I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Gennaio 2023

Dopo aver decretato i migliori smartphone del 2022, è giunto il momento di tornare al tradizionale approfondimento domenicale sul mondo degli smartphone Android.

Il primo appuntamento sarà, come sempre, dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo mobile economico, più precisamente dal prezzo inferiore ai 200 euro, che vi faccia iniziare al meglio il 2023. Di seguito i nostri consigli e la scelta del mercato, accompagnati da un resoconto di quanto accaduto nelle ultime settimane in questa fascia, nonché di tutto ciò che ci attende nel prossimo futuro.



Redmi 10C

Considerando anche il periodo non esattamente dei più semplici per lanciare uno smartphone low cost, Redmi 10C può facilmente essere considerato come uno spiraglio di luce. Si tratta, infatti, di un dispositivo tranquillamente in grado di sostenere le classiche operazioni quotidiane, offrendo al contempo un'ampia batteria da 5.000 mAh. A fare gola è anche il prezzo: 157,89 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB).



Tra le caratteristiche interessanti della proposta di Redmi c'è il jack audio da 3,5mm per le cuffie, così come non manca un reparto connettività completo di 4G e NFC. Da tenere a mente, invece, il fatto che il display ha risoluzione solamente HD+, così come che sotto la scocca c'è il SoC Qualcomm Snapdragon 680, non esattamente uno dei più prestanti sul mercato. Tuttavia, difficilmente si riuscirà a trovare una combinazione migliore a questo prezzo, con il 10C che potrebbe tranquillamente rivelarsi un solido compagno per chi ha un budget contenuto.



Redmi Note 9T

Considerati gli ultimi, difficili anni anche e soprattutto in questa fascia di prezzo, oggi più che mai guardare un po' al recente passato può consentire di portarsi a casa modelli intriganti. Tra le "vecchie glorie" a cui potreste voler dare un'occhiata nella fascia low cost del mercato, un nome che non può non essere citato è quello del Redmi Note 9T.

Per intenderci, si tratta di un modello che offre un'ampia batteria da 5.000 mAh, ma soprattutto un comparto connettività che include NFC e 5G. Interessante anche il prezzo, attualmente pari a 195,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB).



Va detto che usualmente la disponibilità di modelli di questo tipo, approdati sul mercato ormai da tempo, non è esattamente delle migliori. Tuttavia, Redmi Note 9T può sicuramente rappresentare una scelta interessante per un buon numero di utenti, a un costo inferiore ai 200 euro.

Come per tutti i device al di sotto di una certa soglia di prezzo, anche qui non è tutto rose e fiori: le dimensioni del dispositivo non sono propriamente delle più contenute e la frequenza di aggiornamento del display è solamente di 60Hz, ma i pregi possono mettere in secondo piano gli aspetti un po' meno positivi.



POCO M4 Pro 5G

Se c'è un modello che va consigliato all'utente che ha bisogno del classico smartphone da battaglia, si tratta probabilmente del POCO M4 Pro 5G.

Venduto a 159,90 euro sul portale ufficiale di POCO (6/128GB), lo smartphone integra uno schermo con refresh rate di 90 Hz, così come un reparto connettività che include NFC e 5G.



Tra le principali sbavature troviamo un reparto fotografico non esattamente dei migliori, così come le prestazioni risultano semplicemente nella media. Il rapporto qualità/prezzo è invece di casa, come abbiamo approfondito al meglio anche nella nostra recensione di POCO M4 Pro 5G.



Scelta del mercato: Redmi Note 11

La classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia ospita una "vecchia conoscenza" nel 2023. Infatti, la posizione più alta per smartphone a meno di 200 euro è destinata a Redmi Note 11, attualmente proposto a 179 euro tramite rivenditori (4/128GB).

Insomma, nonostante sia ormai passato un po' di tempo dal lancio, la soluzione di Xiaomi sta continuando a convincere un buon numero di utenti che sono soliti effettuare acquisti sul popolare portale e-commerce in Italia.

Il modello riesce a convincere anche per via di un display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90Hz, nonché per una buona autonomia e per la ricarica a 33W. Tra l'altro, non manca un comparto connettività che offre 4G e NFC.

Va detto che durante il nostro test non ci aveva convinto il kill troppo aggressivo delle app in background, ma col passare del tempo la situazione è migliorata. Insomma, considerando anche il fatto che non sono in pochi coloro che si stanno trovando bene con questo modello, potreste volerci dare un'occhiata.



Le novità sotto i 200 euro: da Samsung Galaxy A14 5G a Redmi 12C

Andando oltre alle nostre scelte e a quella del mercato, sul mercato Android nella fascia sotto i 200 euro ci sono anche altri dispositivi meritevoli di essere nominati.

Esistono, infatti, molti altri dispositivi che potrebbero potenzialmente risultare validi per un certo tipo di utente. Ad esempio, vale la pena quantomeno citare Motorola Moto G52 e Realme C33. Inoltre, di recente c'è stato l'annuncio di dispositivi come TCL 40SE, TCL 408 e Samsung Galaxy A14 5G: non si conosce ancora il prezzo italiano di questi modelli, che potrebbe anche essere un po' più elevato, ma si fa riferimento a smartphone entry-level che potreste potenzialmente voler tenere d'occhio.



Per quanto riguarda le nostre prove in questa fascia, tra le più recenti c'è la recensione di POCO M5.

All'estero, invece, nel corso delle ultime settimane sono arrivati i reveal di Redmi 12C, di Realme 10s e di Motorola Moto G53 5G, su cui non ci sono però dettagli in merito a un possibile arrivo dalle nostre parti.

Per il resto, non va dimenticata la serie Redmi Note 12 5G, per ora svelata all'estero. Infine, lato rumor, di recente si è discusso in merito al possibile arrivo in questa fascia di Motorola Moto E13: staremo a vedere.