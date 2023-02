I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Febbraio 2023

Il primo mese del 2023 è andato e siamo ufficialmente approdati in uno dei periodi più caldi dell'anno: si preannunciano 28 giorni a dir poco esaltanti lato smartphone, con un primo grande assaggio che è già arrivato dalla presentazione dei Samsung Galaxy S23, ma si proseguirà anche con annunci come quelli di casa OnePlus in attesa del gran finale di Barcellona, al Mobile World Congress. Se il periodo può risultare particolarmente intrigante in generale, in questa sede ci soffermeremo unicamente sulla fascia dei dispositivi low cost, più precisamente sulla fascia sotto i 200 euro del mercato Android. In questo campo la situazione lato annunci è un po' meno trafficata, considerato anche il periodo che non consente di fare grandi cose a un prezzo contenuto, ma nonostante tutto non mancano smartphone più che interessanti per rapporto qualità/prezzo.



POCO M4 Pro 5G

La prima scelta, quando si fa riferimento alla fascia sotto i 200 euro, è ormai da tempo POCO M4 Pro 5G, smartphone venduto a 179,89 euro su Amazon tramite rivenditori (4/64GB).

Si tratta di un dispositivo che potrebbe essere definito "da battaglia", tenendo anche bene a mente caratteristiche come il comparto connettività completo di 5G e NFC, nonché il display con frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Vale la pena puntualizzare che il comparto fotografico non risulta propriamente al top del mercato e che le performance sono semplicemente nella media; tuttavia, il rapporto qualità/prezzo non manca e potrebbe trattarsi di una buona scelta per molti utenti.

Se siete interessati a questo modello, potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO M4 Pro 5G per farvi un'idea un po' più completa.



Redmi Note 9T

Da qualcuno viene ormai considerato come un dispositivo datato, una sorta di "vecchia gloria", ma Redmi Note 9T non accenna a cedere il passo, continuando a rappresentare un'ottima opzione in questa fascia. Infatti, nonostante nel frattempo siano usciti un buon numero di dispositivi, risulta ancora oggi difficile trovare un modello solido come questo a un prezzo inferiore ai 200 euro. Dall'ampia batteria da 5.000 mAh al reparto connettività che include il 5G, soprattutto considerando un prezzo di mercato stabilmente sotto i 200 euro per il taglio da 4/64GB.

Col passare del tempo la disponibilità del modello non è più delle migliori, ma se riuscite a trovarlo sotto questa soglia potete considerarlo come un'ottima alternativa al già citato POCO M4 Pro 5G (che rimane la scelta consigliata).

Al netto di questo, vale la pena sottolineare che Redmi Note 9T non è uno smartphone perfetto, considerando anche il refresh rate solamente di 60Hz del display e le dimensioni non esattamente tra le più contenute.



Redmi 10C

In un contesto in cui non si vedono molte uscite dirompenti in termini di smartphone low cost, Redmi 10C può per certi versi essere considerato una sorta di spiraglio di luce.

Ciò a cui si fa riferimento è infatti un dispositivo da appena 124 euro su Amazon tramite rivenditori (3/64GB) che, pur non offrendo prestazioni in grado di competere con altri modelli, riesce tranquillamente a sostenere un po' tutte le classiche operazioni quotidiane: si tratta del classico smartphone che può tornare utile a chi non ne fa un utilizzo intenso in termini di prestazioni ma che necessita di una buona autonomia, considerata la presenza di un'ampia batteria da 5.000 mAh.

Chi è ancora legato alle cuffiette cablate, poi, apprezzerà di certo la presenza del jack audio da 3,5mm, così come si fa notare un reparto connettività bilanciato, che include NFC e 4G.

Ciò che può far storcere un po' il naso, al netto del processore Qualcomm Snapdragon 680 (non esattamente dei più prestanti), è la risoluzione solamente HD+ del display. Tuttavia, il principale punto di forza in questo caso è il prezzo particolarmente contenuto, che può potenzialmente convincere chi ha un budget limitato.



Scelta del mercato: Redmi Note 11S

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane nella classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il modello che più di tutti sta convincendo gli utenti italiani in questo periodo è Redmi Note 11S. Più precisamente, si fa riferimento al modello da 6/128GB, venduto a 193 euro tramite rivenditori. D'altronde, si tratta di un dispositivo che presenta, tra i principali punti di forza, un'ampia batteria da 5.000 mAh.

All'autonomia fanno seguito anche altre specifiche interessanti, tra cui un sensore fotografico principale da 108MP e la ricarica a 33W. Da non sottovalutare anche il comparto connettività, completo di NFC e 4G, così come il display AMOLED con refresh rate di 90Hz.

Questo modello non rappresenta sicuramente il top del mercato in termini di performance e ci sono altri compromessi da tenere in considerazione, ma a questo prezzo l'interesse del pubblico può ritenersi più che comprensibile.



I nuovi smartphone Android sotto i 200 euro: da Honor X6 a Samsung Galaxy A14 5G

Il periodo, come già accennato, non è esattamente dei più rosei per il lancio di dispositivi low cost; tuttavia, questo non significa che i produttori stiano abbandonando del tutto la fascia del mercato inferiore ai 200 euro. Infatti, nelle ultime settimane sono arrivati diversi annunci, dal reveal di Honor X6 a quello di Motorola Moto G13, passando per il nuovo Samsung Galaxy A14 5G, nonostante non si conosca ancora il prezzo ufficiale di quest'ultimo.



A proposito di Samsung, i principali rumor dell'ultimo periodo si sono concentrati proprio sul brand sudcoreano, in quanto si è fatto riferimento a modelli come la variante dell'A14 con 4G e al Galaxy M14 5G.

Per il resto, oltre a quanto già elencato in questo approfondimento, sempre in questa fascia di prezzo sono da citare dispositivi come Realme C33 e POCO M5, valide alternative al di sotto dei 200 euro.

Infine, si attendono novità in casa Redmi e, in particolare, a breve dovremmo saperne qualcosa in più sui modelli Global della serie Redmi Note 12 5G: staremo a vedere.