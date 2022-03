I migliori smartphone Android sotto i 200 euro a Marzo 2022

L'edizione 2022 del Mobile World Congress è terminata e ha portato con sé diversi annunci, anche se non è stato propriamente l'anno migliore della kermesse. In ogni caso, a inizio di marzo 2022 ci troviamo a tirare le somme in merito ad annunci avvenuti durante e prima dell'MWC, che comprendono, per la fascia sotto i 200 euro del mercato Android, nomi importanti come POCO M4 Pro e Redmi Note 11. Non sono inoltre mancate novità da Nokia e TCL. Insomma, i dispositivi da prendere in considerazione non mancano di certo, ma prima, come sempre, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei portali ufficiali dei produttori.

POCO M4 Pro 5G

Sul mercato sono approdati diversi concorrenti, ma POCO M4 Pro 5G è un dispositivo difficile da battere in questa fascia, e rappresenta ancora la migliore soluzione a tutto tondo. Il prezzo per il modello da 4/64GB è pari a 199,90 euro sul sito Web ufficiale di POCO. Si fa riferimento a un dispositivo che mira per certi versi a un target giovane, ma che in realtà può rivelarsi intrigante per chi non vuole spendere troppo. Il modello dispone, infatti, di un po' tutto ciò che si potrebbe volere sotto i 200 euro, dal supporto a 5G e NFC allo schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, passando per un'ottima autonomia.

Qualche pecca non manca: basti pensare a un comparto fotografico che non stupisce e alle performance solamente nella media, così come a peso e dimensioni non esattamente dei più contenuti, ma la proposta è ottima in generale. Se siete interessati, potete consultare la nostra recensione di POCO M4 Pro 5G (che non va confuso con POCO M4 Pro, che è proprio un altro dispositivo). Se volete un consiglio, puntate alla variante da 6/128GB, che non costa troppo di più.

Redmi Note 9T

Qui facciamo un piccolo strappo alla regola: Redmi Note 9T attualmente non si trova sotto i 200 euro su Amazon o sul portale ufficiale di Xiaomi, ma online alcuni store lo propongono in questa fascia (anche nel modello da 4/128GB). Il motivo per cui continuiamo a consigliare questo dispositivo, nonostante non sia esattamente il più recente approdato sul mercato, risiede nel fatto che ancora oggi si tratta di una delle soluzioni 5G low cost più valide in circolazione.

Non mancano, tra l'altro, il supporto all'NFC, il jack audio per le cuffie e un'ampia batteria da 5.000 mAh. Certo, la frequenza di aggiornamento dello schermo è solo standard e le dimensioni potrebbero un po' far storcere il naso ma, in un periodo in cui stanno uscendo dispositivi che scendono a non pochi compromessi, potrebbe essere un bene guardare alle "vecchie glorie".

Redmi 9T

I dispositivi sotto i 200 euro mirano spesso a convincere un tipo di utente poco esigente per quel che concerne svariati comparti. Tuttavia, ciò che un po' tutti cercano è invece l'autonomia, un pregio ben tangibile anche per chi non è solito effettuare troppe operazioni con lo smartphone. In questo contesto, una soluzione che può risultare intrigante, grazie alla batteria da ben 6.000 mAh, è Redmi 9T. Il prezzo è interessante anche su Amazon: 199 euro tramite rivenditori per il taglio da 4/64GB.

In questo caso non è solamente l'autonomia a convincere, in quanto sono presenti anche jack audio per le cuffie, 4G e NFC (in parole povere, non manca la possibilità di svolgere operazioni come la scansione della CIE e simili). Insomma, mettendo da parte le caratteristiche da entry level e alcune rinunce in diversi ambiti, Redmi 9T può sicuramente fare gola a un certo tipo di utente.

Scelta del mercato: Redmi Note 11

Stando a quanto apprendiamo dalla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, il dispositivo su cui un buon numero di connazionali sta puntando in questo periodo nella fascia sotto i 200 euro è Redmi Note 11 e il modello da 4/128GB viene già proposto a 191,50 euro tramite rivenditori. Dobbiamo dire, tuttavia, che si tratta di un dispositivo che durante i nostri test ha messo in luce qualche pecca a livello prestazionale (ad esempio, un kill troppo aggressivo delle app in background, che a volte non consente di riprendere correttamente le operazioni che si erano lasciate in sospeso).

Nonostante questo, però, l'utente medio che vuole semplicemente utilizzare le classiche applicazioni troverà in ogni caso pane per i suoi denti, come dimostra la prima posizione del dispositivo su Amazon. Ci teniamo comunque a ribadire i limiti nel multitasking. Al netto di questo, indubbiamente lo smartphone trova i suoi principali punti di forza nella buona autonomia, nella ricarica a 33W, nell'ottimo display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, nel reparto fotografico che tutto sommato non delude le aspettative (anche se ci sono diverse pecche, ad esempio lato video) e nel comparto connettività che include 4G e NFC. Dal nostro punto di vista non è la migliore delle proposte di Xiaomi, ma è comprensibile il fatto che nella fascia bassa del mercato qualcuno possa comunque trovare in Redmi Note 11un buon compagno di viaggio.

Le novità del periodo MWC 2022: da POCO M4 Pro a TCL

Oltre al già citato Redmi Note 11, arrivato insieme agli altri modelli della gamma, all'indomani del Mobile World Congress di Barcellona è arrivato anche l'annuncio di POCO M4 Pro, così come c'è stato il reveal di cinque modelli low cost di TCL (diversi rientrano proprio nella fascia sotto i 200 euro). In questo contesto, è arrivato anche l'annuncio di Samsung Galaxy A13 e Galaxy A23, che tra l'altro sono stati affiancati da Galaxy M23 5G e Galaxy M33 5G, anche se al momento non si conoscono dettagli precisi in termini di prezzi e disponibilità.

Per il resto, è arrivato anche l'annuncio di Motorola Moto G22, così come non sono mancate molteplici novità da Nokia, ovvero Nokia C21, Nokia C1 Plus e Nokia C2 2nd Edition. Insomma, le novità sono tante, anche se non propriamente tutti i dispositivi sono di prima fascia. Quel che è certo, però, è che, nonostante il periodo non esattamente dei più rosei, la possibilità in termini di scelta rimane comunque ampia.