su Amazon sia possibile trovarlo a 229 euro, rimane uno smartphone solido, dotato di un'ampia batteria da 5.000 mAh, nonché del supporto a 5G e NFC.



Non manca inoltre il jack audio per le cuffie, per molti ancora un requisito importante. Chi punterà su questo dispositivo, anche nel 2022, difficilmente se ne pentirà. Certo non è tutto perfetto: non trova spazio un refresh rate aumentato, c'è qualche pubblicità tra le applicazioni di sistema e le dimensioni non sono propriamente delle più contenute. Nonostante ciò, se acquistato al giusto prezzo, questo dispositivo è in grado di offrire buone soddisfazioni.

Scelta del mercato: Samsung Galaxy M12

Secondo la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il dispositivo che più di tutti ha convinto gli italiani nella fascia di prezzo sotto i 200 euro nell'ultimo periodo è Samsung Galaxy M12, venduto a 189 euro nella variante da 4/128GB. D'altronde, il brand sudcoreano è sempre capace di trainare le vendite in tutte le fasce. Inoltre, in questo caso si tratta di uno smartphone in grado di soddisfare le esigenze di molti, grazie anche alla buona autonomia garantita dalla batteria da 5.000 mAh. Presente inoltre il supporto a 4G e NFC.

Non manca, inoltre, uno schermo LCD con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che però ha una risoluzione solamente HD+. Le principali pecche sono tuttavia da ricercarsi nelle prestazioni non ottimali, seppur comunque in grado di sostenere le classiche operazioni quotidiane, nonché in un reparto fotografico che lascia un po' a desiderare. Insomma, tra tutti quelli citati non è certamente il dispositivo che consiglieremmo con maggiore forza, ma se molte persone si stanno trovando bene con questo modello un motivo ci sarà.

Tra colpi di scena e novità future: da Gionee G13 Pro a Redmi Note 11

Mentre in Europa Huawei sta utilizzando AOSP (Android Open Source Project) con personalizzazione EMIU 12, in Cina c'è stato un piccolo colpo di scena. Infatti, lo smartphone Gionee G13 Pro è stato annunciato con HarmonyOS. Il dispositivo, venduto a un prezzo inferiore ai 100 euro al cambio, rappresenta dunque il primo modello non Huawei a ricevere l'OS asiatico. Qualcosa, quindi, inizia a muoversi, anche se per il momento da noi non cambia ancora molto.

Passando invece a novità più concrete per l'Italia, recentemente è stata svelata la gamma Redmi Note 11 Global. La disponibilità dalle nostre parti di questi dispositivi inizierà a breve e, in particolare, si fa riferimento a metà febbraio 2022. Per il momento, però, non si conoscono ancora i prezzi. Non è chiaro se ci sarà qualche modello venduto sotto i 200 euro, ma non è da escludere una politica particolarmente aggressiva al lancio.

Guardando sempre al futuro, un altro smartphone che Xiaomi potrebbe presto far uscire in questa fascia è Redmi 10A, entry level su cui sono emersi alcuni rumor. Tornando invece al presente, va citato il reveal estero di Realme 9i, così come l'arrivo in Italia di Wiko Y82.

Per il resto, lo sguardo è puntato su ciò che avverrà nelle prossime settimane, e più precisamente nel corso dell'edizione 2022 del Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo. Attualmente, in realtà, i rumor relativi alla fascia sotto i 200 euro sono pochi; tuttavia, giusto per fare un esempio, da un po' di tempo si discute del possibile arrivo in Europa di Vivo Y01. Come sempre, staremo a vedere.